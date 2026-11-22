Come ha fatto la banca più antica del mondo, per oltre un decennio l'osservato speciale del credito europeo e il fulcro di complessi processi di ristrutturazione statale, a trasformarsi in una profit machine ad alta efficienza e nella preda più ambita del consolidamento bancario italiano?

I risultati finanziari al 30 settembre 2026 segnano la definitiva metamorfosi strutturale del Gruppo Montepaschi. Forte di un'estrazione di valore senza precedenti sul nuovo perimetro di gruppo e di una barriera patrimoniale a prova di shock, Rocca Salimbeni si attesta oggi al centro dell'attenzione del mercato. L'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio promossa da Intesa Sanpaolo suggella un fatto indiscutibile: Siena ha completato il proprio derisking e risanamento operativo, trasformandosi da potenziale passività sistemica ad asset strategico imprescindibile per gli equilibri della finanza nazionale.

La traiettoria reddituale di Montepaschi nei primi nove mesi del 2026 mostra una straordinaria leva operativa da integrazione M&A. Per consentire una valutazione omogenea dell'andamento gestionale, i dati economici del 2025 sono stati rideterminati incorporando linea per linea il contributo del Gruppo Mediobanca. Anche a fronte di questo confronto a parità di perimetro, l'accelerazione operativa si rivela netta:

Utile netto consolidato (9M 2026): 1.657 milioni di euro , in crescita del +21,2% A/A rispetto ai 1.366,4 milioni di euro rideterminati del 2025.

, in crescita del +21,2% A/A rispetto ai 1.366,4 milioni di euro rideterminati del 2025. Utile netto del 3° trimestre: 543 milioni di euro (+14,6% A/A rispetto ai 473,9 milioni di euro del Q3 2025).

(+14,6% A/A rispetto ai 473,9 milioni di euro del Q3 2025). Totale Ricavi: 6.023 milioni di euro (+5,6% A/A), trainati dalla solida tenuta di tutte le linee di business: Margine di interesse (NII): 3.205 milioni di euro (+3,0% A/A), favorito dal miglioramento della forbice commerciale e dall'incremento dei volumi medi di impiego. Commissioni nette: 1.882 milioni di euro (+3,5% A/A), con il contributo espansivo delle attività gestite e delle operazioni di Corporate & Investment Banking (+4,8%). Altri ricavi della gestione finanziaria: 883 milioni di euro (+21,5% A/A). Dividendi e proventi da partecipazioni: 529 milioni di euro (+15,8% A/A), spinti dall'apporto della quota in Assicurazioni Generali.

(+5,6% A/A), trainati dalla solida tenuta di tutte le linee di business: Oneri operativi: Sostanzialmente piatti a 2.562 milioni di euro (0,0% A/A), grazie alla contrazione delle altre spese amministrative (-4,1%), che ha neutralizzato gli incrementi salariali derivanti dal rinnovo del CCNL bancario.

Sostanzialmente piatti a 2.562 milioni di euro (0,0% A/A), grazie alla contrazione delle altre spese amministrative (-4,1%), che ha neutralizzato gli incrementi salariali derivanti dal rinnovo del CCNL bancario. Cost/Income Ratio: Sceso al 42,5%, con un miglioramento di ben 3,7 punti percentuali rispetto al 30 settembre 2025 (46,2%).

Sceso al 42,5%, con un miglioramento di ben 3,7 punti percentuali rispetto al 30 settembre 2025 (46,2%). Risultato operativo lordo: 3.461 milioni di euro, in progresso del +10,2% A/A.

L'espansione della forbice tra ricavi e costi dimostra l'efficacia del modello di business integrato: la combinazione tra banca commerciale, fabbriche di wealth management e CIB ha sbloccato un'efficienza strutturale in grado di convertire direttamente la crescita dei ricavi in marginalità netta.

La ritrovata forza reddituale e patrimoniale di MPS ha accelerato i tempi del consolidamento del settore bancario italiano. Domenica, la CONSOB ha approvato il Documento di Offerta (delibera n. 24196) e il Prospetto UE di follow-on (nota n. 0113359/26) relativi all'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio volontaria promossa da Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni ordinarie MPS.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena sta completando l'istruttoria tecnica sull'offerta. Ai sensi dell'art. 103 del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, il Board pubblicherà il proprio comunicato motivato nei confronti del mercato entro il mese di novembre 2026.

L'operazione posiziona MPS come l'elemento pivotale attorno a cui si ridefiniranno la quota di mercato del credito in Italia e la governance dell'intero sistema creditizio. La banca non si presenta al tavolo del M&A da entità in affanno, bensì da posizione di marcata forza contrattuale.

Accanto alle metriche di conto economico, la struttura di bilancio mostra una dotazione di capitale e di liquidità di assoluto rilievo a livello europeo. Al 30 settembre 2026, i coefficienti patrimoniali si confermano ben al di sopra delle metriche regolamentari:

CET1 Ratio (fully loaded): 16,4% (in aumento rispetto al 16,2% di fine 2025).

(in aumento rispetto al 16,2% di fine 2025). Total Capital Ratio: 18,8% (rispetto al 18,4% di fine 2025).

