BIAF 2026, baricentro del collezionismo globale

Firenze si prepara a riprendersi il centro della scena artistica internazionale con la 34ª edizione della Biennale Internazionale dell’Antiquariato, in programma dal 26 settembre al 4 ottobre 2026. L’apertura si annuncia come un evento di puro lifestyle d'alto profilo: una preview scintillante (24 settembre) illuminata dai fuochi d'artificio e dalle arie del soprano Carolina López Moreno, preludio alla cerimonia nel Salone dei Cinquecento. Sotto la guida del Segretario Generale Bruno Botticelli, la kermesse più antica del mondo non si limita a esporre, ma si interroga: come può l'arte antica restare l'elemento più d'avanguardia in un mondo dominato dal design moderno? La risposta abita tra le mura di Palazzo Corsini, dove il passato viene riletto con una sensibilità squisitamente contemporanea.

La prima metamorfosi è visiva. Il celebre architetto Matteo Corvino ha scardinato il vecchio concetto di fiera: addio ai "box" chiusi e claustrofobici. Lo spazio espositivo diventa un’esperienza fluida, fatta di strutture aperte che lasciano respirare l’architettura barocca del palazzo. Questa scelta scenografica non è solo estetica, ma funzionale a un dialogo serrato tra l'opera e l'osservatore. Tuttavia, dietro questa leggerezza si nasconde un rigore adamantino: il prestigio della BIAF resta garantito dal minuzioso lavoro del Comitato di Direzione e da un processo di Vetting (la commissione di esperti che certifica autenticità e qualità) tra i più severi al mondo, assicurando che ogni pezzo sia un investimento culturale impeccabile.

Il collezionismo odierno ha abbandonato l'idea del museo domestico statico per abbracciare la "stratificazione storica". In quest’ottica si inserisce la partnership con Minotti, eccellenza del design italiano, che ha arredato le aree lounge e gli spazi comuni. Vedere un dipinto del Seicento dialogare con il rigore formale di una seduta contemporanea non è un vezzo decorativo, ma una dichiarazione d'intenti.

l cuore della Biennale pulsa nel sontuoso Salone del Trono, dove quest'anno è esposta la star assoluta: il disegno originale di Michelangelo per la facciata (mai costruita) della Basilica di San Lorenzo. L’opera, un prestito eccezionale di Casa Buonarroti, offre un'emozione rara: è l'ultima occasione per ammirarla prima che venga affidata alle cure dell'Opificio delle Pietre Dure per un delicatissimo restauro sostenuto dalla Fondazione CR Firenze. Il Salone del Trono si conferma così fulcro culturale, ospitando anche presentazioni di volumi fondamentali, come il nuovo saggio su Caravaggio curato dalla Fondazione Federico Zeri.

La BIAF 2026 tocca vette da art thriller con il caso del "Florentiner". Il leggendario diamante giallo dei Medici da 137 carati, svanito nel nulla per un secolo, è stato ritrovato nel 2025 in un caveau canadese. La Biennale dedicherà una tavola rotonda (3 ottobre) a questo tesoro che, secondo il "Patto di Famiglia" di Anna Maria Luisa de’ Medici, apparterrebbe di diritto al territorio toscano. Questo legame tra tutela storica e futuro è declinato in tre pilastri:

Mistero: La riscoperta del patrimonio disperso e la lotta per la restituzione dell'identità culturale.

Tutela: Il debutto di "Lots of Zeri", una piattaforma digitale d'avanguardia dedicata alla tracciabilità delle fonti d'epoca.

Innovazione: L’ingresso dell'Intelligenza Artificiale nel mercato dell'antiquariato. Lorenzo Sciadini (Scuola d’Intelligenza Artificiale di Firenze, promossa da Nana Bianca e Fondazione CR Firenze) illustrerà come l’IA possa supportare l’analisi delle opere, senza mai sostituire il "colpo d'occhio" insostituibile dell'esperto.

La Biennale non è un’isola, ma un ecosistema che contamina Firenze. Main sponsor come Gucci e il dinamismo di Range Rover (International Motors) sanciscono l'unione tra arte, alta moda e automotive d'autore. La città risponde con la "Florence Art Week": dal 25 al 27 settembre, Piazza Strozzi si trasformerà nel "Florence Secret Garden", un giardino all'italiana punteggiato di sculture antiche che dialogano con la mostra Broken di Palazzo Strozzi. Il programma è vastissimo: dai capolavori di Baselitz a Palazzo Medici Riccardi fino al confronto visionario tra Berlinde De Bruyckere e il Dio Fluviale di Michelangelo. Senza dimenticare il riconoscimento "Lorenzo d’Oro" che quest'anno sarà assegnato a una superstar del contemporaneo: Julian Schnabel.

La BIAF 2026 ridisegna i confini di ciò che definiamo "vecchio". Attraverso allestimenti ariosi, recuperi leggendari e l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale, l'antiquariato si rivela per ciò che è sempre stato: un ponte verso il futuro. La domanda per il visitatore sofisticato non è più quanto sia antica un'opera, ma: "Siamo pronti a riconoscere che l'antiquariato è, a tutti gli effetti, l'elemento più moderno della nostra casa?".