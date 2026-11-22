Un viaggio di musica sinfonica tra Settecento e Ottocento, domenica 15 novembre 2026 alle 17,00 al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze). In programma il concerto ‘Divertimenti’, con l’Orchestra Umana Armonia, diretta dal Maestro Alessandro Pinzauti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Una domenica pomeriggio all’insegna della grande musica. In scaletta un percorso attraverso le eleganti e brillanti composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart e la ricchezza timbrica della musica di Antonín Dvořák. Il programma: Dvořák – Serenata in re minore per fiati, Mozart – Divertimento K 137 per archi e Divertimento K 138 per archi. Un'occasione per lasciarsi conquistare dalla leggerezza, dalla bellezza melodica e dal piacere della musica d'insieme, in un pomeriggio da vivere insieme.

L'Orchestra Umana Armonia è un'orchestra sinfonica amatoriale di Firenze, nata nel gennaio 2024, composta da musicisti che condividono la passione per la musica classica e suonano insieme senza farne una professione. È una realtà musicale indipendente, nata per mantenere viva la passione per la musica sinfonica e offrire ai musicisti non professionisti la possibilità di suonare insieme e condividere concerti con il pubblico.

Prenotazioni: Bazar Norma a Marcialla (da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 / Lunedì dalle 16.30 alle 19.30) telefono 055 8074027. Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla (Firenze), Telefono e Fax 055 8074348. Web: www.teatromargherita.org – e-mail: info@teatromargherita.org.