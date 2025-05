Laudemio: collaborazione tra Marchesi Fescobaldi e Venchi

Un connubio inedito tra tradizione e innovazione dà vita a una nuova esperienza di piacere sensoriale: Venchi e Laudemio Frescobaldi firmano una collaborazione esclusiva che celebra l’incontro tra il cioccolato e l’olio extravergine d’oliva, due eccellenze italiane apprezzate in tutto il mondo.

Dall’incontro tra il savoir-faire nel cioccolato e gelato di Venchi e la purezza dell’extravergine Frescobaldi Laudemio nasce una raffinata crema spalmabile con Olio Extravergine D’Oliva e “Nocciole Piemonte IGP”: un prodotto dal gusto avvolgente e dalla consistenza vellutata, che verrà riempito e confezionato al momento direttamente nei punti vendita Venchi.

A completare questa esperienza sensoriale arriva anche il gelato all’Olio Extravergine D’Oliva Laudemio. Questa novità, che combina la delicata base di fiordilatte con gli intensi sentori erbacei, esalta il perfetto equilibrio tra la dolcezza del latte fresco e le note fruttate e aromatiche dell’olio extravergine d’oliva.

Disponibili in edizione limitata nelle Chocogelaterie Venchi, queste nuove creazioni rappresentano un omaggio all’eccellenza artigianale e alla continua ricerca del perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Un viaggio di gusto in cui il cioccolato e l’olio extravergine si incontrano, trasformando due simboli del Made in Italy in una nuova, irresistibile esperienza sensoriale.

LAUDEMIO_FRESCOBALDI

In epoca medievale con il nome di “Laudemio” si indicava la parte di raccolto riservata al signore, proprietario delle terre A lui veniva offerta la parte migliore del raccolto detta appunto “Laudemio”, il cui nome è da allora sinonimo di pregio e qualità. Oggi Laudemio Frescobaldi è la massima espressione dell’olio extra vergine di oliva proveniente dagli uliveti di proprietà familiare. Tale eccellenza è frutto di un insieme vincente di fattori: il microclima di alta collina, la raccolta anticipata delle olive e la loro immediata frangitura a Castello Nipozzano.

VENCHI

Fondata nel 1878 da Silviano Venchi, Venchi è diventata un leader globale nel settore del cioccolato e del gelato, unendo la tradizione italiana con un forte impegno per la selezione di materie prime d’eccellenza. Con oltre 145 anni di storia, Venchi offre più di 350 ricette di cioccolato e 90 gusti di gelato, aderendo ai più alti standard di qualità e seguendo i principi della dieta mediterranea. La sua vasta offerta include anche opzioni plant-based e a basso contenuto di zucchero, per garantire benessere senza rinunciare al gusto. Supportata da oltre 1.600 dipendenti, Venchi opera con più di 180 negozi in oltre 70 paesi, con sede a Milano e quattro uffici regionali a Hong Kong, Shanghai, New York e Pechino e un unico stabilimento di produzione a Cuneo.