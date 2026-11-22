L'autunno nelle terre fiorentine e nelle valli che ricamano il territorio circostante porta con sé la magia vibrante della frangitura. È la stagione in cui le colline ricoperte di olivi argentei ritrova l'antico ritmo della campagna: i frantoi riaccendono i macchinari, diffondendo nell'aria quell'intreccio inconfondibile di profumi erbacei e note fruttate che annuncia l'arrivo dell'olio nuovo. Questo straordinario oro verde, colonna portante della gastronomia toscana e gemma di Firenze, non è un semplice condimento, ma il racconto vivo di un paesaggio, della sua gente e delle sue secolari tradizioni.

Dalle pendici della Val di Bisenzio alle colline del Chianti Fiorentino, fino alla piana e ai rilievi di Lastra a Signa e Sesto Fiorentino, celebrare la prima spremitura significa intraprendere un viaggio sensoriale indimenticabile. Un cammino in cui la memoria contadina abbraccia la ricerca scientifica, la tutela dell'ambiente e l'alta cucina.

Questo viaggio offre una guida completa alle iniziative che punteggiano il territorio: un bilancio entusiasta degli appuntamenti diffusi che hanno appena aperto la stagione e una ricca panoramica degli eventi imperdibili in calendario nel mese di novembre 2026.

La stagione delle feste dedicate all'extravergine ha preso il via nel fine settimana del 14 e 15 novembre 2026 con la prima edizione di Olearia – Le vie dell'olio, una felice manifestazione diffusa nata per far brillare le produzioni olivicole della Val di Bisenzio e coordinata dal Centro commerciale naturale di Vaiano, con il patrocinio e il sostegno economico del Comune di Vaiano e il contributo del Consiglio regionale della Toscana.

Clou della due giorni è stata la proclamazione dei vincitori del concorso promosso dall'Associazione nazionale assaggiatori professionisti di olio di oliva, svoltasi sabato 14 novembre nella suggestiva atmosfera medievale della Badia di San Salvatore a Vaiano. La giuria di esperti ha incoronato tre realtà esemplari dell'olivicoltura locale:

1° Classificato: Azienda agricola Casi II di Aldo Macchioni Montini (Vaiano, via Pratallame), la cui produzione affonda le radici tra gli olivi di uno degli storici poderi della fattoria del Mulinaccio, lungo la via per Schignano. 2° Classificato: Podere La Bugna (Vaiano, località La Fontana), rinomato agriturismo con ristorante che valorizza a tavola l'extravergine estratto direttamente dai propri olivi e i prodotti dell'orto aziendale. 3° Classificato: Podere La Torruccia (Gricigliana, comune di Cantagallo), adagiato sulle colline sopra Carmignanello, nel versante panoramico che guarda verso la maestosa Rocca di Cerbaia.

Come sottolineato dall'assessora alla Cultura e alla Promozione del territorio del Comune di Vaiano, Olearia ha saputo trasformarsi in un racconto corale del territorio attraverso i suoi sapori, i suoi paesaggi e la passione dei suoi produttori. L'amministrazione ha espresso un profondo ringraziamento al Centro commerciale naturale di Vaiano, ai commercianti delle botteghe di via Braga e a tutti i partner per la riuscita di un evento che ha coinvolto l'intera comunità.

Durante il fine settimana, le botteghe di via Braga si sono trasformate in isole di assaggio, mentre gli appassionati hanno potuto esplorare il frantoio di Sofignano sia dal vivo che attraverso un'originale esperienza di realtà virtuale con visori immersivi, curata dal Perc Lab della Fondazione Pin. Il paese si è animato con i giri gratuiti in carrozza, i laboratori di cosmesi naturale a base di olio e la lettura scenica Il prezzo di un amore – Abelardo ed Eloisa alla Badia.

Anche la pioggia domenicale non ha fermato il pubblico, accorso per il mercatino a filiera corta e per l'itinerante street food d'autore che ha visto protagoniste dieci eccellenze enogastronomiche, tra cui lo chef stellato Niccolò Palumbo del ristorante Paca Tenuta Ceri, Casa Targi, Molino Trattoria Moderna, i dolci artigianali al cioccolato di Folienoir, i cocktail raffinati di Big Easy e la birra artigianale del microbirrificio Mostodolce.

