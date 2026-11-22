Firenze, 16 novembre 2026 – Un’annata da ricordare, caratterizzata da una qualità eccellente e da produzioni superiori alla media. Si presenta così il raccolto 2026 dell’olio extravergine di oliva Laudemio, che si distingue per l’ottimo stato sanitario delle olive e per risultati particolarmente soddisfacenti, sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo. La raccolta, iniziata nei primi giorni di ottobre, è attualmente nel pieno delle attività e proseguirà, con tempi differenti a seconda delle zone di produzione, fino alla fine di novembre.

A determinare gli eccellenti risultati di questa campagna olearia è stata una combinazione particolarmente favorevole di fattori climatici e agronomici. Le abbondanti precipitazioni piovose e nevose che hanno caratterizzato l’inverno hanno consentito di costituire importanti riserve idriche, fondamentali per accompagnare lo sviluppo vegetativo degli olivi nei mesi successivi. A queste condizioni favorevoli si è aggiunta la competenza delle aziende socie, che hanno saputo gestire con grande attenzione e professionalità i propri oliveti, preservando l’equilibrio delle piante e prevenendo qualsiasi forma di stress idrico, anche durante i mesi estivi.

Le temperature elevate dell’estate hanno inoltre contribuito a mantenere le olive in condizioni sanitarie eccellenti, creando i presupposti per una produzione di altissimo livello.«Siamo di fronte a un raccolto davvero straordinario, con olive abbondanti, bellissime e perfettamente sane: un’annata che ricorderemo – afferma Diana Frescobaldi, presidente della Società Consortile Laudemio – La natura ci ha offerto condizioni particolarmente favorevoli, a partire dalle preziose riserve idriche accumulate durante l’inverno, ma è stata altrettanto determinante la capacità dei nostri soci di interpretare l’andamento climatico e accompagnare con sapienza ogni fase della coltivazione.

Il risultato è un olio che promette di esprimere al meglio le caratteristiche di eccellenza che da sempre contraddistinguono il Laudemio. Quest’anno potremo offrire ai consumatori non soltanto una qualità particolarmente elevata, ma anche una maggiore disponibilità di prodotto, grazie all’ottimo andamento della raccolta e all’alto livello qualitativo delle partite in produzione».Le aziende produttrici hanno intanto avviato l’iter di approvazione delle partite di olio, che vengono sottoposte all’esame del panel di degustatori ufficialmente riconosciuto.

Soltanto dopo aver superato positivamente questa rigorosa valutazione, le partite potranno essere imbottigliate e commercializzate con il prestigioso marchio Laudemio, garanzia di qualità e autenticità.L’olio extravergine di oliva Laudemio nasce da una superficie olivetata media annua complessiva di 950 ettari, coltivata dalle aziende associate, e genera un valore economico medio annuo di 6,6 milioni di euro. A questa significativa dimensione produttiva ed economica si affianca un sistema di controlli rigoroso, che accompagna l’olio dalla pianta alla bottiglia.

Per ottenere il marchio Laudemio, ogni partita deve infatti rispettare severi requisiti qualitativi ed essere sottoposta a verifiche lungo tutta la filiera, a garanzia dell’eccellenza, della tracciabilità e di un’identità profondamente legata al territorio d’origine.A tutelare e valorizzare questa identità è la Società Consortile Laudemio, impegnata nella promozione del marchio e nella salvaguardia dei suoi elevati standard qualitativi. Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dalla confezione: la caratteristica bottiglia, uguale per tutti i produttori e dotata di tappo antirabbocco, rende il Laudemio immediatamente riconoscibile e ne rafforza l’immagine di prodotto d’eccellenza.Il controllo finale dell’idoneità dell’olio a fregiarsi del marchio Laudemio è affidato a un panel riconosciuto dal Governo italiano, composto da sette degustatori, che esamina i campioni prelevati dagli ispettori della Società Consortile.

Un passaggio fondamentale di un percorso di selezione che fa del Laudemio un’espressione dell’eccellenza olivicola toscana.

L’EXPORT

Il mercato italiano assorbe il 28% della produzione totale. Laudemio vanta inoltre una presenza consolidata sui mercati internazionali: il Nord America rappresenta il 27% della distribuzione, seguito dall’Asia con il 16%, di cui il 10% attribuito al Giappone, e dagli altri Paesi europei con il 12%.I PRODUTTORI Sono 21 i produttori di olio extravergine di oliva Laudemio, distribuiti nelle province di Firenze, Arezzo e Siena. Ciascuno utilizza una propria etichetta con il marchio Laudemio, mentre bottiglia e tappo sono comuni a tutti.

Le aziende sono: Azienda Agricola Casa di Monte, Azienda Agricola Casale Falchini, Azienda Agricola Colognole, Azienda Agricola I Mori, Conte Ferdinando Guicciardini, Fattoria di Grignano, Fattoria di Maiano, Fattoria di Volmiano, Fattoria I Bonsi, Fattoria Lavacchio, Fattoria Le Sorgenti, Fattoria Pasolini dall’Onda, Fattoria Petrolo, Fattoria San Michele a Torri, Frantoio di Santa Tea – Gonnelli 1585, Marchesi Frescobaldi, La Palagina, Marchesi Antinori, Marchesi Gondi - Tenuta Bossi, Tenute Ruffino, Tenuta Cantagallo.