La battaglia per l’olio 100% italiano riguarda tutti noi

Ogni giorno, tra le corsie del supermercato, compiamo un gesto quasi automatico: allunghiamo la mano e scegliamo una bottiglia di olio extravergine d’oliva. Ma quanto ne sappiamo realmente del contenuto di quel contenitore? Nonostante l’Italia sia il simbolo globale dell’eccellenza olearia, viviamo un paradosso: vendiamo ed esportiamo molto più olio di quello che effettivamente produciamo. Questa discrasia non è solo un’anomalia statistica, ma il terreno fertile su cui prosperano inganni ai danni del consumatore. Capire cosa finisce sulle nostre tavole è diventata una sfida di civiltà che unisce salute, trasparenza e difesa del territorio.

Il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare ha stanziato 40 milioni di euro attraverso la cambiale agraria Ismea. Non si tratta di un semplice sussidio, ma di un'arma destinata ai "frantoi veri". Il Ministro Lollobrigida è stato perentorio: questi fondi servono a proteggere le imprese serie e a sbarrare la strada a chi specula.

Questa non è solo una battaglia commerciale, ma una difesa della salute pubblica. La frode alimentare che utilizza oli deodorati, miscele di bassa qualità o prodotti addizionati con clorofilla per simulare la freschezza, rappresenta un tradimento del patto con il cittadino. Chi immette sul mercato questi prodotti non è un imprenditore, ma un attentatore al benessere del consumatore e alla reputazione del Made in Italy.

I numeri ufficiali raccontano una storia di "triangolazioni" e "pratiche opache" che non possono più essere ignorate. L'analisi del mercato evidenzia un divario incolmabile che l'italianità di facciata cerca di mascherare:

Produzione nazionale : circa 234 milioni di litri (una cifra che, con controlli più rigorosi, potrebbe rivelarsi persino inferiore).

circa 234 milioni di litri (una cifra che, con controlli più rigorosi, potrebbe rivelarsi persino inferiore). Consumi interni : 461 milioni di litri.

461 milioni di litri. Esportazioni : 318 milioni di litri.

318 milioni di litri. Importazioni: 545 milioni di litri all'anno.

È evidente che la matematica non mente: l'olio straniero inonda il mercato e spesso "indossa" il tricolore per essere venduto a prezzi superiori. In questo scenario, gli olivicoltori onesti finiscono per essere usati come "scudi umani" da chi minaccia di non ritirare le olive nazionali solo per coprire operazioni commerciali basate su prodotto estero. La sovranità alimentare passa necessariamente per lo smascheramento di questo inganno numerico.

Se i numeri non tornano, la scienza deve intervenire per ristabilire la verità. Il passaggio dai 40 milioni di emergenza ai 300 milioni di euro previsti dal piano strategico "ColtivaItalia" segna la transizione verso una difesa tecnologica. L'obiettivo è creare una "firma digitale e biologica" dell'olio italiano, rendendolo tecnicamente impossibile da falsificare.

Grazie a strumenti come la risonanza magnetica e la mappatura isotopica, ogni bottiglia potrà avere una "carta d'identità" legata indissolubilmente al suolo di origine. La mappa genomica, invece, permetterà di confrontare il DNA dell'olio con quello dei cultivar italiani: se il profilo genetico non corrisponde alle nostre varietà autoctone, la frode diventa incontrovertibile. Questa banca dati nazionale, la prima nel suo genere, sarà la bussola per controlli serratissimi che non risparmieranno nessuno, dalla produzione industriale fino alla grande distribuzione, dove transita l'80% dell'olio venduto in Italia.

Le sigle DOP e IGP non sono medaglie di cortesia, ma il risultato di un percorso di verifiche ossessivo. Il disciplinare di produzione è la legge che governa questo mondo, ma è nel frantoio che la "verità legale" del prodotto viene al mondo. Il frantoio è il cuore della filiera: è qui che la tracciabilità smette di essere un concetto astratto per diventare un registro di fatti certi.

Ogni singola partita di olive deve essere documentata: dalla provenienza del campo alla temperatura di spremitura. È questa meticolosità che permette di ricostruire l'intero percorso produttivo, garantendo che ciò che è scritto in etichetta sia la pura realtà.

"Per chi lavora ogni giorno in frantoio, la tracciabilità non è una parola astratta – dichiara Alberto Amoroso, presidente di AIFO – Significa sapere da dove arriva una partita di olive, mantenerne identificabile il percorso e poter documentare ciò che avviene durante la trasformazione. È questo lavoro quotidiano... che dà sostanza a ciò che il consumatore trova scritto sull’etichetta."

La battaglia finale si combatte davanti allo scaffale. Coldiretti chiede con forza "scaffali trasparenti", dove il consumatore possa distinguere senza ambiguità il vero olio 100% italiano dalle miscele comunitarie o extracomunitarie. La trasparenza non deve essere percepita come un peso burocratico, ma come un valore aggiunto essenziale.

Garantire la chiarezza immediata significa premiare chi opera nella legalità e chi riconosce il giusto valore economico agli agricoltori. Solo attraverso una distinzione netta tra l'eccellenza certificata e le operazioni speculative dei "trafficanti" sarà possibile proteggere un patrimonio che è, al tempo stesso, economico, culturale e biologico.

Il futuro dell'oro verde italiano non si decide solo nei palazzi, ma in ogni singola scelta d'acquisto. Gli investimenti tecnologici e la sorveglianza delle istituzioni sono le fondamenta, ma l'edificio della legalità si regge sulla consapevolezza di chi consuma. La prossima volta che allungherete la mano verso quella bottiglia, ponetevi una domanda fondamentale: state comprando un marchio sapientemente costruito dal marketing, o state scegliendo la vera storia di un territorio?