OLEA 2026 a Montespertoli: tre giorni di fiera in Piazza del Popolo (20-22 novembre 2026)

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026, il cuore battente di Montespertoli, Piazza del Popolo, si trasforma nel palcoscenico di OLEA 2026, la fiera dell'olio extravergine di oliva organizzata dal Comune di Montespertoli in stretta sinergia con l'Associazione Olivicoltori di Montespertoli e la Pro Loco.

Mostra mercato e innovazione frantoiana

Sotto il grande tendone espositivo allestito in piazza, 20 aziende agricole del territorio aprono i propri stand per la vendita diretta dell'olio nuovo. Accanto ai banchi dei produttori, i visitatori possono osservare in tempo reale il miracolo della spremitura grazie alle dimostrazioni dal vivo con il frantoio mobile Oliomio della ditta Mori-Tem. Tutte le iniziative e i laboratori della fiera sono ad accesso gratuito.

Istituzioni e territorio: le voci di OLEA

Presentata ufficialmente a Firenze nella prestigiosa sede di Palazzo del Pegaso, la manifestazione unisce promozione economica, cultura e impegno sociale. La presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, ha sottolineato come l'olio EVO rappresenti "uno dei simboli più autentici della nostra identità e della qualità dell'agricoltura toscana", evidenziando il valore di una fiera che sa unire l'innovazione tecnica di fronte alle sfide climatiche alla solidarietà giovanile.

Sulla stessa linea, la consigliera regionale Brenda Barnini ha elogiato il percorso di valorizzazione intrapreso dall'amministrazione di Montespertoli, capace di riportare OLEA nel centro storico appena rigenerato: "Venti aziende coinvolte dimostrano la bontà del progetto. La qualità è l'unica vera risorsa su cui puntare per sostenere l'agricoltura in un mercato complesso".

L'aspetto culturale ed educativo è evidenziato dall'assessora alla Cultura Annalisa Giotti, che definisce l'olio "cultura prima ancora che prodotto", intrecciato alle visite alla mostra fotografica di Andrea Rontini, ai murales di arte pubblica e alle collezioni del Museo Amedeo Bassi. Infine, la consigliera delegata all'agricoltura Alessia Gallerini pone l'accento sulla centralità del confronto diretto tra olivicoltori e consumatori, indispensabile in un'annata caratterizzata da costi crescenti e mutamenti meteorologici imprevedibili.

Programma dettagliato delle tre giornate

Venerdì 20 novembre: Ore 15:30 (Sala del Consiglio): Convegno tecnico-scientifico "Sfida ai cambiamenti climatici. Dall'impianto alla gestione dell'oliveta", incentrato su strategie agronomiche e sostenibilità. Ore 18:30: Taglio del nastro sotto il tendone, inaugurazione ufficiale di OLEA 2026 con la prima frangitura pubblica e apertura degli stand.

Sabato 21 novembre: Ore 8:00: Apertura del Mercagas con i produttori locali (stand dell'olio aperti dalle 10:00 alle 19:00). Ore 11:00 e 15:00: Dimostrazione pratica di frangitura "Facciamo l'olio!". Ore 11:30: Cooking class con il Cuoco Contadino Mattia Compagnucci: "L'Essenza del Gusto: la cucina d'autore incontra l'olio extravergine d'oliva". Ore 16:00: Masterclass "L'olio EVO Diciannove 2026" condotta dall'Associazione Olivicoltori e da ANAPOO. Ore 16:00 (LOFT19, via Sonnino): Presentazione del volume fotografico di Andrea Rontini dedicato alla Via Chiantigiana, promosso dal Circolo Fotografico Fermoimmagine. Ore 17:30: Mini corso di degustazione guidata a cura di AIRO. Ore 18:00: "AperivOlea", l'aperitivo contadino proposto dalla Pro Loco insieme ai produttori del Mercagas.

