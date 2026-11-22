Più luce, maggiore sicurezza e spazi verdi sempre più fruibili e sostenibili. La giunta comunale di Firenze ha approvato, su proposta della vicesindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione a servizio di giardini e aree verdi cittadine. L'obiettivo dell'Amministrazione è intervenire in modo mirato sul territorio per incrementare l'efficientamento energetico, rinnovare le reti tecnologiche esistenti e garantire un'adeguata illuminazione che valorizzi parchi e giardini di proprietà comunale anche nelle ore serali.

Numerosi gli interventi. Fra questi la realizzazione e l'adeguamento dell'impianto di illuminazione nel Giardino di via Mariti, per un importo complessivo di circa 37.480 euro: un intervento mirato che doterà uno spazio molto vissuto del quartiere di nuove infrastrutture edili ed elettriche, migliorandone la vivibilità e la sicurezza.E stata inoltre decisa la realizzazione di interventi di implementazione e manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione presenti sulle aree verdi del territorio comunale con un programma flessibile legato alle necessità che emergono sul territorio, con interventi che saranno determinati e stabiliti in dettaglio in fase esecutiva in base alle necessità.

Questi interventi, per un importo complessivo di 200.000 euro, rientrano negli indirizzi programmatici di mandato dedicati a una città sostenibile e alla cura costante degli spazi pubblici. I lavori saranno eseguiti tramite l'affidamento in-house alla società SILFI spa. "Prendersi cura del verde pubblico significa anche renderlo accessibile, vissuto e sicuro in ogni momento della giornata” ha detto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani. “Con questi stanziamenti di oltre 230 mila euro diamo il via a un programma di interventi mirati sull'illuminazione dei nostri giardini e delle aree verdi cittadine per ammodernare gli impianti dal punto di vista tecnologico ed energetico e restituire alla cittadinanza spazi pubblici di qualità, più accoglienti e sostenibili.

Continuiamo a investire sulla vivibilità dei quartieri, perché i parchi e le aree verdi di Firenze siano sempre più luoghi di socialità e di comunità per tutte e tutti".