Pappardelle eliminate, Firenze saluta le sue campionesse

Finisce il regno delle Pappardelle. Ieri, domenica 20 settembre 2026, il trio fiorentino più amato di Rai1 ha perso la sua sfida a Reazione a Catena contro le pugliesi Nonno Rock.

Una caduta che pochi si aspettavano, dopo quasi due mesi ininterrotti in tv.

CHI SONO LE PAPPARDELLE

Sono Carolina (27 anni), Maria Giulia (25) e Francesca (24), tre amiche del quartiere Isolotto di Firenze. Si conoscono dalle elementari, hanno studiato insieme e condividono la passione per il teatro al Teatro La Fiaba, dove tengono laboratori per bambini.

Maria Giulia studia per diventare assistente sociale dopo una virata da Giurisprudenza, Francesca è laureata in Lingue e studia Grafica, Carolina studia Scienze Religiose e insegna religione.

Non è la loro prima volta a Reazione a Catena: nel 2023 avevano già partecipato come “Le Frangette”, senza fortuna. Il nome “Le Pappardelle” è un omaggio scherzoso alla Toscana. Le pappardelle sono infatti un tipo di pasta tipico, rinomate con il sugo alla lepre.

Entrate in gioco il 3 agosto 2026, sono diventate in poche settimane un caso nazionale.

I NUMERI DI UN RECORD

47 presenze consecutive. Nessuno come loro nella storia del programma: battuto il vecchio record di 36 puntate che resisteva dal 2017.Vincita totale: 261.973 euro, il secondo montepremi più alto di sempre a Reazione a Catena. Il picco il 29 agosto, quando hanno indovinato la parola “Reso” portando a casa 50.500 euro in una sera.

L'ELIMINAZIONE DI IERI

A fermarle sono state le “Nonno Rock”, trio pugliese composto da due sorelle gemelle, Arianna e Lidia, e dalla cugina Martina. Il nome è un omaggio al nonno Rocco.Le Pappardelle hanno perso all'Intesa Vincente, il gioco che fino a quel momento era sempre stato il loro punto di forza (erano arrivate a indovinare 11 parole in una sola manche).

COSA HANNO DETTO

Il successo ha portato anche critiche. Le tre hanno ammesso: “C’è tanta cattiveria, ce lo aspettavamo. Non pensavamo così tanto, perché siamo sempre state trasparenti e solari. Per fortuna abbiamo trovato anche tantissimo supporto”.Sulla loro avventura: “Non ci sembra reale. Ancora quando ci rivediamo in tv non ci crediamo. Quando torneremo faremo una cena e ne prepareremo per tutti”.Anche Firenze le ha celebrate. La sindaca Sara Funaro le ha sostenute pubblicamente: “Continuate così, parola dopo parola. Quando tornerete sarà un piacere accogliervi a Palazzo Vecchio. Firenze è con voi”.

DAL QUIZ AI SUGHI?

E ora? L’idea più bella: trasformare il nome in impresa. Le tre hanno detto di voler investire parte della vincita per lanciare un brand di sughi per pappardelle.Un progetto ancora da definire, ma che già fa gola a tifosi e buongustai.