Domenica 22 novembre: Ore 10:00 - 19:00: Mercato artigianale e dei produttori agricoli. Ore 10:30 (Sala del Consiglio): Incontro a cura di Slow Food Empolese Valdelsa: "Il lavoro agricolo nei limiti della transizione ecologica". Ore 11:00 e 15:30: Spettacoli di frangitura dal vivo. Ore 11:30: Cooking class dello chef Enrico Menna: "Voglia d'Olio Nuovo, abbinamenti e utilizzi che non tradiscono la tradizione". Ore 15:30: Merenda autunnale della Pro Loco a base di castagne, castagnaccio caldo e crostate artigianali. Ore 16:00: Masterclass "L'olio EVO blend e monovarietale 2026. Tradizione e innovazione" e secondo corso di degustazione con gli esperti AIRO.



L'Iniziativa solidale "Olio nostro"

Fiore all'occhiello di OLEA è il progetto "Olio Nostro", promosso dal Comitato pro Saharawi "Mauro Marconcini" e "Mohamed Abdelaziz" in sinergia con il Comune, l'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" e il Comitato Genitori. Come ricordato da Graziano Giotti per il Comitato pro Saharawi, l'idea nasce dalla semplicità: i bambini raccolgono le olive della zona, che vengono poi frante per ricavarne bottiglie il cui ricavato finanzia i progetti nei campi profughi.

Sabato alle 17:00, presso il Centro Culturale Le Corti, il Comitato Alberi e Natura srotolerà la "sciarpa verde infinita", opera simbolica di pace; a seguire si terranno l'inaugurazione della mostra dei lavori scolastici, la premiazione della migliore etichetta e una merenda a base di pane e olio offerta dal Comitato Genitori. La vendita delle bottiglie proseguirà sabato (17:00-19:00) e domenica (10:00-12:00 e 15:30-19:00).

Arte e ristorazione sul territorio

Nei tre giorni sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite (sabato ore 15:30, domenica ore 10:30, con prenotazione all'Ufficio Turistico) per ammirare i murales del festival di arte pubblica FORME. Sarà aperto anche il Museo Amedeo Bassi, mentre i ristoranti del borgo proporranno menù speciali dedicati all'olio appena franto.

Merenda-cena e passeggiata culturale a Cercina (domenica 22 novembre 2026)

Domenica 22 novembre 2026, il Circolo di Cercina, in stretta collaborazione con Fiesole Democratica ETS, organizza una giornata conviviale sui colli di Sesto Fiorentino, mescolando passeggiate nella natura, storia locale ed enogastronomia genuina.

Programma della giornata

Ore 14:30: Ritrovo in piazza della chiesa a Cercina e partenza per la passeggiata storico-naturalistica verso Radio Cora, uno dei luoghi simbolo della Resistenza e della memoria locale.

Ritrovo in piazza della chiesa a Cercina e partenza per la passeggiata storico-naturalistica verso Radio Cora, uno dei luoghi simbolo della Resistenza e della memoria locale. A seguire: Presentazione del Quaderno sulla cooperazione di consumo, un momento d'approfondimento dedicato alle radici della mutualità e della solidarietà nel territorio.

Presentazione del Quaderno sulla cooperazione di consumo, un momento d'approfondimento dedicato alle radici della mutualità e della solidarietà nel territorio. Ore 16:30: Merenda-cena conviviale nei locali del Circolo di Cercina, in via della Docciola 80 (Sesto Fiorentino).

Tutte le attività pomeridiane (escursione e presentazione culturale) sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il menù della merenda-cena

La merenda-cena rappresenta un elogio saporito alla cucina toscana di una volta, pensata per valorizzare le note pungenti del frantoio:

Fettunta dorata con olio nuovo

Zuppa di farro calda

Farinata con cavolo nero

Verdure di stagione in pinzimonio

Fagioli e ceci al naturale

Torta dolce all'olio d'oliva

Dettagli pratici e prenotazioni

La partecipazione alla merenda-cena ha un costo di 20 euro ed è riservata ai soci ARCI. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando i seguenti riferimenti:

Fiesole Democratica: 375 5482050

Pian di San Bartolo: 055 401023

Caruso EVO – Alla scoperta dell'oro verde a Lastra a Signa (domenica 29 novembre 2026)

Nella splendida scenografia collinare di Villa Caruso Bellosguardo a Lastra a Signa si terrà, domenica 29 novembre 2026, la prima edizione di Caruso EVO – Alla scoperta dell'oro verde. La rassegna è promossa dal Comune di Lastra a Signa con l'Associazione 2Sponde d'Arno, in collaborazione con Slow Food, l'Associazione Villa Caruso e ANAPOO.

