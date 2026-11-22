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Se n'è andata Manuela Sacchetti, dopo una malattia che l'ha portata via in un tempo rapido.

Una notizia che ha lasciato senza parole Firenze e tutta la grande famiglia di Parte Guelfa, dove Manuela era una presenza conosciuta, stimata e amata da tutti.

Aveva 76 anni.

In Parte Guelfa ricopriva il ruolo di Commissario della Commissione Cultura, con il compito di promuovere e valorizzare le attività culturali, il patrimonio storico, artistico e le tradizioni dell'Arciconfraternita. Un ruolo che non era solo un incarico per lei, ma una vera passione: la cultura, la bellezza, la storia di Firenze erano parte di lei.

Manuela Sacchetti faceva parte anche del Consiglio direttivo della Venerabile Compagnia dei Quochi.

Chi l'ha conosciuta la ricorda per la sua eleganza, la sua dolcezza, la sua disponibilità e il suo sorriso sempre pronto. Sempre presente, sempre gentile, sempre pronta ad aiutare, a organizzare, a esserci.Dalla serata di ieri sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da amici, confratelli e consorelle: Manuela lascia un vuoto immenso in tutti coloro che l'hanno amata.

Luciano Artusi la ricorda così: "Una carissima, sincera amica sempre presente a dare una mano a chi aveva bisogno. Perfetta organizzatrice di eventi culturali che risultassero la sua Firenze che amava profondamente. Nella certezza che le anime dei giusti sono accolte nelle braccia del Signore, questo ci dia conforto a noi e soprattutto alla sua famiglia . Non un addio ma un un arrivederci. Luciano".

AGGIORNAMENTO ore 10,20

Chi vuole salutare Manuela Sacchetti, potrà farlo oggi pomeriggio a partire dalle ore 16 presso Ofisa di viale Milton.

Il funerale si svolgerà nella chiesa di Monticelli (Via Piero di Cosimo 5 Firenze) lunedì 16 novembre alle ore 9.30.

IL RICORDO DELLA PARTE GUELFA -" Parte Guelfa piange Manuela Sacchetti, anima generosa della cultura e della fraternitàLa scomparsa improvvisa di Manuela Sacchetti, Commissario alla Cultura di Parte Guelfa, donna straordinaria che ha dedicato il proprio entusiasmo, la propria intelligenza e il proprio cuore al servizio degli altri, lascia un vuoto immenso nell’arciconfraternita. Ci sono persone che attraversano la nostra vita lasciando un segno profondo, persone capaci di trasformare ogni incontro in un’occasione di amicizia, ogni idea in un progetto, ogni progetto in un dono per gli altri.

Manuela Sacchetti era una di queste persone. Venerdì 13 novembre 2026, improvvisamente, Manuela ci ha lasciati, strappata all’affetto dell’amato marito Antonio e di tutti i confratelli e le consorelle di Parte Guelfa, che oggi la piangono con incredulità, commozione e infinito dolore. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da descrivere, perché Manuela non era soltanto l’incaricata allo sviluppo delle attività culturali, eEra una presenza luminosa, una donna di straordinaria generosità, una forza instancabile, un cuore sempre aperto, una persona che sapeva donare il proprio tempo senza mai chiedere nulla in cambio.

Manuela aveva il raro talento di rendere possibili le cose belle. Dove altri vedevano difficoltà, lei immaginava e trovava soluzioni. Era una leonessa e non si è mai arresa. Dove mancavano risorse, metteva entusiasmo. Dove occorreva costruire relazioni, offriva il suo sorriso, la sua sensibilità e quella naturale capacità di coinvolgere le persone che appartiene soltanto a chi crede profondamente nel valore della comunità.

