Firenze, 16 novembre 2026 - Sette secoli di cure, epidemie, trasformazioni e vita quotidiana racchiusi in antichi documenti. Le carte dell’ospedale di Santa Maria Nuova raccontano molto più della storia di un’istituzione sanitaria: restituiscono uno spaccato della Firenze che cambia, dal Medioevo all’età moderna. A questa memoria è dedicata la mostra “Santa Maria Nuova attraverso i secoli. Viaggio in sei tappe tra le antiche carte dell’Ospedale”, che sarà inaugurata venerdì 20 novembre alle 18,30 presso l’Archivio di Stato di Firenze. Attraverso documenti originali, l’esposizione ripercorre le vicende di una delle istituzioni più antiche della città, intrecciando la storia dell’assistenza e della medicina con quella della società fiorentina.

Sei tappe cronologiche guideranno i visitatori dalla fondazione nel 1288 e le epidemie medievali al Quattrocento e al Rinascimento, quando Santa Maria Nuova visse una stagione di particolare prestigio, fino al Seicento e al Settecento, con il passaggio dal governo mediceo al Granducato di Pietro Leopoldo. Un’opportunità per scoprire, attraverso testimonianze e curiosità, la storia dell’ospedale “dei fiorentini” e il suo profondo legame con la città. In occasione del taglio del nastro, l’Archivio di Stato sarà eccezionalmente aperto fino alle 22 nell’ambito delle iniziative legate alla ricorrenza dei 60 anni dall’alluvione di Firenze raccolte sotto il titolo "RI-EMERGERE 1966-2026. L'alluvione di Firenze: memoria, ricerca e futuro. L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile anche sabato 21 e da lunedì 23 a sabato 28 novembre, dalle 10 alle 13.30.

La mostra apre le giornate fiorentine di ACOSI (Associazione culturale degli ospedali storici italiani), quest’anno dedicate al “Patrimonio documentale e archivistico degli Ospedali storici italiani”. Il tema sarà approfondito sabato 21 novembre, dalle 9, all’Auditorium della Fondazione CR Firenze, in occasione del convegno nazionale organizzato dalla Fondazione Santa Maria Nuova in rappresentanza dell’AUSL Toscana centro.Archivisti, studiosi e rappresentanti di istituzioni culturali e sanitarie si confronteranno sulle sfide della conservazione e della valorizzazione di questi patrimoni.

In programma interventi sulla tutela degli archivi ospedalieri, sulla storia della formazione medica attraverso il fondo librario di Santa Maria Nuova e sul rapporto tra l’Ospedale e la produzione artistica cittadina. Una parte della mattinata sarà dedicata proprio alle carte di Santa Maria Nuova, con approfondimenti sulla fondazione, sull’attività assistenziale e sul restauro delle antiche matrici calcografiche. Seguirà una tavola rotonda con le esperienze degli ospedali storici aderenti all’associazione.

L’iniziativa è realizzata da ACOSI con il patrocinio dell’AUSL Toscana centro e della Fondazione Santa Maria Nuova ETS, con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana e del Consiglio regionale della Toscana e con il contributo della Fondazione CR Firenze.