La tenuta del capitale è stata testata rispetto alla decisione SREP formalizzata dalla Banca Centrale Europea il 21 ottobre 2026, applicabile dal 1° gennaio 2027. La BCE ha fissato per il Gruppo un requisito minimo consolidato di CET1 Ratio pari al 9,57% — composizione che include il Pillar 1 (4,50%), il Pillar 2 Requirement (incrementato di 10 bps al 2,30%) e il Combined Buffer Requirement (3,78%).

Il confronto evidenzia un cuscinetto di capitale pari a 680 punti base oltre i minimi di Vigilanza. Tali ratio sono calcolati includendo già l'assorbimento potenziale derivante da un'ipotesi di dividend pay-out fino al 100% dell'utile netto consolidato.

A blindare l'architettura finanziaria dell'istituto intervengono anche gli indicatori di liquidità, che descrivono una vera e propria fortezza: la Counterbalancing Capacity non impegnata si attesta a 47,0 miliardi di euro, affiancata da un Liquidity Coverage Ratio al 149,2% e da un Net Stable Funding Ratio al 119,6%, parametri ampiamente superiori alle soglie minime di sicurezza.

Un elemento di attenzione per i mercati si è sciolto il sabato, a seguito del parere espresso dall'European Banking Authority sull'applicazione dell'art. 495 a(3) del CRR, il cosiddetto Danish Compromise.

La questione tecnica riguardava la possibilità di estendere la disciplina transitoria che permette di ponderare per il rischio le partecipazioni assicurative al 300% anziché dedurle integralmente dal capitale primario, applicata da Mediobanca su base individuale, alla Capogruppo MPS a livello consolidato. L'EBA ha chiarito che il beneficio non si trasferisce automaticamente, richiedendo che i requisiti normativi siano rispettati in modo autonomo a livello consolidato.

La risposta del mercato — che temeva un improvviso assorbimento di capitale derivante dalla ponderazione o deduzione dell'esposizione indiretta verso Assicurazioni Generali S.p.A. — è rientrata a fronte della nota ufficiale emessa dall'istituto senese: "La decisione non ha alcun impatto sui ratios consolidati del Gruppo Montepaschi che non ha mai applicato tale regime."

MPS aveva già calcolato i propri ratio patrimoniali al 16,4% senza fare affidamento sui benefici prudenziali del Danish Compromise. La formalizzazione dell'EBA ha quindi confermato la trasparenza e la solidità delle metriche comunicate al mercato.La capacità di generare utile netto a 1.657 milioni di euro risalta ancor di più se si considerano gli impatti contabili straordinari e l'inasprimento del prelievo fiscale che hanno gravato sul periodo.

Nel corso dei nove mesi, le imposte sul reddito hanno registrato un onere complessivo di 920 milioni di euro, impattate dalle misure correttive per il comparto creditizio introdotte dalla Legge Finanziaria 2026 (indeducibilità del 4% degli interessi passivi e maggiorazione dell'aliquota IRAP di 2 punti percentuali). Questo gravame fiscale straordinario è stato in parte mitigato internamente dalla drastica riduzione del Canone DTA, sceso a soli 4,4 milioni di euro rispetto ai 43,1 milioni dello stesso periodo del 2025 (-89,8%).

Sul fronte contabile, la banca ha assorbito gli effetti economici netti della Purchase Price Allocation legati al consolidamento di Mediobanca, pari a -194,6 milioni di euro, dovuti principalmente all'ammortamento delle differenze da fair value allocate sulle attività/passività acquisite e sulle attività immateriali a vita utile definita.

La tenuta dei profili economico-finanziari è stata garantita dalla disciplina del rischio creditizio e dalla vivacità commerciale:

Qualità dell'attivo: Lo stock di crediti deteriorati lordi si è mantenuto stabile a 3,7 miliardi di euro. Il Net NPE ratio si è attestato all' 1,2% (Gross NPE ratio al 2,4%), accompagnato da un tasso di copertura complessivo dei deteriorati in aumento al 51,0% (con la copertura delle sofferenze al 62,1%).

Lo stock di crediti deteriorati lordi si è mantenuto stabile a 3,7 miliardi di euro. Il si è attestato all' (Gross NPE ratio al 2,4%), accompagnato da un tasso di copertura complessivo dei deteriorati in aumento al (con la copertura delle sofferenze al 62,1%). Costo del credito: Il costo del rischio si è confermato presidiato a 38 punti base nei nove mesi (36 bps nel solo terzo trimestre), perfettamente in linea con la guidance direzionale.

Il costo del rischio si è confermato presidiato a nei nove mesi (36 bps nel solo terzo trimestre), perfettamente in linea con la guidance direzionale. Dinamica commerciale e Wealth Management: La raccolta indiretta ha raggiunto i 203,4 miliardi di euro, sostenuta da ben 18 miliardi di euro di flussi lordi di wealth management nei primi nove mesi del 2026.

Alla prova del terzo trimestre 2026, Montepaschi si posiziona come un istituto ad alta redditività (Cost/Income al 42,5%), dotato di una barriera di capitale eccedente per 680 punti base i requisiti BCE, sorretto da 47 miliardi di liquidità disponibile e da un profilo di rischio sotto controllo.

Completato il risanamento, la parola passa ora al Consiglio di Amministrazione per la valutazione dettagliata dei termini dell'OPAS promossa da Intesa Sanpaolo e, successivamente, al mercato.