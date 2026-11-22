Firenze, 18-11-2026 - L’incontro tra il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, sul futuro di Monte dei Paschi di Siena "rappresenta un passaggio importante. La tutela di MPS, della sua sede e dei suoi lavoratori riguarda tutta la Toscana ed è quindi positivo che la Regione abbia deciso di esercitare il proprio ruolo istituzionale.

Ma c’è una domanda che non possiamo evitare: mentre si discute del futuro di Siena, chi si occupa del futuro di Firenze?". Questa la domanda di FISAC CGIL FIRENZE.

Il sindacato approfondisce:

"Nel territorio fiorentino operano oltre 3.000 dipendenti diretti dei gruppi MPS(1080), Intesa Sanpaolo e BPER Banca, oltre a tutto l’indotto. Eppure, nel dibattito pubblico e istituzionale di queste settimane, Firenze sembra rimanere sullo sfondo.

Non abbiamo gridato contro un’operazione di mercato né assunto posizioni pregiudizialmente contrarie al riassetto di MPS. Ma questo non significa che Firenze debba subirne passivamente tutte le conseguenze.

Non possiamo accettare che il nostro territorio paghi il prezzo organizzativo di una riorganizzazione decisa altrove.

Se le attività venissero progressivamente redistribuite tra Siena e Bologna (Unipol), quali garanzie avrebbe Firenze? Quale sarebbe il destino degli uffici specialistici, delle strutture direzionali e delle funzioni strategiche oggi presenti sul territorio? Non possiamo ignorare il rischio che una riorganizzazione si traduca in mobilità territoriale per tanti colleghi, costretti a rivedere equilibri professionali e familiari.

È il capoluogo toscano a dover pagare il prezzo della salvaguardia di Siena?

Dopo aver perso, in passato, Cassa di Risparmio di Firenze e Banca Toscana, cosa resterà di MPS a Firenze? In una città che ha fatto la storia della finanza e del credito, dai Peruzzi ai Medici, sarebbe paradossale assistere a un progressivo impoverimento della propria presenza bancaria.

Firenze può davvero permettersi di perdere ulteriori presidi bancari, professionalità e centri decisionali senza che vi sia un'iniziativa forte a tutela del proprio ruolo?

Su questo tema abbiamo già avuto modo di confrontarci con il segretario cittadino del Partito Democratico Onorevole Gianassi e con il capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Vecchio Milani, riscontrando ascolto e disponibilità rispetto alle preoccupazioni rappresentate dalla FISAC CGIL di Firenze.

Un confronto che consideriamo positivo e dal quale ci aspettiamo ora un seguito concreto. Confidiamo negli impegni assunti e nella sensibilità dimostrata dal principale partito della città affinché la tutela del lavoro bancario e delle funzioni strategiche di Firenze diventi una priorità anche nell’agenda delle istituzioni cittadine e regionali.

Per questo chiediamo al Presidente Giani che l’attenzione riservata a Siena venga estesa con altrettanta determinazione a Firenze. Chiediamo al Comune di Firenze, alla Città Metropolitana e alla Regione Toscana di assumere un’iniziativa concreta.

Firenze non può essere spettatrice delle trasformazioni del sistema bancario: deve essere parte del confronto e delle decisioni che riguardano il suo futuro.

IFIS NPL: OLTRE 300 LAVORATORI FIORENTINI ASPETTANO RISPOSTE. SONO FIGLI DI UN DIO MINORE?

C’è un’altra vicenda che merita la stessa attenzione: quella di Ifis NPL Servicing. A Firenze, oltre 300 lavoratrici e lavoratori guardano con forte preoccupazione alla prospettiva di cessione delle attività a fondi e aziende specializzate.

Una partita che apre interrogativi sulla continuità delle attività sul territorio, sulle condizioni contrattuali e sulla tutela delle professionalità, a partire dal mantenimento del CCNL del credito.

Ci chiediamo perché questa vicenda non trovi la stessa attenzione politica e istituzionale riservata ad altre operazioni del settore bancario.

I lavoratori di Ifis NPL sono forse figli di un dio minore?

Chiediamo a Banca Ifis garanzie concrete sul futuro delle attività, sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, delle sedi e delle condizioni contrattuali. E chiediamo che anche questa vertenza trovi spazio nel confronto istituzionale.

Il nostro appello è semplice: la stessa attenzione che la Regione Toscana dedica al futuro di MPS e di Siena deve essere rivolta anche a Firenze e a tutte le realtà del credito che rappresentano un patrimonio occupazionale e professionale per il territorio.

Firenze non chiede privilegi. Chiede di non essere dimenticata", conclude FISAC CGIL FIRENZE.