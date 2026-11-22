Giovedì 19 novembre 2026 si prefigura come un vero e proprio "giovedì geopolitico" per la Toscana. Un asse culturale e analitico di prim'ordine, teso tra Firenze e Pisa, trasformerà il territorio regionale nel baricentro della riflessione sulle grandi trasformazioni degli Stati Uniti contemporanei. Tra le dinamiche della politica interna alla luce del recente voto di metà mandato, l'impatto globale della presidenza Trump, i riassetti strategici internazionali e le lacerazioni sociali dell'America profonda, il pubblico toscano avrà a disposizione una mappa articolata di confronti d'alto profilo.

L'iniziativa vede la sinergia spontanea tra istituzioni accademiche, fondazioni di ricerca storico-politica e presidi culturali locali, confermando la vocazione della Toscana a farsi laboratorio d'analisi internazionale. Che si tratti di interpretare la nuova postura diplomatica della Casa Bianca o di indagare la crisi identitaria delle istituzioni democratiche d'oltreoceano, gli appuntamenti in calendario offriranno strumenti critici preziosi sia in presenza sia in diretta streaming.

Firenze ospiterà due eventi pomeridiani focalizzati sulle dinamiche di potenza, l'analisi di scenario e il futuro delle relazioni transatlantiche.

Il primo appuntamento fiorentino prenderà il via alle ore 15:15 nella prestigiosa cornice della Sala Spadolini, presso la Biblioteca Spadolini in via Pian dei Giullari 36/A. L'incontro, dal titolo “Stati Uniti ed Europa all’indomani delle elezioni di midterm”, affronterà le prospettive internazionali all'indomani della consultazione elettorale di metà mandato.

Il voto di midterm rappresenta tradizionalmente un momento decisivo per ricalibrare gli equilibri del Congresso e misurare l'efficacia dell'azione di governo della Casa Bianca. Nel contesto attuale, l'esito delle urne americane riflette le sue onde d'urto direttamente sull'Europa, condizionando dossier cruciali quali la cooperazione militare, le politiche commerciali, il sostegno economico alle aree di crisi e la stabilità delle alleanze multilaterali.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di:

Cosimo Ceccuti , presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia;

, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia; Stefano Folli , presidente dell'Associazione Amici Fondazione Spadolini;

, presidente dell'Associazione Amici Fondazione Spadolini; Paolo Gacci, presidente onorario della Fondazione “I Medici F3”.

La presentazione dell'evento sarà affidata a Simone Aiazzi dell'Associazione Giovane Europa 3000. Seguirà una tavola rotonda che vedrà confrontarsi tre voci di rilievo del panorama giornalistico e strategico italiano: lo stesso Stefano Folli, l'editorialista Maurizio Molinari e l'imprenditore e consulente in analisi di scenario Francesco Galietti.

Per informazioni organizzative è attivo il numero di telefono 055.2336071.

Alle ore 17:30, la discussione si sposterà presso la Libreria L’Ora Blu (in Viale dei Mille 27, Firenze) per l'incontro “Gli Stati Uniti tra Trump ed Angie Nixon”. L'evento intende tracciare un bilancio dell'America odierna ponendo a confronto la leadership presidenziale di Donald Trump con le nuove tendenze del dibattito politico statunitense, idealmente rappresentate nel titolo dal riferimento ad Angie Nixon quale espressione delle voci emergenti nel panorama politico americano.

L'appuntamento sarà anche l'occasione per presentare il saggio The “Donroe Doctrine” (pubblicato da Angolazioni nel 2026). Il testo offre un'accurata disamina della dottrina estera di Washington a partire dalla National Security Strategy del 2025, analizzandone l'applicazione concreta nel corso del primo anno del Trump-bis. Gli autori interpretano tale indirizzo non come una rottura estemporanea con il passato, bensì come un tentativo strutturato di ridefinire l'egemonia globale statunitense lungo tre direttrici esterne fondamentali:

Il confronto strategico tra Stati Uniti e Cina; La gestione dei rapporti tra Stati Uniti e Russia; La ridefinizione del vincolo tra Stati Uniti ed Europa.

Al dibattito prenderanno parte:

Luca Alfredo Lanzalone , avvocato internazionale e co-autore di The “Donroe Doctrine”;

, avvocato internazionale e co-autore di The “Donroe Doctrine”; Gianni Bonini , analista geopolitico;

, analista geopolitico; Edoardo Tabasso , sociologo dell'Università di Firenze;

, sociologo dell'Università di Firenze; Lorenzo Somigli, giornalista e co-autore del volume.