Nel suo ruolo di Commissario alla Cultura, la consorella Manuela aveva saputo interpretare nel modo più autentico lo spirito della nostra istituzione: servire, custodire, condividere. Era un’organizzatrice inesauribile di incontri e manifestazioni culturali, sempre animata dal desiderio di unire le persone attraverso la bellezza, la conoscenza, il dialogo e la solidarietà. Tra le sue realizzazioni più significative rimarrà Benethica, la manifestazione che aveva ideato e costruito dal nulla, trasformando un’intuizione personale in un appuntamento culturale di grande significato per Parte Guelfa.

Nella straordinaria cornice dell’Abbazia di San Miniato al Monte, grazie anche alla preziosa collaborazione di padre Bernardo Francesco Gianni, Manuela aveva dato vita a un luogo di incontro e riflessione sui grandi temi dell’etica, della pace, dell’ambiente e della responsabilità umana. Benethica rappresentava perfettamente il suo modo di intendere la cultura: non un esercizio astratto, ma uno strumento concreto per avvicinare le persone, risvegliare le coscienze e contribuire alla costruzione di un mondo migliore.

La prossima edizione di Benethica, prevista per sabato 5 dicembre 2026, avrà inevitabilmente un significato diverso. Manuela non sarà fisicamente con noi, ma sarà presente in ogni parola, in ogni incontro, in ogni gesto di amicizia e di condivisione. Quella manifestazione, nata dalla sua volontà e cresciuta grazie alla sua dedizione, rimarrà una delle testimonianze più belle del suo passaggio terreno. Oggi, mentre Parte Guelfa vive le giornate solenni delle proprie investiture, la gioia di accogliere nuovi confratelli e consorelle si intreccia con un dolore profondo.

È difficile accettare che proprio in questi giorni di fraternità e di rinnovato impegno comune venga a mancare una persona che della fraternità aveva fatto una ragione di vita. Eppure, proprio nel dolore, sentiamo ancora più forte il significato del suo esempio.Manuela ci ha insegnato, senza bisogno di grandi discorsi, che appartenere a Parte Guelfa significa soprattutto esserci. Significa offrire il proprio tempo, assumersi responsabilità, aiutare gli altri, costruire qualcosa che possa sopravvivere a noi stessi.

Significa credere che la bellezza, la cultura e il bene comune meritino ogni nostro sforzo. A Manuela dobbiamo molto più della gratitudine per quanto ha realizzato. Le dobbiamo la riconoscenza che si riserva a chi ha saputo rendere migliore la nostra comunità semplicemente facendone parte. Al caro Antonio, compagno della sua vita, ai figli e ai familiari tutti giunga l’abbraccio più sincero e affettuoso dell’intera comunità guelfa. Nessuna parola potrà colmare un’assenza così grande, ma desideriamo che sappia quanto Manuela fosse amata, stimata e profondamente apprezzata da tutti noi.

Nel ricordo della sua fede nel bene, della sua generosità senza misura e del suo instancabile impegno, Parte Guelfa si stringe idealmente attorno alla sua famiglia, affidandola alla misericordia del Signore. Ci piace immaginare che Manuela abbia soltanto preceduto tutti noi lungo un cammino che ancora non conosciamo, portando con sé quel sorriso, quell’energia e quella capacità di donarsi che non dimenticheremo mai.Cara Manuela, ci mancherai immensamente, ci mancheranno la tua voce, le tue idee, le tue telefonate, i tuoi progetti, la tua capacità di organizzare e di coinvolgere, la tua presenza discreta e insieme insostituibile.

Ma soprattutto ci mancherà il tuo cuore. Continueremo a custodire ciò che hai costruito, a coltivare i semi che hai piantato e a riconoscere, nelle cose belle che sapremo ancora realizzare insieme, una parte della tua eredità. Perché chi ha donato tanto amore non scompare davvero. Continua a vivere nel bene che ha seminato. Grazie, Manuela. Per tutto quello che sei stata, per tutto quello che hai fatto e per tutto quello che continuerai a rappresentare per la nostra grande famiglia guelfa. Che il Signore ti accolga nella Sua pace.".