Visione istituzionale e cultura agraria

La manifestazione punta a far crescere consumatori consapevoli e a tutelare il paesaggio. Come dichiarato dal sindaco Emanuele Caporaso, festeggiare l'olio significa preservare l'ambiente e premiare il lavoro meticoloso dei produttori locali. L'assessora all'agricoltura Francesca Tozzi sottolinea il valore formativo dell'iniziativa verso le giovani generazioni, mentre Francesco Montomoli, presidente di 2Sponde d'Arno, evidenzia come la divulgazione sia la sola strada per dare il giusto valore di mercato alle produzioni di eccellenza.

Convegno e approfondimenti scientifici (mattina - Sala Pianoforte)

Ore 10:00: Saluti istituzionali del sindaco Emanuele Caporaso.

Saluti istituzionali del sindaco Emanuele Caporaso. Ore 10:15: Presentazione del Progetto "2Sponde d'Arno" a cura del presidente Francesco Montomoli.

Presentazione del Progetto "2Sponde d'Arno" a cura del presidente Francesco Montomoli. Ore 10:30: Presentazione dell'opera celebrativa dell'evento: una mattonella in ceramica artistica realizzata dal maestro lastrigiano Sergio Pilastri, illustrata dall'autore e dal vicepresidente dell'associazione Enrico Pierazzuoli.

Presentazione dell'opera celebrativa dell'evento: una mattonella in ceramica artistica realizzata dal maestro lastrigiano Sergio Pilastri, illustrata dall'autore e dal vicepresidente dell'associazione Enrico Pierazzuoli. Ore 10:45: Relazione tecnico-scientifica sulle proprietà e sulla qualificazione dell'olio EVO condotta dal Prof. Alessandro Parenti dell'Università degli Studi di Firenze.

Relazione tecnico-scientifica sulle proprietà e sulla qualificazione dell'olio EVO condotta dal Prof. Ore 12:00: Intervento "L'importanza della cultivar 'Mignola': riscoperta del territorio", a cura della Dott.ssa Cinzia Chiarugi, dedicato alla biodiversità olivicola e alla salute.

Intervento "L'importanza della cultivar 'Mignola': riscoperta del territorio", a cura della Dott.ssa Cinzia Chiarugi, dedicato alla biodiversità olivicola e alla salute. Ore 12:20: Laboratorio di analisi sensoriale "Diventa un detective del gusto" (durata 30 minuti), guidato dagli esperti Slow Food per imparare a riconoscere pregi e difetti degli oli (es. riscaldo, rancido).

Laboratorio di analisi sensoriale "Diventa un detective del gusto" (durata 30 minuti), guidato dagli esperti Slow Food per imparare a riconoscere pregi e difetti degli oli (es. riscaldo, rancido). Ore 13:00: Conclusioni affidate all'assessora all'agricoltura Francesca Tozzi.

Enogastronomia, banchi d'assaggio e masterclass (pomeriggio)

Pranzo dell'Evoluzione (Ore 13:15 - Sala Camino): Viaggio gastronomico firmato Slow Food con piatti tradizionali a base di grani antichi locali e cipolla Vernina, abbinati a oli di diversa intensità, vini delle aziende di 2Sponde d'Arno e caffè della torrefazione Negro. Il pranzo è gratuito fino ad esaurimento posti , con prenotazione obbligatoria allo 0558743281 .

