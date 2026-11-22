La narrazione sulla parità di genere sta attraversando una trasformazione profonda. Se per decenni il dibattito si è concentrato prevalentemente sulla conquista dei diritti politici fondamentali — a partire dal primo, storico voto del 1946 — oggi la sfida si gioca nei territori quotidiani dell'esistenza: le corsie degli ospedali, le palestre sportive, le aule scolastiche, la rappresentazione mediatica e la memoria condivisa nelle piazze.

In questo scenario, la Toscana si sta configurando come un vero e proprio laboratorio vivente di innovazione culturale e sociale. Attraverso un'ampia rete di iniziative — dalle celebrazioni per gli 80 anni dal voto femminile alla rassegna La Toscana delle Donne, fino al festival Pari e Dispari — la regione dimostra che l'uguaglianza non è una dichiarazione di principio, ma un'impalcatura concreta che richiede interventi sanitari mirati, percorsi educativi precoci e una visione politica integrata.

Durante l'incontro "La salute delle donne. Medicina di genere, prevenzione e il Codice Rosa", svoltosi nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze nell'ambito de La Toscana delle Donne, si è tracciato il bilancio di una sanità pubblica capace di riprogettarsi attorno alle specifiche esigenze biologiche e sociali del corpo femminile.

Il quadro istituzionale emerso durante i lavori — introdotti da Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di coordinamento regionale Medicina di genere — ha messo in luce uno straordinario avanzamento clinico. Sono state presentate testimonianze di maternità un tempo ritenute pressoché inaccessibili: gravidanze portate a termine con successo da pazienti affette da malattie complesse come la sclerosi multipla, l'artrite reumatoide o sottoposte a trapianto di cuore. A questi traguardi si affiancano presidi territoriali ad alta specializzazione, come l'ambulatorio dedicato alle donne affette da SLA presso l'ospedale di Prato e i percorsi d'accesso semplificati per le pazienti con disabilità.

La medicina di genere si riafferma così non come un lusso o una concessione, ma come un imperativo etico e scientifico di equità assistenziale. Un principio tradotto in prevenzione oncologica capillare da Simona Dei, direttrice generale dell'ISPRO, i cui programmi di screening vengono portati direttamente nelle piazze attraverso le tappe del Villaggio della Salute. A completare questa rete di tutela è il Codice Rosa, il modello di assistenza per le vittime di violenza ideato da Vittoria Doretti, che dal 2014 a oggi ha registrato oltre 36.000 accessi, diventando un punto di riferimento adottato su scala internazionale.

Come ha sintetizzato l'assessora regionale alle Pari opportunità Cristina Manetti: "La Toscana è stata all'avanguardia perché ha saputo trasformare idee e progetti in un sistema di interventi concreti. Non bastano le buone idee, serve una precisa volontà politica, una visione che metta al centro le persone."

La Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati ospita nella mattina di domani, anche il convegno “Conta su di te! Intelligenza emotiva e consapevolezza finanziaria per l’indipendenza economica delle donne”. L’incontro, organizzato in collaborazione con Women in Network, Comitato pari opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze.

E' invece nell'ambito dello sport che le disuguaglianze di genere si manifestano spesso in forma invisibile e precoce.

Il tema sarà affrontato a Prato sabato 21 novembre, nella Sala del Gonfalone della Provincia, durante il seminario "Libertà e benessere in movimento. Le donne nello sport raccontano", promosso da UISP Toscana nell'ambito del calendario OFF de L'Eredità delle Donne, la manifestazione nazionale diretta da Serena Dandini. Al centro del dibattito, il fenomeno del dropout, ovvero l'abbandono precoce delle discipline sportive che colpisce in prevalenza le ragazze durante la fase adolescenziale.

La testimonianza dell'ex azzurra di pallavolo Helga Chiostrini, schiacciatrice in Nazionale già all'età di diciassette anni, mettea nudo i meccanismi culturali che spingono molte giovani a ritirarsi: non la mancanza di talento o competitività, ma il peso dello sguardo altrui sui corpi in trasformazione, la mancanza di ascolto sulle tematiche di salute all'interno degli spogliatoi, l'uso di un linguaggio derisorio spesso derubricato a semplice battuta e la cronica carenza di allenatrici e dirigenti donne nei ruoli apicali.

Per spezzare questa dinamica, la responsabile politiche di genere UISP Toscana Lucrezia Iurlaro illustrerà il programma 2027: un piano operativo che porterà percorsi formativi e laboratori sul benessere corporeo all'interno di tre società sportive del territorio toscano, coinvolgendo direttamente atlete, famiglie, tecnici e dirigenti.

Dalle palestre alle aule scolastiche, la prevenzione della violenza si fonda sul contrasto precostituito agli stereotipi culturali. In questa direzione si muove il Festival Pari e Dispari di Pistoia che, per la sua quinta edizione incentrata sul tema "Donne di pace", ha visto la partecipazione di circa 500 studenti. Il progetto coinvolge il liceo Forteguerri (istituto adottato quest'anno con gli indirizzi economico-sociale e scienze umane) e una rete di scuole partner che comprende il liceo Savoia, il liceo Pacini, l'istituto Einaudi di Pistoia, il liceo Salutati di Montecatini Terme e l'istituto Lorenzini di Pescia.

