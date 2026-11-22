La Toscana custodisce un volto decisamente più intimo, arricchito da atmosfere avvolgenti proprio quando le temperature iniziano a scendere e i ritmi del turismo di massa finalmente decelerano. Cosa accade quando i grandi santuari dell'ospitalità aprono le proprie porte alla stagione fredda, trasformando il viaggio in un'esperienza intimista di alto artigianato, fine dining e recupero delle tradizioni locali?

Lontano dalla frenesia della bella stagione, l'autunno e il periodo festivo rivelano una Toscana inaspettata, dove l'idea stessa di lusso si ridefinisce attraverso il tempo ritrovato, la sartorialità manifatturiera e una convivialità autentica.

Per lungo tempo, la grande hôtellerie posizionata sulle colline fiorentine ha seguito una rigida stagionalità legata ai mesi più caldi. Oggi si assiste a una profonda svolta strategica e culturale: per la prima volta nella sua storia, Villa San Michele (A Belmond Hotel, Florence), iconica dimora rinascimentale situata a Fiesole, prolunga l'apertura per la stagione autunnale e festiva fino al 3 gennaio 2027.

Questa decisione trasforma il modo di fruire il territorio collinare, suddividendo la stagione fredda in due percorsi tematici complementari: un ricco Programma Autunnale focalizzato sulla cultura enogastronomica e sull'esplorazione slow delle alture fiesolane, e un raffinato Programma Festivo pensato per celebrare il Natale e l'inizio del nuovo anno. L'autunno e l'inverno divengono così il momento d'elezione per rallentare e riscoprire la dimensione più contemplativa di Firenze.

"Vivete la bellezza dell'autunno a Firenze... Un momento per rallentare, assaporare e celebrare insieme questa stagione speciale" afferma Sofia Peluso, General Manager di Villa San Michele.

Nelle nuove dinamiche del lusso toscano, l'esperienza culinaria non si esaurisce nell'eccellenza del piatto, ma si fonde con le arti applicate e l'artigianato artistico del territorio, in un dialogo raffinato tra cibo, design e manifattura storica.

Nel cuore della città, presso a The Kitchen & The Bar in Piazza Santa Maria Novella, il periodo festivo assume il tono informale e generoso delle tavole di famiglia. La filosofia dello chef Asso Migliore si basa su una cucina sincera e stagionale: il pane viene sfornato fresco ogni mattina, la pasta viene rigorosamente tirata a mano e gli ingredienti sono selezionati tra i più virtuosi produttori locali. Questa ricerca culinaria trova il proprio specchio nell'apparecchiatura di sala, impreziosita dai bicchieri incisi a mano dalla storica Moleria Locchi e dalle porcellane firmate Ginori. Che ci si accomodi nell'intimità dell'Alcova o accanto al camino acceso, contenitore e contenuto parlano la medesima lingua, restituendo l'immagine di una Firenze autentica e contemporanea.

Questa sinergia tra ospitalità di alto livello e manifattura d'arte crea inoltre un vero e proprio ponte esperienziale tra le colline di Fiesole e il centro storico fiorentino. Durante il programma invernale di Villa San Michele, gli ospiti sono invitati a vivere appuntamenti esclusivi direttamente nelle boutique storiche della città:

L’Art de la Table con Ginori 1735 (21 dicembre, dalle 11:30): una masterclass dedicata al galateo e alla mise en place d'autore tenuta all'interno della storica Boutique Ginori a Firenze .

(21 dicembre, dalle 11:30): una masterclass dedicata al galateo e alla mise en place d'autore tenuta all'interno della storica . L’Arte del Papillon (28 dicembre, dalle 11:30): un incontro guidato dal designer Raffaele Stella Brienza presso la Boutique Mani del Sud, incentrato sull'eleganza sartoriale e la costruzione del nodo perfetto.

Il racconto dell'alta manifattura prosegue poi tra le mura della villa con momenti formativi d'eccezione, come la Degustazione di Cioccolato Amedei (20 dicembre), guidata alla scoperta dei maestri cioccolatieri toscani, e le Masterclass di Profumeria Guerlain (22 e 23 dicembre) allestite nella cornice del Cenacolo per esplorare le architetture olfattive dell'haute parfumerie.

Il connubio tra paesaggio agrario e grandi terroirs vinicoli continua a confermare la Toscana ai vertici del turismo enogastronomico mondiale. Stando ai dati delle indagini condotte dall'Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, la regione figura al primo posto tra le mete più desiderate dai viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dai paesi di lingua tedesca. Se il Chianti Classico costituisce un caposaldo imprescindibile, la Costa degli Etruschi e il territorio della DOC di Bolgheri attraggono una domanda internazionale sempre più qualificata, alla ricerca di grandi Supertuscan, natura incontaminata e standard elevati di sostenibilità.

In questo panorama, il Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbona si impone come modello virtuoso di accoglienza consapevole. Immerso nella macchia mediterranea a pochi passi dai luoghi simbolo della giovinezza del poeta Giosuè Carducci, l'hotel ha conseguito nel 2025 la prestigiosa certificazione internazionale Global Sustainable Tourism Council per il turismo sostenibile, che affianca i diplomi di Bandiera Blu e Bandiera Verde assegnati alla sua spiaggia privata, raggiungibile attraverso un percorso di soli 100 metri nella pineta secolare.

