Un pareggio che cambia la stagione

Fotografie di Fabio Vanzi

L’atmosfera dello Stadio Franchi, vibrante e carica di quella tensione elettrica tipica dei grandi incroci di Serie A, ha fatto da cornice a una sfida che ha un significato che va oltre il semplice pareggio. Fiorentina-Napoli si è rivelata un laboratorio tattico a cielo aperto durato fino al 95’. Se il tabellino recita 1-1, la cronaca rivela indicazioni diametralmente opposte sul futuro e sulla tenuta mentale delle due squadre per il prosieguo della stagione.

Il vantaggio del Napoli, arrivato al 23' della prima frazione, non è solo il lampo con cui Billy Gilmour si è coordinato per il tiro al volo. Subito dopo il gol la corsa dello scozzese verso la panchina per abbracciare Marco Landucci, "ombra tattica" di Massimiliano Allegri, racconta delle esercitazioni infrasettimanali degli azzurri. Una situazione codificata che trasforma il Napoli in una macchina "Allegriana" capace di colpire su schema preparato.

Nonostante un volume di palleggio e una gestione del campo, Massimiliano Allegri è uscito dal Franchi con un retrogusto amaro. Il Napoli sviluppa trame di alta scuola, ma fallisce nel momento della finalizzazione. Le critiche del tecnico non hanno risparmiato i nomi di Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund per un risultato che manca di "lucidità".

"Purtroppo non siamo stati lucidi nei momenti cruciali della partita, soprattutto sulle scelte in fase offensiva. Abbiamo avuto molte occasioni per andare in porta, ma continua a mancarci lucidità e cattiveria in area. Oggi abbiamo affrontato una buona Fiorentina, però non si può essere contenti del pareggio dopo la nostra prestazione" afferma in conferenza stampa Massimiliano Allegri.

La reazione della Fiorentina è figlia della lungimiranza di Mister Vanoli. Il cambio all'intervallo è stato il catalizzatore del pareggio: l'ingresso di Valdepenas per Viery al 46' ha ridisegnato l'assetto tattico viola, fornendo quella spinta propulsiva che ha portato al destro vincente di Jimenez appena cinque minuti dopo (51'). Se l'attacco ha trovato il guizzo, la retroguardia ha mostrato solidità. Radu Dragusin ha giganteggiato da pilastro dell'area viola, permettendo alla squadra di lottare "palla su palla" fino al fischio finale. È una prova di maturità collettiva che certifica la crescita della gestione Vanoli.

Fotografie di Fabio Vanzi

Il livello tecnico espresso al Franchi nobilita l'intero campionato, trasformando un turno di calendario in un palcoscenico globale. Il duello a distanza tra i pali ne è l'emblema: da un lato l'esperienza di David De Gea, dall'altro la presenza fisica di Vanja Milinkovic-Savic, guardiano della porta azzurra. Ma è guardando alle panchine che si comprende la caratura del match: poter inserire a partita in corso giocatori del calibro di Neres, Gnonto e Lucca è il segnale di una Serie A tornata a essere terreno per élite. Ecco i duelli chiave che hanno deciso il match:

Dragusin vs Hojlund: Una battaglia fisica, dove il difensore viola ha limitato la potenza dell'attaccante azzurro con letture impeccabili.

Una battaglia fisica, dove il difensore viola ha limitato la potenza dell'attaccante azzurro con letture impeccabili. Gilmour vs Fagioli: Il cuore della sfida, un confronto di geometrie e tempi di gioco tra lo scozzese e il talento italiano.

Il cuore della sfida, un confronto di geometrie e tempi di gioco tra lo scozzese e il talento italiano. De Bruyne vs l'organizzazione viola: La visione del belga ha cercato costantemente il corridoio vincente, scontrandosi contro il raddoppio sistematico ordinato da Vanoli.

L’1-1 finale lascia in dote una classifica mossa, ma soprattutto una consapevolezza. Per la Fiorentina è la conferma di poter guardare negli occhi le big con coraggio e intelligenza tattica; per il Napoli è un monito sulla gestione dei vantaggi e sulla necessità di trasformare la qualità in punti pesanti.