Il 4 novembre 1966, la città di Firenze fu travolta da una delle più tragiche catastrofi della sua millenaria storia. In pochissime ore, la furia cieca dell'Arno spezzò gli argini e l'acqua raggiunse l'altezza spaventosa di 4,95 metri, sfiorando la porta del Battistero e trasformando il centro storico in una trappola mortale. Oltre 600.000 tonnellate di fango e detriti travolsero strade, botteghe, abitazioni e alcuni dei tesori artistici e archivistici più inestimabili dell'umanità intera.

A sessant’anni di distanza, nel 2026, quel solco traumatico nella memoria della città non appare più soltanto come una cicatrice dolorosa, ma come un straordinario laboratorio di resilienza umana, conservazione all'avanguardia e rinascita culturale. Le grandi iniziative commemorative per il sessantesimo anniversario — a partire dal monumentale programma RI-EMERGERE 1966-2026, promosso dall'Archivio di Stato di Firenze e dalla Fondazione CR Firenze, fino alla mostra diffusa ARNO dell'artista Roberto Ghezzi — dimostrano come la memoria di quella catastrofe continua a vivere e a interrogarci nel presente.

Dietro la narrazione epica e ufficiale di quei giorni si cela una fitta trama di retroscena scientifici, corse contro il tempo, solidarietà inaspettate e reperti ritrovati.

Approfondimenti Il ritorno del fango e la forza della memoria

Per comprendere l'ampiezza dell'emergenza archivistica occorre tornare alla sede storica dell'Archivio di Stato di Firenze, che nel 1966 occupava i locali al piano terreno e al primo piano del complesso degli Uffizi. Quando le acque melmose invasero Piazza dei Giudici, soffocarono il cuore pulsante della memoria documentaria dell'Occidente.

Il bilancio fu devastante: circa 75.000 unità documentarie alluvionate. Per visualizzare la portata di questo naufragio della memoria, basta pensare che se quei registri e filze venissero disposti uno accanto all'altro formerebbero una linea continua di 9.3 chilometri lineari. L'opera di salvataggio non fu soltanto un intervento di prosciugamento cartaceo, ma un'autentica battaglia per impedire l'amnesia collettiva della civiltà italiana ed europea. Un lavoro immenso che non si è mai interrotto e che ha visto la redazione di oltre 13.000 schede di riconoscimento e restauro, a riprova di come la tutela archivistica sia un cantiere scientifico lungo sessant'anni.

"Salvare un documento significa salvaguardare un frammento della nostra storia e della nostra identità collettiva" dichiara Antonio Tarasco, Direttore Generale degli Archivi del MiC.Di fronte al disastro, il mondo reagì con un'imponente mobilitazione internazionale, anticipando la cooperazione globale decenni prima dell'era digitale. All'Archivio di Stato di Firenze giunsero aiuti finanziari per 1,07 miliardi di lire (l'equivalente di circa 13.4 milioni di euro odierni) inviati dallo Stato, da istituzioni private e da enti esteri, affiancati dal lavoro di centinaia di volontari giunti da 13 nazioni differenti.

Risfogliando la corrispondenza e i registri di soccorso conservati tra le carte dell'epoca, emergono dettagli straordinari sui materiali inviati a Firenze da ogni angolo del globo:

5 tonnellate di carta assorbente speciale donata dall'Ente Editori Giornali Tedeschi (Bad Godesberg).

speciale donata dall'Ente Editori Giornali Tedeschi (Bad Godesberg). Forniture industriali di fungicidi come il Topane R, inviato dalle Imperial Chemical Industries britanniche per bloccare l'assalto delle muffe sui supporti cartacei.

come il Topane R, inviato dalle Imperial Chemical Industries britanniche per bloccare l'assalto delle muffe sui supporti cartacei. Capi di vestiario da lavoro spediti direttamente dall'Archivio di Stato di Roma a firma del dottor Adriano Carelli.

da lavoro spediti direttamente dall'Archivio di Stato di Roma a firma del dottor Adriano Carelli. Lettere di solidarietà e supporto tecnico spedite da archivi remoti, tra cui la toccante missiva firmata dall'archivista Clinton V. Black da The Jamaica Archives.

spedite da archivi remoti, tra cui la toccante missiva firmata dall'archivista Clinton V. Pacchi alimentari e di conforto: una particolare nota di fornitura inviata dal Monte dei Paschi di Siena relativa all'invio straordinario di zucchero e tavolette di cioccolato per sostenere le forze del personale e dei volontari impegnati giorno e notte nel fango.