L'esperienza di soggiorno si completa con l'offerta della nuova Marinetta Wellness Spa — dotata di piscina idromassaggio riscaldata, biosauna, calidarium, tepidarium e docce cromo-aromatiche — e con una proposta ristorativa radicata nelle filiere a Km0 attraverso quattro diversi concept: Ombra della Sera, Anfora di Baratti, Granace e il nuovo ristorante a bordo piscina Crudo di Mare, dedicato alla valorizzazione del pescato locale. La vicinanza con i vigneti iconici di Bolgheri consente di unire il benessere psicofisico e l'attività outdoor alla scoperta dei grandi vini che hanno reso celebre la costa toscana nel mondo.

Un valore aggiunto del viaggio autunnale e invernale in Toscana risiede nella possibilità di vivere momenti di convivialità d'affari o festeggiamenti privati all'interno di ambienti impregnati di memoria storica e letteraria.

Sul Lungarno fiorentino, L’Alfieri rappresenta il Lounge & Dining concept di Place of Charme — il brand di hospitality fondato nel 2018 da Soges Group con l'obiettivo di coniugare autenticità, valorizzazione del patrimonio locale, artigianalità e sostenibilità. Il ristorante è ricavato all'interno di Palazzo Alfieri, la dimora storica dove dimorò il celebre drammaturgo e poeta Vittorio Alfieri. Con le sue sale affacciate sul fiume, L’Alfieri offre una cornice d'eccezione per cene aziendali di rappresentanza e ricorrenze private, proponendo un menu sartoriale coordinato con la tradizione culinaria toscana:

Gran tagliere di salumi artigianali (finocchiona, salame di Cinta Senese e di cinghiale) abbinati ai formaggi della Fattoria Palagiaccio ;

; Ravioli di ricotta e spinaci al ragù toscano a lunga cottura;

Fettuccine all'uovo mantecate con pecorino DOP, personalizzabili a scelta con pancetta croccante o funghi di stagione;

Faraona disossata al forno accompagnata da crema di patate dolci al profumo di Chianti;

Crumble caldo di mele al timo servito con gelato alla crema artigianale.

La proposta gastronomica è integrata da una drink list curata che accosta alla miscelazione classica fiorentina cocktail signature e un'accurata selezione di etichette regionali.

Risalendo verso Fiesole, il legame tra alta gastronomia e storia del pensiero umano assume contorni rinascimentali: il programma stagionale di Villa San Michele include infatti una passeggiata guidata sul vicino Monte Ceceri (26 dicembre), il promontorio immerso nel bosco celebre per essere stato il teatro all'aperto dei pionieristici esperimenti sul volo macchinato condotti da Leonardo da Vinci.

A dimostrazione di come la cultura enogastronomica toscana sappia evolversi senza perdere la propria identità, la stagione fredda vede il fiorire di format festivi dinamici e informali. Villa San Michele ha strutturato un calendario di appuntamenti intitolato "Attività della Dolce Villa", pensato per far interagire direttamente gli ospiti con i grandi nomi della produzione artigianale:

Riso e Tartufo Party! (19 novembre) : un aperitivo gourmet curato dalla Contessa Rosetta Clara Cavalli d'Olivola e dal figlio Conte Paolo Salvadori di Weisenhoff (della secolare tenuta risicola Principato di Lucedio), insieme al maestro del tartufo Cristiano Savini (Savini Tartufi).

un aperitivo gourmet curato dalla Contessa Rosetta Clara Cavalli d'Olivola e dal figlio (della secolare tenuta risicola Principato di Lucedio), insieme al (Savini Tartufi). Tusc Giving Day (26 novembre): l'originale reinterpretazione del Thanksgiving americano in chiave toscana presso il Ristorante San Michele.

Fettunta Party! (3 dicembre) : la festa dell'olio nuovo al Pool Grill con una degustazione guidata di oli appena franti su pane toscano abbrustolito, condotta dai produttori Beatrice Contini-Bonacossi (Tenuta di Capezzana), Cristina Bini-Smaghi (I Tattoli) e Matteo Frescobaldi (Laudemio Frescobaldi) .

la festa dell'olio nuovo al Pool Grill con una degustazione guidata di oli appena franti su pane toscano abbrustolito, condotta dai produttori . Panettone e Gelato Party! (17 dicembre): l'incontro conviviale tra i panettoni artigianali della Pasticceria Gualtieri e il celebre gelato fiorentino della storica Gelateria Vivoli.

Questi appuntamenti scardinano la rigidità dei canoni formali, trasformando la degustazione d'autore in un momento di autentica festa urbana e rurale.

L'autunno e l'inverno si confermano la stagione d'oro per riscoprire la Toscana nella sua luce più pura, al riparo dalle omologazioni del turismo stagionale. Che si scelga di brindare in un palazzo letterario sulle rive dell'Arno, di esplorare i sentieri leonardiani a Fiesole o di degustare i Supertuscan della Costa degli Etruschi a pochi passi dal mare, il viaggio nei mesi freddi regala il privilegio supremo della lentezza e dell'accesso diretto ai grandi maestri della cultura enogastronomica e manifatturiera.

Non a caso, il calendario festivo culmina il 1° gennaio con l'evento "Capodanno – Dolce Far Niente", un esplicito invito firmato Villa San Michele ad abbracciare l'arte della contemplazione.