L'Amministratore Risponde

Una nuova tubazione sulla facciata condominiale

Devo ottenere l'autorizzazione dell'assemblea se serve solo il mio appartamento?

Smeralda
Smeralda Cappetti
17 Settembre 2026 07:17
Una nuova tubazione sulla facciata condominiale

“Vorrei installare a mie spese una nuova tubazione sulla facciata condominiale per servire il mio appartamento. Devo necessariamente ottenere l'autorizzazione dell'assemblea?”

Lettera firmata

Gentile Lettore,

non tutti gli interventi sulle parti comuni richiedono necessariamente una preventiva autorizzazione dell'assemblea.

L'art. 1102 del codice civile consente infatti al singolo condomino di utilizzare la cosa comune anche per soddisfare una propria particolare esigenza, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Occorre però prestare molta attenzione alle caratteristiche concrete dell'intervento. Una tubazione collocata sulla facciata, ad esempio, non deve compromettere la sicurezza dell'edificio, arrecare pregiudizio alla stabilità o alterare il decoro architettonico. Devono inoltre essere rispettati il regolamento condominiale e le eventuali disposizioni urbanistiche ed edilizie applicabili.

È quindi errato ritenere sia che qualsiasi intervento sulla parte comune necessiti sempre dell'autorizzazione assembleare, sia che il singolo condomino possa modificarla liberamente.

Prima di iniziare i lavori è opportuno far verificare il progetto sotto il profilo tecnico e giuridico e informare preventivamente l'amministratore, anche per evitare successive contestazioni.

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Smeralda Cappetti

Smeralda
Smeralda Cappetti

Avvocato a Firenze si occupa di diritto immobiliare (locazioni, compravendite, condominio), diritto dei consumatori e diritto di famiglia. Fa parte del team “L’Esperto Risponde” de Il Sole 24 Ore ed è autrice di approfondimenti anche per altre riviste specialistiche, tra cui NT+Condominio e NT+Diritto. Collabora con l'associazione di consumatori Aduc aps. E' relatrice in corsi di formazione della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e ospite di programmi televisivi nazionali. Email: smeraldacappetti@gmail.com

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