Viaggio gastronomico firmato Slow Food con piatti tradizionali a base di grani antichi locali e cipolla Vernina, abbinati a oli di diversa intensità, vini delle aziende di 2Sponde d'Arno e caffè della torrefazione Negro. Il pranzo è , con prenotazione obbligatoria allo . Banchi d'assaggio (Dalle ore 15:00 - Sala Cappella): Spazio ad accesso libero con degustazioni curate direttamente dai produttori olivicoli di Lastra a Signa e dell'Associazione 2Sponde d'Arno.

Spazio ad accesso libero con degustazioni curate direttamente dai produttori olivicoli di Lastra a Signa e dell'Associazione 2Sponde d'Arno. Masterclass ANAPOO (Dalle ore 15:30 - Sala Camino): Percorsi degustativi guidati da assaggiatori professionisti (1° turno: 16:30-17:30; 2° turno: 17:40-18:40). Le masterclass sono gratuite fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria allo 0558743281.

Attività per le famiglie e mostre

Ore 15:30 (Sala Pianoforte): Presentazione del libro per ragazzi "Il viaggio dell'oliva, le avventure di Olivia", accompagnata dalla mostra dei lavori scolastici degli alunni dell'Istituto Comprensivo locale.

Presentazione del libro per ragazzi "Il viaggio dell'oliva, le avventure di Olivia", accompagnata dalla mostra dei lavori scolastici degli alunni dell'Istituto Comprensivo locale. Per l'intero arco della giornata sarà possibile visitare le sale del Museo Caruso e ammirare l'esposizione di trattori d'epoca e moderni allestita nel parco della Villa.

Nome Evento Luogo / Comune Data / Stato Attività Principali Note & Prenotazioni Olearia – Le vie dell'olio Vaiano e Cantagallo (Val di Bisenzio) 14-15 Novembre 2026 (Concluso) Concorso oli ANAPOO, assaggi nelle botteghe, frantoio VR, street food d'autore con chef stellato. Organizzato da CCN Vaiano, Comune di Vaiano e Consiglio Regionale della Toscana. OLEA 2026 Piazza del Popolo, Montespertoli 20-22 Novembre 2026 (In arrivo) Mostra mercato (20 aziende), frantoio mobile Oliomio, masterclass ANAPOO/AIRO, cooking class, progetto "Olio Nostro". Partecipazione gratuita. Visite guidate ai murales FORME e Museo Amedeo Bassi. Passeggiata e Merenda-Cena Circolo di Cercina, Sesto Fiorentino 22 Novembre 2026 (In arrivo) Passeggiata a Radio Cora, presentazione libro sulla cooperazione, merenda-cena tipica toscana. Escursione/convegno a ingresso libero. Merenda-cena 20€ (Soci ARCI). Prenotazioni: 375 5482050 / 055 401023. Caruso EVO Villa Caruso Bellosguardo, Lastra a Signa 29 Novembre 2026 (In arrivo) Convegno scientifico, focus cultivar 'Mignola', banchi d'assaggio, masterclass ANAPOO, mostra trattori. Pranzo dell'Evoluzione e Masterclass gratuiti su prenotazione obbligatoria al numero: 055 8743281.

Partecipare alle rassegne dell'olio appena franto attorno a Firenze significa compiere un gesto d'amore verso la propria terra. Incontrare i frantoiani, stringere le mani di chi custodisce gli olivi e acquistare direttamente il frutto del loro lavoro rappresenta il modo più concreto per sostenere la microeconomia locale, difendere la biodiversità delle nostre cultivar e proteggere un paesaggio agricolo unico al mondo.

Saper riconoscere le sfumature di un grande extravergine — imparando a distinguere la freschezza del fruttato, l'amaro pulito e il pizzicore tipico del polifenolo di qualità — è un arricchimento culturale che parte dalle tavole di casa e passa attraverso la semplicità di una fettunta ben fatta. L'invito per tutti gli amanti del buon cibo e della natura è quello di mettersi in viaggio in questo finale di novembre: le piazze di Montespertoli, le colline di Cercina e la tenuta di Villa Caruso a Lastra a Signa vi attendono per celebrare insieme il rito senza tempo dell'oro verde toscano.