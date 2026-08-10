Agricoltura al bivio: il modello Toscana

L’immagine dell’agricoltura toscana è spesso cristallizzata in una cartolina bucolica: colline dorate, borghi antichi e una tradizione che appare immutabile. Tuttavia, dietro l'eccellenza che portiamo in tavola, si nasconde una realtà complessa dove il fattore climatico, le tensioni economiche e le tutele lavorative si intrecciano in un nodo difficile da sciogliere. Non si tratta solo di produrre cibo, ma di gestire una "tempesta perfetta" che mette a rischio la sostenibilità stessa del sistema. In questo report, analizzeremo le sei verità strutturali che stanno ridefinendo il settore, dimostrando come la sicurezza di chi lavora nei campi sia direttamente proporzionale alla sicurezza del nostro intero sistema Paese.

Per contrastare il caporalato e il lavoro grigio, la Regione Toscana ha messo in campo un intervento organico di portata massiccia: una proposta di legge composta da ben 54 articoli che va a modificare 11 leggi regionali preesistenti. Il cuore di questa riforma risiede negli "Indici di Coerenza", parametri scientifici che incrociano il numero di ore di lavoro necessarie con la tipologia e il volume della produzione dichiarata.

Questo approccio trasforma la lotta allo sfruttamento in una questione di oggettività matematica: se un'azienda dichiara una produzione elevata ma un impiego di manodopera irrisorio, l'indice segnala un'anomalia immediata. È uno strumento preventivo che mira a colpire il lavoro sommerso prima dell'intervento repressivo. La sfida analitica ora è nazionale: estendere questo modello all'intera filiera — dalla produzione alla grande distribuzione — rendendo finalmente operativa la Legge 199/2016.

“Dalla Toscana arrivano strumenti da estendere per contrastare concretamente il lavoro irregolare in agricoltura. Ora anche il Governo faccia la sua parte, attuando subito la legge 199/2016 sugli Indici di Coerenza per l'intera filiera.” commenta Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL.

Il cambiamento climatico in agricoltura non è solo un rischio per il raccolto, ma un moltiplicatore di rischi per la vita umana. Il "Tavolo Caporalato" nazionale, denunciato dalle parti sociali come sostanzialmente fermo dal 2025, ha lasciato un vuoto operativo drammatico. La tragica morte di Ahmed Belkihal, stroncato da un arresto cardiaco in serra nelle ore di punta, è il simbolo di una discrepanza fatale: le ordinanze anti-calore esistono, ma senza controlli ispettivi reali restano "lettera morta".

È necessario che i tavoli istituzionali smettano di essere luoghi di annuncio e diventino centri operativi capaci di gestire il rischio termico come una vulnerabilità strutturale del lavoro moderno.

“Basta annunci, servono controlli veri e tavoli operativi. I cambiamenti climatici sono ormai una realtà, non accadranno in futuro. La Flai è disponibile a sedersi ad un tavolo che trasformi gli annunci in azioni concrete che possano vedersi nei campi” afferma Giovanni Mininni, Segretario Generale FLAI CGIL.

Il settore olivicolo-oleario sta attraversando una crisi di liquidità senza precedenti, che ha generato un allarme unitario da parte di tutte le principali sigle di categoria (AIFO, FOA, CNA, tra le altre). Il paradosso è che i frantoi hanno i depositi saturati dall'olio della scorsa stagione, acquistato a prezzi di materia prima elevatissimi, ma si trovano oggi con quotazioni di mercato in calo che rendono la vendita un'operazione in perdita.

Senza spazio nei depositi e con i capitali immobilizzati, il rischio concreto è il blocco del ritiro delle olive per la prossima campagna. Le associazioni denunciano l'esclusione dai principali momenti di confronto e chiedono con forza la convocazione di un "tavolo di crisi" presso il MASAF. La richiesta è chiara: una moratoria bancaria sulle esposizioni dei frantoiani per evitare che l'intero anello della trasformazione, e di conseguenza l'olivicoltura italiana, collassi per mancanza di ossigeno finanziario.

I dati della sesta edizione del Rapporto AGRIcoltura100 — iniziativa di Reale Mutua in collaborazione con Confagricoltura — confermano che l'emergenza è diventata la norma. Tra il 2023 e il 2025, il 67,6% delle aziende agricole ha subito danni da eventi naturali. Non siamo più di fronte a fatalità isolate, ma a una vulnerabilità idrogeologica e climatica strutturale.

Il passaggio cruciale, dal punto di vista socio-economico, è la transizione dalla gestione del danno "post-evento" a una solida cultura della prevenzione e del rischio. Gli investimenti in competenze e strumenti di protezione non sono più un optional per l'azienda singola, ma un asset strategico per la sicurezza dell'intero Paese. Proteggere il settore agricolo significa infatti garantire la tenuta del territorio e la continuità degli approvvigionamenti nazionali in scenari climatici sempre più ostili.

In Toscana, la Peste Suina Africana ha smesso di essere un problema veterinario per diventare una crisi economica sistemica. La nomina di un Commissario straordinario certifica lo stato di emergenza, con migliaia di posti di lavoro a rischio tra allevamento, trasformazione e indotto. Il pericolo maggiore riguarda le eccellenze come la Cinta Senese, il cui allevamento allo stato semi-brado la espone direttamente al contatto con i selvatici.

Per salvare il comparto non basta il depopolamento degli ungulati o il monitoraggio sanitario. Gli allevatori chiedono l'attivazione di un fondo regionale che non indennizzi solo i capi abbattuti, ma che copra l'intero periodo di sospensione dell'attività. Senza questa garanzia economica, il tempo necessario per eradicare il virus coinciderà con il fallimento delle aziende, portando alla scomparsa di tradizioni gastronomiche e patrimoni genetici unici al mondo.

Il valore del cibo che consumiamo non risiede più solo nel suo sapore, ma nella trasparenza della sua filiera e nella resilienza dei suoi produttori.