La rassegna rappresenta un'applicazione sul campo dei principi stabiliti dalla Convenzione di Istanbul del 2013, fondata sull'educazione alla parità come strumento primario di prevenzione dei reati di genere. Attraverso l'adozione di testi e il dialogo diretto con le autrici, gli studenti hanno esplorato diversi aspetti della contemporaneità:

La testimonianza dai fronti di crisi: Gli interventi della giornalista e inviata di guerra Gabriella Simoni (in collaborazione con Rondine Cittadella della Pace) e della reporter del Corriere della Sera Marta Serafini , affiancata da Eleonora Bruni , ostetrica di Emergency operativa a Khan Yunis (Gaza), hanno offerto una riflessione sul ruolo delle donne nei contesti di conflitto e nella costruzione attiva della pace.

Gli interventi della giornalista e inviata di guerra (in collaborazione con Rondine Cittadella della Pace) e della reporter del Corriere della Sera , affiancata da , ostetrica di Emergency operativa a Khan Yunis (Gaza), hanno offerto una riflessione sul ruolo delle donne nei contesti di conflitto e nella costruzione attiva della pace. La decontaminazione dagli stereotipi precoci: Il saggio di Irene Biemmi e Anna Antoniazzi (Infanzia e stereotipi di genere in TV) ha fornito agli studenti le chiavi di lettura per decodificare i modelli di mascolinità e femminilità veicolati dalla televisione, dalla pubblicità e dalle serie animate sin dai primi anni di vita.

Il saggio di e (Infanzia e stereotipi di genere in TV) ha fornito agli studenti le chiavi di lettura per decodificare i modelli di mascolinità e femminilità veicolati dalla televisione, dalla pubblicità e dalle serie animate sin dai primi anni di vita. L'educazione al rispetto come prassi civica: L'incontro con l'ex magistrato Gherardo Colombo attorno al volume Siamo pari! Allenarsi alla parità di genere ha stimolato una riflessione sulla Costituzione e sulla parità intesa non come traguardo teorico, ma come allenamento quotidiano ai diritti e ai doveri di cittadinanza.

L'impegno per l'uguaglianza trae linfa vitale dalla conoscenza della memoria storica. Il filo conduttore che unisce le conquiste del passato alle responsabilità del presente si ritrova nelle celebrazioni per gli 80 anni dal voto alle donne (1946–2026) promosso dal Consiglio Regionale della Toscana, che vedono tra gli appuntamenti principali il convegno istituzionale che si terrà martedì 24 novembre presso l'Aula Cripta dell'Università di Siena sul tema "Il voto alle donne e la fondazione della Repubblica".

Questa consapevolezza storica si declina in azioni amministrative diffuse sui territori. Il Comune di Rignano sull'Arno ha strutturato un programma civico che unisce le istituzioni scolastiche e la cittadinanza: la proiezione del film Se domani non torno riservata alle scuole secondarie presso il Teatro Cinema Italia di Pontassieve, la fiaccolata comunitaria "Per fare rumore" in Piazza Aldo Moro, l'inaugurazione della panchina rossa a Cellai in collaborazione con lo Sportello Antiviolenza Vanessa, AVIS Zero Positivo ASD e Birrificio Comedia, e la messa in scena dello spettacolo teatrale Ti amo da morirne di Mena Vaselino.

A fare da cornice e sintesi a questa pluralità di interventi territoriali è la volontà della Regione Toscana di approvare una legge quadro sulle politiche di genere. Un testo normativo concepito per unificare in un unico sistema strategico i diversi ambiti dell'azione pubblica: dalla cittadinanza alla prevenzione sanitaria, dall'accesso al lavoro al contrasto alla violenza fino alla promozione culturale.

Come ricordato dall'assessore del Comune di Rignano Federica Morandi: "La violenza sulle donne non è un problema privato, ma una responsabilità che riguarda tutta la comunità [...] Il rispetto, la libertà e la dignità devono essere valori irrinunciabili, da difendere ogni giorno."

L'insieme dei progetti e degli interventi sviluppati sul territorio toscano delinea una prospettiva chiara: la battaglia per l'uguaglianza di genere non può vivere di interventi episodici o rimanere confinata nelle ricorrenze del calendario. Esiste una continuità profonda tra una diagnosi clinica attenta alle specificità biologiche, una società sportiva capace di tutelare il benessere emotivo delle adolescenti, un'aula scolastica in cui si decostruiscono i pregiudizi e un quadro normativo regionale che garantisce tutele omogenee.

La costruzione di una comunità equa richiede una rete stabile tra istituzioni, presidi sanitari, associazioni sportive e mondo della scuola.