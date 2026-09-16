Abolizione del Bollo auto e moto, il Governo ha detto sì

Approvata l'abolizione del bollo auto per le auto di piccola e media cilindrata (fino a 80 Kw) e per i motocicli.

Lo ha deciso oggi il Consiglio dei ministri.

Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, commenta: "L'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani, e per i motocicli, stabilita oggi dal Consiglio dei Ministri, è una grande vittoria per Forza Italia, che da tempo aveva fatto questa pressante richiesta all'esecutivo. Noi abbiamo fatto più volte, in questi anni in Consiglio regionale, mozioni che miravano all'abolizione del bollo auto, che nella nostra Regione vale 536 milioni di euro, ma la maggioranza di sinistra che governa in Toscana ce le ha sempre respinte".

"Oggi - sottolinea Stella - il Governo di centrodestra abolisce una delle imposte più odiate e ingiuste, un balzello sulla proprietà. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani. Questo provvedimento del Governo dimostra in maniera plateale la differenza che c'è tra il centrodestra e il Campo Largo: noi togliamo le tasse, la sinistra le aumenta e vuole la patrimoniale".