Spostandosi lungo l'Arno verso la città di Pisa, il focus della giornata traslerà dalla geopolitica pura all'indagine socioculturale e storiografica sulle profonde spaccature interne della democrazia americana.

Alle ore 16:30, la Domus Mazziniana (situata in via Massimo D’Azeglio 14 a Pisa) accoglierà la presentazione del saggio La guerra civile d’America. In conversazione con James Grady di Seba Pezzani (Solferino, collana Notti Bianche, 2026).

L'evento si inserisce nel ciclo «Stati Uniti allo Specchio», tassello della rassegna «Clioscopio: i problemi del presente, lo sguardo della storia». L'iniziativa testimonia una convergenza accademica e culturale di prim'ordine, essendo promossa dalla Domus Mazziniana insieme al Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, al progetto «Geografie Statunitensi» (AISNA), all’insegnamento di Storia internazionale dell’età contemporanea dell’Università di Pisa e all’Associazione Mazziniana Italiana.

Attraverso un serrato dialogo a due voci con James Grady — celebre maestro del thriller politico d'oltreoceano e autore dell'iconico I sei giorni del Condor —, Seba Pezzani offre un affresco nitido delle fratture che attraversano la società statunitense. Il testo spazia dalla provincia profonda ai palazzi del potere di Washington, analizzando un Paese fortemente polarizzato tra le spinte autoritarie della destra radicale e le difficoltà strategiche della sinistra democratica, interrogandosi al contempo sulle radici storiche di questa «guerra civile» strisciante e sulle capacità di tenuta delle istituzioni repubblicane.

Il confronto pisano vedrà dialogare due profili dalla spiccata competenza multidisciplinare:

Seba Pezzani : scrittore, traduttore letterario (autore delle versioni italiane di maestri statunitensi quali Joe R. Lansdale, Jeffery Deaver e lo stesso James Grady) e musicista. Laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Bologna, è saggista esperto di immaginario americano e direttore artistico del festival musicale-letterario Dal Mississippi al Po.

: scrittore, traduttore letterario (autore delle versioni italiane di maestri statunitensi quali Joe R. Lansdale, Jeffery Deaver e lo stesso James Grady) e musicista. Laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Bologna, è saggista esperto di immaginario americano e direttore artistico del festival musicale-letterario Dal Mississippi al Po. Daniele Curci: dottore di ricerca (Doctor Europaeus) in Studi Storici presso gli Atenei di Firenze e Siena, cultore della materia in Storia del sistema internazionale al DISPI dell'Università di Siena e giornalista freelance. Le sue ricerche spaziano dalla storia delle relazioni internazionali alla propaganda, fino alle politiche di difesa e alla cultura politica e musicale americana, con particolare attenzione alla tradizione folk e a Woody Guthrie.

L'ingresso alla Sala della Domus Mazziniana è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per garantire la massima fruizione anche a distanza, è garantita la diretta streaming sui canali ufficiali Facebook e YouTube dell'istituto.

Per facilitare l'organizzazione dei lettori e degli appassionati, si riporta di seguito lo schema sinottico degli incontri in programma per la giornata di giovedì 19 novembre 2026:

Orario Città e Sede Titolo Evento / Saggio Relatori e Interventi 15:15 Firenze — Sala Spadolini, via Pian dei Giullari 36/A “Stati Uniti ed Europa all’indomani delle elezioni di midterm” Relatori: Stefano Folli, Maurizio Molinari, Francesco Galietti. Presentazione: Simone Aiazzi. Saluti: C. Ceccuti, S. Folli, P. Gacci. 16:30 Pisa — Domus Mazziniana, via Massimo D’Azeglio 14 «La guerra civile d’America» (Pres. del volume di S. Pezzani con J. Grady) Relatori: Seba Pezzani, Daniele Curci. 17:30 Firenze — Libreria L’Ora Blu, Viale dei Mille 27 “Gli Stati Uniti tra Trump ed Angie Nixon” (Pres. del saggio The “Donroe Doctrine”) Relatori: Luca Alfredo Lanzalone, Gianni Bonini, Edoardo Tabasso, Lorenzo Somigli.

Il fitto calendario di giovedì 19 novembre 2026 offre alla cittadinanza toscana e agli studiosi d'affari internazionali un'opportunità straordinaria per decodificare la complessità della potenza americana. Dalle sottili geometrie della diplomazia transatlantica analizzate a Firenze, fino alle radici storico-culturali della polarizzazione sociale indagate a Pisa, gli appuntamenti in programma compongono un mosaico analitico esaustivo e indispensabile per comprendere il presente globale.