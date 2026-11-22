Fine settimana ricco di appuntamenti a Vinci, concentrato soprattutto nella giornata di sabato 14 novembre.

Alle 15 verrà inaugurato il nuovo centro di aggregazione giovanile di Ripalta, una struttura dedicata alle attività giovanili con uno spazio totalmente rinnovato, ricavato dall'ex fienile di quella che una volta si chiamava area Tamburini. Un luogo dove i giovani potranno ritrovarsi, studiare e avere un nuovo punto di riferimento sul territorio.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco e delle autorità, la cooperativa Cora, che avrà in gestione il centro, ha organizzato una serie di eventi per celebrare la giornata: In gioco - Verso il Centro, la fase finale del progetto dedicato alle famiglie e ai ragazzi della scuola media Galilei, le attività interattive e inclusive di calcio e pallavolo e l'intrattenimento musicale con i dj Cinelli e Davidian.Alle 17.15, in Biblioteca Leonardiana, nasce Giallo Montalbano, un festival letterario dedicato al noir e al romanzo giallo, alla sua edizione di lancio.

Saranno tre gli ospiti della rassegna: Claudio Cinelli con 1458 Lionardo e il segreto dell'Assunzione, Marco Malvaldi con La misura dell'uomo e Paul Saint Bris con L'alleggerimento delle vernici.Per la sera, il Teatro di Quarconia arriva al suo penultimo spettacolo per il 2026, con Rumori fuori scena di Michael Frayn portato in scena da Punti di Vista Teatro di Firenze. Un gruppo di attori sgangherati che portano in scena una commedia, un classico della comicità British, scoppiettante e divertente: teatro nel teatro. L'appuntamento è per sabato 14 novembre alle 21 al Teatro di Vinci. Ogni sabato, fino al 5 dicembre, gli spettacoli di Quarconia prevedono un biglietto di ingresso. Tutte le informazioni al 3519142705 o a casadelpopolovinci@gmail.com.

Domenica 15 novembre spazio alle commemorazioni istituzionali. Alle 10, in Piazza Caduti di Nassiriya, verranno commemorate le vittime della strage del 12 novembre 2003.

A seguire, il corteo si sposterà nel Parco Monumentale della Rimembranza, in Via Pierino da Vinci, per ricordare i Caduti della prima Guerra mondiale. Su entrambi i cippi verrà posta una corona d'alloro.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare sul sito del Comune, su http://visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp per rimanere aggiornati.