Chiunque abbia ascoltato i racconti di quel 4 novembre 1966 conserva nelle orecchie il rumore sordo dell'Arno che rompe gli argini e nelle narici l'odore acuto e penetrante della nafta mista a fango. Nelle prime ore del mattino, la città d'arte per eccellenza sprofondò nel buio e nel silenzio spettrale di un'emergenza assoluta, con l'acqua che invadeva botteghe, case, basiliche e archivi secolari. A sessant'anni esatti da quella tragedia, il 4 novembre 2026, Firenze e i suoi territori tornano a raccogliersi nel ricordo delle vite spezzate e dei danni incalcolabili, riconfermando come quella ferita rimanga un elemento fondante dell'identità cittadina.

Eppure, ridurre l'alluvione del 1966 a un semplice anniversario da scheda storiografica sarebbe un errore di prospettiva. Come dimostrano le iniziative nate per il sessantesimo anniversario, quella catastrofe rappresenta un laboratorio ancora aperto di resilienza comunitaria, innovazione artistica, prevenzione idraulica e cittadinanza attiva.

Il fango come materia viva

Approfondimenti Il ritorno del fango e la forza della memoria

Un'esemplare operazione di rigenerazione della memoria arriva dalle aule e dai sotterranei dell'Accademia di Belle Arti di Firenze con il progetto Forme del Fango. Ideata nel 2019 dal professor Fabrizio Lucchesi e curata insieme ai docenti Veronica Montanino e Domenico Antonio Mancini — con la collaborazione di Antonio Brangi, Valeria Bruni, Christian Caliandro, Carlo D'Oria, Robert Pettena e Alessandro Scilipoti —, la ricerca ha estratto la melma rimasta stratificata ed essiccata per decenni nelle cantine dell'istituto fin da quel lontano 1966.

Attraverso sette anni di sperimentazione interdisciplinare, docenti, studenti ed ex studenti (tra cui Matteo Aiazzi, Sofia Alborghetti, Maura Bazzi, Federico Becattini e molti altri) hanno convertito quel fango bio-storico in argilla modellabile. Il residuo tangibile della distruzione è stato così riorganizzato in opere scultoree ed espressive esposte nel Chiostro dell'Accademia dal 4 al 20 novembre 2026. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana e inaugurata alla presenza dell'assessore all'università e ricerca Dario Danti, dimostra come la digestione concettuale del trauma possa trasformare un sedimento di rovina in una materia plastica viva per l'arte contemporanea.

La memoria e la prevenzione nel Valdarno

La narrazione dominante dell'alluvione si concentra spesso sui monumenti del centro storico fiorentino, rischiando di oscurare il dramma vissuto dall'intero bacino idrografico dell'Arno. A Figline e Incisa Valdarno, l'esondazione del 1966 sommerse abitazioni, stalle e opifici, mentre le frane successive isolarono frazioni e poderi agricoli. Per il sessantesimo anniversario, Palazzo Pretorio ospita dal 4 all'8 novembre 2026 una mostra temporanea di trenta fotografie storiche del Circolo Fotografico Arno, estratte dall'archivio comunale, per restituire valore alla tenacia delle comunità locali.

Ma la vera memoria non si limita alla nostalgia: richiede un'azione infrastrutturale sul paesaggio. Il territorio di Figline e Incisa ha tradotto il ricordo del 1966 in un contributo attivo alla sicurezza idraulica dell'intera area metropolitana, destinando ettari di terreno alla realizzazione delle casse di espansione di Restone e Pizziconi. Come ha sottolineato il sindaco David Ermini, il legame tra storia locale e tutela dell'ambiente rappresenta l'unica forma autentica di prevenzione per il futuro.

"Esporre queste immagini significa far conoscere anche ai più giovani ciò che accadde qui. Da quella memoria nasce una responsabilità che ci riguarda ancora: prenderci cura del territorio e lavorare sulla prevenzione."

