Montedomini: appartamenti ai turisti e poveri per strada

Dietro le facciate dei palazzi storici e l'abbaglio del turismo di massa, si consuma una realtà brutale che colpisce i cittadini più fragili. Il patrimonio pubblico, storicamente lasciato in eredità alla città per il sostegno dei poveri, è finito al centro di uno scandalo politico. La città si trasforma in una vetrina per il lusso, lasciando che il prezzo umano venga pagato dai più invisibili. Qual è il valore della dignità umana quando la logica di mercato si mangi agli spazi della solidarietà?

La storia di Stefano Maffei non è solo una cronaca di solitudine. Stefano era un socio di Periferie al centro, impegnato quotidianamente nel tenere in ordine e rendere accogliente la sede del giornale Fuori Binario. Un cittadino attivo, nonostante la condizione di senza dimora che lo aveva portato a vivere presso l’Albergo Popolare di via della Chiesa, a cui pagava un piccolo affitto. Il 3 febbraio scorso, a poche ore da un’udienza giudiziaria che lo terrorizzava, Stefano si è tolto la vita nella sua stanza.

Il motivo del suo gesto? Stefano doveva scontare una lieve pena residua per aver manifestato, anni prima, con il Movimento di lotta per la casa. Nonostante il Tribunale fosse orientato verso la concessione dei domiciliari, le istituzioni hanno negato la possibilità di scontarli nella stanza dove già viveva. Non esiste alcuna norma che vieti i domiciliari all'Albergo Popolare, eppure il sistema ha preferito la prospettiva del carcere di Sollicciano alla continuità di un percorso di accoglienza.

"Si interrogava sul perché il Comune gli proibisse di scontare la pena alternativa nella sua stanza di via della Chiesa. Era un suo diritto e non riusciva a darsi una risposta plausibile. Non esiste infatti nessuna legge, norma o regolamento, che impedisca [...] di scontare gli arresti domiciliari all’Albergo Popolare" raccontano dalla redazione di Fuori Binario.

Mentre Stefano viveva l'angoscia di un futuro dietro le sbarre, il patrimonio immobiliare dell'ASP Firenze Montedomini subiva una trasformazione. Grazie alla denuncia del movimento Salviamo Firenze, è emerso come interi palazzi e appartamenti, originariamente destinati al sociale e ai bisognosi, siano stati immessi nel mercato delle locazioni turistiche brevi.

Da un lato, i servizi sociali del Comune e del Tribunale sostenevano di non avere soluzioni abitative per evitare a Stefano il carcere; dall'altro, l'ente che gestisce i lasciti per i poveri valorizzava quegli stessi spazi per il turismo. Questo "business" non è un incidente di percorso, ma una scelta politica che ha premiato il profitto immediato a scapito degli "scartati". Quanti "Stefano" vengono sacrificati ogni anno da un sistema che preferisce una suite per turisti a un letto per chi ha perso tutto?

Dopo la morte di Stefano, la redazione di Fuori Binario ha cercato risposte, interpellando il Comune di Firenze per comprendere le ragioni di tanta rigidità burocratica. La risposta è stata il silenzio.

In questo vuoto istituzionale, è stata la Chiesa a farsi bussola morale della città. Durante l'omelia per San Giovanni, lo scorso 24 giugno, l'Arcivescovo Gherardo Gambelli ha esortato la politica a una "conversione", chiedendo di abbandonare la mera "conservazione di potere" per guardare finalmente agli ultimi. Il suo appello ha dato voce a chi non ne ha: le famiglie senza casa, i carcerati di Sollicciano costretti in condizioni degradanti e tutti i cittadini che a Firenze non riescono più a vivere con dignità.

Per fare luce su questa gestione opaca, 14 consiglieri comunali di diversi schieramenti hanno richiesto l'istituzione di una Commissione d'Indagine ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento. La gravità della crisi è testimoniata dall'urgenza dell'istanza presentata il 20 agosto 2026 (prot. Generale 336424), che culminerà nel Consiglio Comunale convocato per venerdì 4 settembre alle ore 9, nel Salone dei Duecento.

La Commissione avrà il compito di indagare sul corretto esercizio delle funzioni comunali nei confronti di ASP Montedomini, focalizzandosi su:

Indirizzo e Vigilanza : Verificare se il Comune abbia realmente monitorato il rispetto della missione sociale dell'ente.

Verificare se il Comune abbia realmente monitorato il rispetto della missione sociale dell'ente. Gestione Immobiliare : Fare chiarezza sulla trasformazione di appartamenti sociali in affitti turistici brevi.

Fare chiarezza sulla trasformazione di appartamenti sociali in affitti turistici brevi. Crisi Gestionale: Analizzare le ragioni delle dimissioni del Direttore Generale e le criticità nei regolamenti sulle alienazioni del patrimonio.

La città che ha dato i natali a Giorgio La Pira, Mario Gozzini e Alessandro Margara sembra aver smarrito la propria anima. La morte di Stefano Maffei non è stata una fatalità, ma l'esito di una politica che ha scelto di monetizzare la povertà anziché curarla. Se il patrimonio lasciato in dote ai poveri viene sacrificato sull'altare del turismo, cosa resta della funzione sociale della città?