La scuola italiana sta attraversando una contrazione silenziosa, una metamorfosi profonda che rischia di ridisegnare la geografia sociale del Paese. Negli ultimi dieci anni, complice il gelo demografico, il sistema educativo nazionale ha perso oltre 800 mila alunni e assistito alla serrata definitiva di 1.571 sedi scolastiche. Non si tratta soltanto di numeri su un registro contabile: circa 3 mila Comuni italiani rischiano oggi di vedere cancellata l'unica scuola primaria del proprio territorio, trasformando l'istruzione in una merce rara e distante.

Eppure, mentre le aule si svuotano e i corridoi tacciono, alla scuola viene chiesto un miracolo a risorse inverse: restare l'unico, disperato presidio democratico contro l'avanzata delle disuguaglianze sociali, della povertà educativa e dell'isolamento emotivo delle nuove generazioni. È la parabola di un'istituzione a cui viene tagliato l'ossigeno proprio mentre le si chiede di correre una maratona.

I dati emersi dalla XVII edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children scattano una radiografia impietosa e al contempo rivelatrice della scuola contemporanea.

Approfondimenti Sciopero generale il 20 novembre 2026

Meno studenti non significa più risorse: l'illusione del calo demografico

La teoria economica vorrebbe che una contrazione della platea scolastica generasse un naturale "dividendo demografico": con meno alunni da gestire, la spesa pubblica per studente dovrebbe aumentare, permettendo di abbattere il numero di studenti per classe, raddoppiare le compresenze dei docenti e convertire le aule vuote in laboratori scientifici, atelier d'arte o biblioteche di quartiere. Nella realtà italiana, la decrescita delle nascite si sta traducendo in un puro esercizio di taglio lineare e accorpamento cinico dei plessi.

Il quadro prospettico disegnato dall'Istat sfiora la catastrofe demografica: entro il 2036 la popolazione scolastica tra i 3 e i 13 anni subirà un'ulteriore riduzione di circa 1 milione di unità (-1/5 del totale). Più nel dettaglio, si stima un crollo del 19,6% nella fascia 5-9 anni e del 22,9% nella fascia 10-14 anni. Questo tsunami demografico sta già picchiando forte sui territori. In Toscana si prospetta un taglio imminente compreso tra le 300 e le 500 cattedre di docenti e tra i 100 e i 200 posti per il personale ATA (nella sola provincia di Firenze si ipotizza un taglio di 130-140 cattedre e 30-50 ATA; a Prato si prevedono tra 30 e 35 cattedre in meno e tra 5 e 10 unità ATA in meno).

Il risultato? La nascita forzata dei "deserti educativi" e l'esplosione delle pluriclassi. Oggi, 1,173 milioni di adolescenti tra i 14 e i 19 anni (un ragazzo su tre) vivono in Comuni sprovvisti di una scuola secondaria di secondo grado — con picchi drammatici come il 53% in provincia di Pisa. Nelle aree interne, per sopravvivere, le scuole si rifugiano nelle pluriclassi (aule in cui si stipano alunni di età differenti), nate per necessità ma salite a quota 2.197 nell'anno scolastico 2024-25 (rispetto alle 2.002 del 2018-19).

"La scuola è il luogo in cui una società dovrebbe rendere possibile ciò che le condizioni di partenza non garantiscono. Eppure, questo sembra oggi sempre più difficile. In un Paese in cui le disuguaglianze si sono cristallizzate, l’ascensore sociale è fermo, le voci e i bisogni di studenti e studentesse faticano a farsi ascoltare nel dibattito politico sulla scuola. Per questo la scuola deve essere anche una palestra di democrazia..." dichiara Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia.

Un quarto dei docenti è precario: un'emergenza continua

L'Italia continua a trattare l'istruzione come una spesa di servizio e non come un investimento strategico: il Paese destina alla scuola appena il 4% del PIL (salito al 4,1% nel 2025 unicamente per l'iniezione temporanea del PNRR), contro medie europee ben più generose. Circa il 70% di questa spesa viene assorbito dall'organico, ma l'illusione di una macchina statale iper-trofica si infrange contro la dura realtà di stipendi tra i più bassi d'Europa e una precarietà strutturale che mina l'alleanza pedagogica.

Le cifre che descrivono il corpo docente disegnano una professione logorata da burocrazia e instabilità:

235.646 docenti supplenti nell'anno scolastico 2024-25: quasi 1 insegnante su 4 è a tempo determinato, con picchi che superano il 35% nella secondaria di I grado in Lombardia (37,7%) e Piemonte (35,7%).

Sfiducia nel riconoscimento sociale : solo il 14% degli insegnanti italiani ritiene che la propria professione sia stimata dalla società (contro una media OCSE del 22%).

solo il 14% degli insegnanti italiani ritiene che la propria professione sia stimata dalla società (contro una media OCSE del 22%). Anzianità da record: l'età media è di 48 anni, con il 49% del personale avente 50 anni o più e uno stitico 3% al di sotto dei 30 anni (a fronte del 10% medio OCSE).

Questo girone infernale del precariato mostra il suo volto più crudele sul fronte dell'inclusione. Nell'anno scolastico 2024-25, il 58% degli alunni con disabilità ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente, spezzando ogni continuità didattica ed emotiva. Inoltre, la mancanza di personale qualificato costringe le scuole a ricorrere a docenti non specializzati: in Toscana, ad esempio, ben il 35,3% degli insegnanti di sostegno non possiede l'abilitazione specifica, sfiorando vette del 46,4% a Lucca e del 44,7% a Massa-Carrara.

