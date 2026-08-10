Cinghiali in Chianti: il lato oscuro delle colline più belle del mondo

L’immagine della Toscana che il mondo celebra è una sinfonia di geometrie perfette: i filari del Chianti, le terre lavorate della Valdelsa, quel paesaggio che sembra uscito da un affresco rinascimentale. Eppure, dietro questa cartolina idilliaca, si sta consumando una dissonanza. Una "curiosità problematica" che ha smesso di essere un aneddoto bucolico per trasformarsi in un’emergenza economica e sociale: la gestione della fauna selvatica. Il conflitto tra la fauna fuori controllo e la sicurezza di chi vive e lavora il territorio è giunto a un punto di rottura, imponendo la ricerca di un nuovo equilibrio che vada oltre la retorica naturalistica.

Se analizziamo i dati più recenti relativi all’Ambito Territoriale di Caccia Firenze 5, emerge una realtà che stride con la vocazione turistica e produttiva dell’area. Questo distretto, che abbraccia 23 comuni tra cui l’Empolese-Valdelsa, il Chianti fiorentino e Reggello, è il cuore pulsante delle esportazioni di vino e olio di alta qualità. Proprio qui, secondo i rapporti emergenti per il 2025, i danni alle imprese agricole hanno già toccato la cifra di 105.805 euro.

Il dato è tecnicamente allarmante: quest'area si posiziona al terzo posto in Toscana per entità dei risarcimenti, superata solo da territori vasti e storicamente selvaggi come l'Aretino e la Maremma. Per un esperto di politiche territoriali, questo "terzo posto" è un segnale di allarme rosso: il fatto che una zona così antropizzata e caratterizzata da filiere agricole di immenso valore economico subisca danni paragonabili a territori molto più "wild" indica che la popolazione di ungulati ha travalicato ogni limite di sostenibilità in un contesto civile.

Ma i centomila euro di Firenze Sud sono solo la punta di un iceberg. I consiglieri regionali Claudio Gemelli e Matteo Zoppini hanno sollevato un punto critico che riguarda la tenuta del rapporto tra istituzioni e cittadini: la sottostima strutturale dei danni. La complessità burocratica necessaria per accedere ai risarcimenti agisce spesso come uno scoraggiatore. Molti agricoltori, di fronte a perdite che considerano "minori" ma che sommate minano la redditività aziendale, preferiscono rinunciare alla pratica per evitare il labirinto delle procedure.

Questa rinuncia non è solo un dato economico mancante; è l'erosione della fiducia nelle istituzioni. Quando l'imprenditore smette di denunciare, significa che non crede più nella capacità del sistema di proteggerlo o indennizzarlo.

Il problema è tracimato dai campi agricoli per investire la collettività, trasformandosi in una questione di sicurezza pubblica. La fauna selvatica non mangia solo il raccolto; invade le arterie stradali, mettendo a rischio l'incolumità dei pendolari e dei turisti. I dati regionali dell'ultimo anno parlano chiaro:

620 incidenti stradali accertati causati da animali selvatici.

Un costo per la collettività che sfiora i 950.000 euro.

Questi numeri rappresentano un vero e proprio "drenaggio pubblico": risorse dei contribuenti che vengono polverizzate in risarcimenti e spese assicurative invece di essere investite in prevenzione o infrastrutture. La fauna selvatica, da patrimonio collettivo, rischia di essere percepita come un debito sociale fuori controllo.

Di fronte a questa emergenza, il Consiglio regionale si appresta a varare il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale. Brenda Barnini, presidente della commissione Sviluppo economico, ha introdotto l'atto con una metafora calzante: il Piano deve essere lo "spartito" capace di coordinare un'orchestra di interessi finora in conflitto. L'obiettivo è ambizioso: superare le barricate ideologiche che per decenni hanno visto contrapposti cacciatori, ambientalisti e agricoltori: "La fauna selvatica è un patrimonio collettivo, un bene pubblico da tutelare. Esiste l'esigenza di proteggere habitat e specie vulnerabili dentro una visione complessiva della sostenibilità."

La sfida politica è passare dalla gestione basata sulla "tradizione" a una fondata sull'innovazione, supportata da monitoraggi scientifici trasparenti e da una responsabilità condivisa tra tutti gli attori del mondo venatorio e agricolo.

Il vero cuore politico del nuovo Piano risiede in un principio promosso con forza da Stefania Saccardi. L'attuale Presidente del Consiglio regionale, nel suo precedente ruolo di Assessore all'Agricoltura, ha impresso una direzione netta: il riconoscimento della centralità delle imprese agricole.

Il principio tecnico è rivoluzionario nella sua semplicità: non può esserci "vocazione alla fauna selvatica" laddove la superficie agricola è lavorata e coltivata. In termini di politiche territoriali, questo significa che il presidio umano e produttivo torna ad essere prioritario. Laddove l'uomo produce eccellenza e tutela il paesaggio attraverso il lavoro, la fauna selvatica deve essere contenuta con determinazione. È una scelta di campo che mira a garantire la sopravvivenza stessa delle aziende, pilastri fondamentali dell'identità toscana.

La Toscana sta tentando di scrivere un nuovo capitolo nella gestione del territorio, cercando di trasformare una gestione emergenziale in una programmazione moderna. Il successo di questo "spartito" dipenderà dalla capacità di passare dalle parole ai fatti, riducendo realmente il numero di incidenti e l'entità dei danni agricoli.

Il consigliere Gianni Lorenzetti ha sintetizzato la pragmatica difficoltà di questa operazione con una riflessione che sa di realismo politico: "Nessuno è contento e questo vuol dire che alla fine abbiamo fatto un buon piano". Forse è proprio in questo paradosso — uno scontento equamente ripartito per garantire l'interesse pubblico — che risiede l'unica via per un equilibrio avanzato.