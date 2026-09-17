“Vorrei installare a mie spese una nuova tubazione sulla facciata condominiale per servire il mio appartamento. Devo necessariamente ottenere l'autorizzazione dell'assemblea?”

Lettera firmata

Gentile Lettore,

non tutti gli interventi sulle parti comuni richiedono necessariamente una preventiva autorizzazione dell'assemblea.

L'art. 1102 del codice civile consente infatti al singolo condomino di utilizzare la cosa comune anche per soddisfare una propria particolare esigenza, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Occorre però prestare molta attenzione alle caratteristiche concrete dell'intervento. Una tubazione collocata sulla facciata, ad esempio, non deve compromettere la sicurezza dell'edificio, arrecare pregiudizio alla stabilità o alterare il decoro architettonico. Devono inoltre essere rispettati il regolamento condominiale e le eventuali disposizioni urbanistiche ed edilizie applicabili.

È quindi errato ritenere sia che qualsiasi intervento sulla parte comune necessiti sempre dell'autorizzazione assembleare, sia che il singolo condomino possa modificarla liberamente.

Prima di iniziare i lavori è opportuno far verificare il progetto sotto il profilo tecnico e giuridico e informare preventivamente l'amministratore, anche per evitare successive contestazioni.