Le attività di monitoraggio dei corsi d'acqua e dei versanti operano in stretto raccordo con i Centri Operativi Comunali e il Centro Operativo Intercomunale dell’Unione dei Comuni della Val Bisenzio (COI). Le Amministrazioni hanno adottato la sospensione delle attività didattiche, la chiusura di parchi, impianti sportivi e strutture di aggregazione, raccomandando alla popolazione di limitare gli spostamenti ai casi di stretta necessità.

I dati aggiornati alle 13.10 indicano accumuli nelle 12 ore di 12,6 mm a Firenze Università, 12,2 mm all'Orto Botanico e 11,8 mm a Boboli (con 7,2 mm, 6,6 mm e 6,2 mm concentrati nelle ultime 3 ore). Massima attenzione è rivolta all'evoluzione delle piogge sui bacini della Sieve e del Casentino per il possibile innalzamento dei livelli dell'Arno. La Protezione Civile comunale ha raccomandato di non sostare nei sottopassi, nelle aree allagabili e sugli argini dei fiumi, nonché di evitare la sosta sotto alberi e impalcature per il rischio di forti raffiche di vento.

A causa dell'allerta meteo sono state rinviate sia la dimostrazione pratica delle idrovore con gli studenti delle scuole superiori alla Canottieri Firenze, sia la successiva visita guidata al Museo dell'Opera di Santa Croce.