A questo colossale sforzo si unirono i borsisti internazionali del CRIA (Committee to Rescue Italian Art), come gli studiosi Nancy Isenberg e Reinhold C. Mueller. Il loro meticoloso lavoro di ricerca permetterà di identificare, ricomporre e restituire alla storia interi fondi d'archivio dati per dispersi, come le preziose serie del Capitano del Popolo e del Magistrato Supremo.

Estrarre i documenti dal fango fu solo l'inizio di una drammatica corsa contro il tempo per sventare la marcita e la decomposizione della carta e della pergamena. In assenza di protocolli moderni di restauro di massa, la risposta fu affidata al genio pratico e all'improvvisazione scientifica. Migliaia di volumi impregnati d'acqua vennero caricati su camion e smistati verso centri di emergenza ad Arezzo, Prato, Perugia e soprattutto presso il Consorzio dei Tabacchicoltori di San Giustino Umbro (PG).

Le immagini storiche mostrano un repertorio metodologico sorprendente e rigoroso:

Essiccazione nei forni da tabacco: le filze alluvionate vennero sospese a cavallo di bastoni di legno all'interno delle celle tradizionali e "americane" per la cura del tabacco, mantenute a una temperatura costante di circa 35°C per far circolare aria secca.

le filze alluvionate vennero sospese a cavallo di bastoni di legno all'interno delle celle tradizionali e "americane" per la cura del tabacco, mantenute a una temperatura costante di circa 35°C per far circolare aria secca. Spazzolatura a secco: prima del lavaggio finale in acqua corrente, i sedimenti argillosi essiccati venivano delicatamente asportati a mano usando lo scopino in saggina .

prima del lavaggio finale in acqua corrente, i sedimenti argillosi essiccati venivano delicatamente asportati a mano usando lo . Stufe e raggi infrarossi: nei depositi dell'Archivio di Prato si installarono stufe a cherosene e lampade a raggi infrarossi, distanziando i fogli bagnati tramite bacchette di legno interposte tra pagina e pagina.

nei depositi dell'Archivio di Prato si installarono stufe a cherosene e lampade a raggi infrarossi, distanziando i fogli bagnati tramite bacchette di legno interposte tra pagina e pagina. La delicata "sfogliettatura": per separare le carte saldate dal fango ormai solido, gli operatori utilizzavano affilate stecche d'osso, prima di rilegare i registri con sottili fettucce di cotone.

I volumi più compromessi affrontarono viaggi verso i centri di restauro più avanzati del pianeta: da Oslo a Budapest, da Zagabria a Bruxelles, fino a Koblenz e Copenhagen, originando una scuola di conservazione tuttora riconosciuta a livello mondiale.

Ma la memoria dell'alluvione non è fatta solo di carte e protocolli scientifici; batte anzitutto nel vissuto viscerale delle persone. Attraverso la call pubblica "Ti ricordi l’alluvione a Firenze del 4 novembre 1966?", l'Archivio di Stato ha raccolto il richiamo di quasi 800 cittadini. Tra questi, 100 testimoni sono stati coinvolti da Studio Azzurro e Company Blu in laboratori di memoria e del gesto, culminati nella toccante performance “Non saprei nulla se”, allestita proprio negli spazi operativi dell'Archivio, tra il laboratorio di restauro e la sala di studio.