La leadership dell'emergenza e l'embrione della Protezione Civile moderna

Nei giorni immediatamente successivi alla piena del 1966, l'assenza di un protocollo nazionale d'emergenza imposte una presa di decisione coraggiosa a livello locale. Il sindaco dell'epoca, Piero Bargellini, l'8 novembre 1966 guidò la giunta comunale ad assumere direttamente e senza esitazioni la responsabilità operativa dei soccorsi, mobilitando i dipendenti dell'amministrazione e sollecitando con fermezza l'intervento del governo centrale di fronte a una città al buio e paralizzata.

Nelle prime ore del mattino del 4 novembre 2026, i lampeggianti rossi e blu dei mezzi di soccorso hanno illuminato nuovamente il centro storico di Firenze. Il flashmob promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze, composto da 22 veicoli delle associazioni di volontariato di protezione civile, 3 mezzi della protezione civile comunale e 2 della polizia locale, ha sfilato tra le vie rinascimentali. Come ribadito dall'assessora alla protezione civile Laura Sparavigna, la capacità di reazione della giunta Bargellini e la risposta spontanea dei cittadini nel 1966 hanno fornito lo schema concettuale per la nascita del moderno sistema italiano di Protezione Civile.

"La presenza dei mezzi di soccorso nel cuore della città ci ricorda il valore straordinario del volontariato e di quella solidarietà che sessant’anni fa contribuì a far rialzare Firenze. Un patrimonio umano e civile che ha contribuito alla nascita dell’attuale sistema di protezione civile e che continua a essere fondamentale per la sicurezza della nostra comunità."

Gli "Angeli del Fango"

Il simbolo più luminoso del 1966 rimane la catena umana composta da migliaia di giovani giunti da ogni parte d'Italia e del mondo per salvare manoscritti, tele e archivi: gli "Angeli del Fango". Questa epopea di volontariato culturale è stata approfondita nelle iniziative ospitate a Palazzo Medici Riccardi dal 5 al 17 novembre 2026, con le mostre fotografiche firmate da Giorgio Lotti (cinquanta scatti allestiti nella Stalla Medicea e nell'alveo del Mugnone) e dall'Esercito Italiano. Il programma ha visto anche la presentazione del volume Angeli del fango della scrittrice Beth Kephart con le illustrazioni di Roberto Innocenti, oltre alla tavola rotonda Il Museo Mediceo: l'alluvione come spartiacque (con Cristina Acidini, Samuele Lastrucci, Enrico Sartoni e Valentina Zucchi), volta a ripercorrere la complessa vicenda dello smantellamento dello storico Museo Mediceo causato proprio dalla devastazione delle acque.

Come evidenziato da Simone Sollazzo (presidente di Gioventù Nazionale Firenze), la lezione degli Angeli del Fango offre un contrasto stridente con gli episodi contemporanei di vandalismo urbano, dimostrando come l'energia giovanile possa esprimersi nella tutela rigorosa delle proprie radici culturali. Questa continuità generazionale trova una profonda sintesi concettuale nelle parole del consigliere comunale Marco Semplici: «Ogni epoca ha la sua alluvione». La memoria del 1966 diventa così un patrimonio genetico trasmissibile: un'attitudine civile che fornisce ai giovani non solo la consapevolezza delle rovine, ma anche la certezza di possedere gli strumenti etici e materiali per rialzarsi da ogni tempesta improvvisa.

Le celebrazioni del sessantesimo anniversario — culminate con la messa presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti nella Basilica di Santa Croce e con il lancio della corona d'alloro nell'Arno da Ponte alle Grazie da parte della sindaca Sara Funaro e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani — ribadiscono che il tempo trascorso non affievolisce il ricordo delle vittime né la gravità delle perdite. L'immagine del Crocifisso di Cimabue sfigurato, custodito a Santa Croce, rimane l'emblema visibile di una ferita che impone risposte concrete al presente: dal contrasto ai cambiamenti climatici all'adeguamento dei sistemi di allerta e soccorso nelle aree urbane.

Raccogliere l'eredità del 1966 significa trasformare la commozione in una pratica amministrativa e civica quotidiana. La cura del territorio, la tutela dei beni culturali e la solidarietà comunitaria non sono concetti astratti, ma doveri inderogabili per far sì che nessuna comunità si ritrovi sola di fronte alla forza degli elementi.