IA in classe: lo strappo generazionale tra studenti entusiasti e docenti scettici

L'irruzione improvvisa dell'Intelligenza Artificiale generativa tra i banchi di scuola ha aperto uno strappo generazionale profondo tra chi apprende e chi insegna. Se il 24% degli studenti tra i 14 e i 19 anni utilizza strumenti di IA quotidianamente (e il 42% più volte a settimana), la risposta dell'istituzione appare incerta, sospesa tra fascinazione e diffidenza.

Il sondaggio Save the Children / Ipsos rivela una spaccatura netta nelle percezioni:

Indicatore / Dimensione analizzata Studenti (14-19 anni) Docenti Favorevoli all'integrazione dell'IA nella didattica 69% 45% Preoccupazioni prioritarie Disinformazione (54%), Dipendenza (49%), Perdita di memoria/apprendimento (39%), Rischi di Privacy (29%) Perdita di scrittura e ragionamento autonomo (63%), Mancato apprendimento (57%), Perdita di pensiero critico (55%), Dipendenza (31%) Apertura sulle potenzialità della tecnologia Autonomia nello studio e chiarimento concetti (tutor personalizzato) Utilità nel far comprendere argomenti complessi (74%), Supporto agli alunni con BES (60%)

Se da un lato la maggioranza dei docenti riconosce all'IA la capacità di facilitare la comprensione dei concetti più ostici (74%) e di offrire un valido aiuto agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (60%), dall'altro lato l'effetto collaterale di questo utilizzo rischia di accentuare una patologia contemporanea: l'isolamento di studio.

Oggi, il 90% degli adolescenti dichiara di studiare prevalentemente da solo. Tra i ragazzi che utilizzano l'IA come "tutor invisibile" per spiegazioni o correzioni, ben il 45% ammette di studiare ancor più in solitudine da quando impiega questi strumenti. La macchina sostituisce il compagno di bando, trasformando lo studio in un atto individuale e silenzioso.

Classi insicure e studenti "disconnessi": i dati dell'indagine

Esiste un filo rosso invisibile ma robusto che collega la qualità materiale degli edifici scolastici al benessere emotivo e al rendimento cognitivo dei ragazzi. Una scuola brutta, fredda o fatiscente comunica agli studenti un messaggio chiaro: il mondo degli adulti non crede in voi.

I dati sulla sicurezza strutturale degli istituti italiani sono sconcertanti: il 62,8% degli edifici scolastici è privo del certificato di agibilità, oltre un terzo non possiede i tre certificati di sicurezza essenziali (agibilità, prevenzione incendi, omologazione centrale termica) e ben 58 scuole su 100 non dispongono di una palestra (con punte drammatiche del 77% in Calabria e Umbria).

Questa fragilità infrastrutturale trova uno specchio fedele nei dati emotivi estratti dall'indagine internazionale PISA 2025. L'Italia registra uno dei livelli di senso di appartenenza alla scuola più bassi dell'intera area OCSE: appena il 62% dei quindicenni italiani si sente integrato nella propria comunità scolastica (a fronte di una media OCSE del 76%), posizionandosi agli ultimi posti insieme alla Lituania.

A questo scollamento affettivo si associa un dato record sull'assenteismo: il 72,7% dei quindicenni italiani ha dichiarato di aver saltato almeno un giorno di scuola nelle due settimane precedenti il test PISA, una percentuale che supera di più del doppio la media OCSE (33%) e mostra un preoccupante trend in crescita rispetto al 2022 (quando era al 61%). Quando l'ambiente scolastico perde la sua carica di accoglienza, l'evasione dalle aule diventa la prima risposta.

L'Italia a due velocità: quando mensa e tempo pieno dipendono dal CAP

La geografia dell'istruzione pubblica italiana disegna un Paese profondamente ingiusto, dove i diritti fondamentali di un bambino sono prescritti dal codice di avviamento postale della sua famiglia. L'accesso al tempo pieno (40 ore settimanali) e al servizio mensa — due pilastri fondamentali per il livellamento delle disuguaglianze di partenza — evidenzia un solco abissale tra Nord e Sud.

Su scala nazionale, solo il 40,3% delle classi della scuola primaria garantisce il tempo pieno. Ma mentre la Basilicata (59,3%), il Lazio (58%) e la Toscana (55,3%) registrano valori superiori alla media, il Mezzogiorno crolla: la Campania si ferma al 24,7%, la Sicilia al 15,4% e il Molise all'11%. A livello provinciale lo scarto è impressionante: Milano tocca l'87,9% e Prato l'80,5% di classi a tempo pieno, laddove Palermo sprofonda all'8,1%.

Identica frattura si riscontra nella distribuzione delle mense scolastiche. Nel 2024-25, solo il 36,5% degli edifici scolastici statali era dotato di un locale mensa. La percentuale di bambini delle primarie che usufruiscono del pasto a scuola oscilla in modo drammatico lungo lo stivale:. In Toscana l'87,6% di fruizione della mensa (con l'eccellenza di Prato al 98%).

La mensa scolastica non è un semplice dettaglio organizzativo o un servizio a domanda individuale: rappresenta un presidio di salute pubblico e un baluardo anti-povertà. In un Paese che conta 1 milione e 136 mila minori in povertà assoluta, garantire un pasto equilibrato a scuola significa assicurare a centinaia di migliaia di bambini l'unico nutrito supporto alimentare della giornata.

Il quadro tracciato dai dati dimostra che il vero pericolo per la scuola italiana non è soltanto l'inesorabile erosione dei numeri demografici, ma il rischio strisciante di smarrire la propria missione storica: agire da grande livellatore sociale, forgiare cittadinanza attiva e ricucire le fratture di un Paese frammentato. Trattare il calo delle iscrizioni unicamente come un'occasione per fare cassa e sfrondare gli organici significa condannare all'abbandono le comunità più vulnerabili del nostro territorio.