Dalle viva voce dei protagonisti emergono memorie incancellabili e dettagli intimi:

Annastella Tempestini: in viaggio con il nonno dalla Puglia verso Roma, vide il proprio treno deviato per l'intera linea adriatica. Arrivata a Firenze ignara di tutto, si trovò di fronte a una metropoli surreale, sepolta sotto una coltre di melma maleodorante.

in viaggio con il nonno dalla Puglia verso Roma, vide il proprio treno deviato per l'intera linea adriatica. Arrivata a Firenze ignara di tutto, si trovò di fronte a una metropoli surreale, sepolta sotto una coltre di melma maleodorante. Stefano Vignini: centralinista telefonico in servizio durante la tempesta, vide spegnersi le spie dei quartieri una dopo l'altra, assistendo all'angosciante e letterale "scomparsa di Firenze dalla carta geografica".

centralinista telefonico in servizio durante la tempesta, vide spegnersi le spie dei quartieri una dopo l'altra, assistendo all'angosciante e letterale "scomparsa di Firenze dalla carta geografica". Alessandro Poggi: venuto al mondo proprio la sera del 4 novembre 1966, dopo che alla madre si ruppero le acque durante una rocambolesca fuga dall'alloggio allagato sul Lungarno.

venuto al mondo proprio la sera del 4 novembre 1966, dopo che alla madre si ruppero le acque durante una rocambolesca fuga dall'alloggio allagato sul Lungarno. Camilla Butini: nata nel 1994, incarnazione felice della memoria intergenerazionale, che racconta di aver ereditato intatta la paura del fiume ancora scolpita negli occhi di suo padre.

A sessant'anni di distanza, quella stessa materia oscura che devastò la città ha cambiato segno, trasformandosi in una risorsa creativa, un dispositivo ecologico e un veicolo di riconciliazione tra la comunità e la natura.

La "Terra d'Arno" diviene materia pittorica

Gli studenti del Liceo Artistico Alberti-Dante hanno recuperato i sedimenti d'epoca (Terra d'Arno) rimasti dimenticati per sei decenni negli scantinati del plesso di Largo S. Francesco, a due passi da Santa Croce. Trattando quella sostanza, i ragazzi ne hanno ricavato pigmenti per acquerelli ed incisioni all'acquaforte, convertendo la memoria del danno in un nuovo linguaggio plastico.

Le "Naturografie" di Roberto Ghezzi e il miracolo del germoglio

Con la grande mostra diffusa ARNO, l'artista Roberto Ghezzi ha posizionato teli e tessuti naturali direttamente nelle acque del fiume (presso la sede dell'ASD Canottieri Comunali) tra giugno e settembre 2026. Lasciando che la corrente, le alghe, i sedimenti organici — ma purtroppo anche le microplastiche e le microfibre dell'inquinamento contemporaneo — si depositassero sulle superfici, l'Arno ha dipinto veri e propri "autoritratti del paesaggio" ed "impronte ecosofiche".

Il percorso espositivo unisce in una vera e propria mostra diffusa quattro luoghi simbolo sfigurati nel 1966: il MAD Murate Art District, il cortile del Ticciati al Museo dell'Opera del Duomo, il Cenacolo del Fuligno (storico deposito di salvataggio delle opere alluvionate) e la Chiesa di San Salvatore in Ognissanti.

Durante il periodo di immersione delle tele in acqua è accaduto un fatto straordinario e inaspettato: tra i fili di uno dei tessuti lasciati in balia della corrente è nato un piccolo germoglio verde.

"In questi mesi è stato l’Arno stesso a raccontarsi e a lasciare sulle tele la propria memoria, fino a restituirci un’immagine che non avremmo potuto prevedere: un piccolo germoglio nato tra le fibre di una delle opere. Per me è diventato il simbolo più autentico di questo progetto, un segno di speranza e di rinascita che racchiude il senso stesso della riconciliazione che abbiamo voluto raccontare..." — Roberto Ghezzi

Il sessantesimo anniversario dell'alluvione di Firenze del 1966 dimostra come la memoria collettiva non sia un monumento statico ed essiccato, bensì un organismo vivo e in costante trasformazione. Ciò che sessant'anni fa fu una tragedia immane si è convertito in un cantiere permanente capace di intrecciare la scienza archivistica, l'invenzione artistica, l'impegno civico e una nuova e urgente consapevolezza climatica.

Gli archivi e i luoghi della cultura non sono polverosi depositi del passato, ma catalizzatori del presente nei quali i ricordi dei singoli si condensano in bene comune.