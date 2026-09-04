​La Resistenza: educare alla critica, non all'obbedienza

Le date del 1° e 2 settembre 1944 non appartengono solo ai registri polverosi degli archivi. Mentre le truppe alleate e i partigiani entravano a Fucecchio e ad Empoli, non stavano solo liberando strade, ma stavano scrivendo il codice sorgente di una convivenza civile che oggi, nel 2026, sentiamo vibrare sotto una minaccia nuova.

Le celebrazioni dei giorni scorsi sul territorio ci dicono che la libertà non è un monumento di marmo su cui depositare polvere e retorica. È, al contrario, una scelta quotidiana che richiede muscoli e consapevolezza. Come emerso dalle piazze di Fucecchio, Sesto Fiorentino ed Empoli, la memoria non è un’eredità statica, ma un atto politico vivo che ci obbliga a rispondere a una domanda scomoda: cosa stiamo facendo della nostra democrazia?

Ad Empoli, la memoria ha una consistenza fisica, fatta di carta lacerata e piombo. Durante l’intitolazione della nuova Piazza 2 Settembre 1944, il sindaco Alessio Mantellassi ha richiamato l’attenzione su un dettaglio che toglie il respiro: i volumi della biblioteca comunale "Renato Fucini". Nella Sala Tassinari, si possono ancora toccare i libri colpiti dai proiettili durante i combattimenti.

Quei fori nelle pagine sono il segno tangibile che l'oppressione nazifascista non mirava solo ai corpi, ma all'anima intellettuale della comunità. La nuova piazza non nasce nel vuoto, ma è fisicamente "abbracciata" dalla biblioteca e dal Cenacolo degli Agostiniani: un simbolo di come i luoghi della cultura debbano essere i primi guardiani della libertà.

"Tutto questo ebbe un costo pesantissimo... per la perdita di quel collante sociale che aveva tenuto insieme una comunità operosa come la nostra dopo oltre 20 anni di governo e dittatura fascista." dichiara Alessio Mantellassi, Sindaco di Empoli.

Il messaggio lanciato da Fucecchio e Sesto Fiorentino è netto: l'autoritarismo moderno è mimetico. Lorenzo Tombelli (ANED) e la sindaca Emma Donnini hanno scosso la platea ricordando che il pericolo non è il ritorno estetico del passato, ma la sostanza politica attuale.

Il fascismo contemporaneo non ha bisogno di uniformi storiche; si nutre di razzismo, odio e svalutazione sistematica delle istituzioni. La vera minaccia è l’apatia pericolosa, quella nebbia che ci rende indifferenti quando il "diverso" viene trasformato in nemico o quando si invoca l’uomo forte per risolvere complessità che solo la democrazia può gestire.

"Non dobbiamo aspettarci che torni con la camicia nera: occorre saper riconoscere la sua sostanza politica, quando svaluta la democrazia, esalta l’uomo forte, trasforma il diverso in un nemico." afferma Lorenzo Tombelli, Presidente ANED Firenze

La piazza di Sesto Fiorentino ha preteso un nuovo ruolo per la scuola, ponendosi in aperto contrasto con le visioni ministeriali più recenti. Il riferimento critico alle linee guida del Ministro Valditara è stato esplicito: la scuola repubblicana non deve "plasmare identità militari" o cittadini obbedienti, ma formare coscienze critiche.

La Resistenza ci ha insegnato che la Repubblica vive di dissenso e partecipazione. In un momento in cui il DDL antisemitismo rischia di essere usato come pretesto per silenziare chi protesta contro le responsabilità dei governi — con un richiamo diretto al dramma di Gaza — la lezione dei partigiani è più attuale che mai. Una democrazia sana non restringe il diritto di protesta, lo protegge come linfa vitale.

Empoli ha scelto di trasformare la propria toponomastica in una mappa di valori. Il percorso che unisce Piazza XXIV Luglio, Largo della Resistenza e la nuova Piazza 2 Settembre 1944 non è una semplice operazione burocratica. È la creazione di anticorpi civili necessari per resistere ai "venti di guerra" che tornano a soffiare sull'Europa e sul Mediterraneo.

Questa geografia urbana celebra il sacrificio di chi operò clandestinamente e il coraggio dei soldati alleati giunti da molto lontano per restituirci la dignità. Ricordare che la libertà è stata conquistata da una coalizione globale di resistenti serve a ricordarci che nessuno si salva da solo di fronte alla violenza.

A chiusura del suo intervento, Lorenzo Tombelli ha lanciato una provocazione che deve far tremare le vene ai polsi: tra ottant'anni, cosa diranno di noi? La Costituzione non può essere ridotta a una fotografia ingiallita del 1948 o a un mero elenco di nomi, tra cui spiccano le madri costituenti che per prime portarono l'istanza di un'uguaglianza sostanziale.

La Carta è una promessa dinamica. L’eredità della Resistenza non è un pacchetto chiuso da onorare con una corona d’alloro una volta l’anno, ma un impegno che ogni generazione deve misurare con la realtà dei propri giorni, dalle leggi sull'istruzione alle politiche di accoglienza.

Le immagini dei workshop di fiori e degli aquiloni che hanno colorato il poggio Salamartano a Fucecchio ci restituiscono l'idea di una memoria che non è grigia, ma vitale. Ricordare significa agire il presente per garantire il futuro.