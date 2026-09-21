La Cassazione vieta di ridurre l’orario scolastico dei disabili

La sentenza del 16 luglio 2026, n. 23363 della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione traccia una linea di confine invalicabile a tutela del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica dei minori con disabilità grave. Il supremo collegio ha sancito il principio che la riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta ad un alunno disabile costituisce una discriminazione vietata ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 67 del 2006. La portata innovativa della pronuncia risiede nella precisazione che tale discriminazione non viene meno, né può essere in alcun modo giustificata o sanata, dalla circostanza che la contrazione oraria sia stata prevista o formalizzata all’interno del Piano Educativo Individualizzato.

La Suprema Corte riafferma la natura di diritto fondamentale, pieno e finanziariamente incomprimibile del diritto all’istruzione del disabile, radicandolo direttamente nei precetti costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 34 e 38 della Carta fondamentale, nonché nelle fonti sovranazionali quali la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L’ordinamento giuridico non tollera che le deficienze organizzative della scuola o l’insufficienza del monte ore del docente di sostegno si traducano in una diminuzione del tempo-scuola per l’alunno vulnerabile, trasformando la misura compensativa del sostegno in una illegittima gabbia oraria di esclusione.

La controversia trae origine dal ricorso proposto dai genitori di un minore affetto da grave disabilità (ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), iscritto a una scuola dell’infanzia paritaria. I genitori avevano convenuto in giudizio l’istituto scolastico ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011 e dell’art. 3 della Legge n. 67/2006, lamentando che, per l’anno scolastico 2019/2020, la scuola avesse unilateralmente imposto al bambino una frequenza ridotta, obbligandolo all’uscita anticipata alle ore 14:30 a fronte dell’orario pieno (fino alle 16:00) garantito ai compagni normodotati della medesima classe comune.

Il Tribunale di primo grado, accertata la condotta discriminatoria per non aver consentito al minore la fruizione del servizio scolastico a parità di condizioni orarie, aveva condannato la scuola al risarcimento del danno non patrimoniale (quantificato in euro 10.000) e ordinato la cessazione immediata della condotta lesiva. Al contrario, la Corte d’Appello aveva integralmente ribaltato la decisione, accogliendo il gravame dell’istituto paritario. I giudici di secondo grado avevano fondato il rigetto su due pilastri argomentativi: da un lato, l’assunto che la frequenza del minore dovesse coincidere rigorosamente con il monte ore di sostegno e assistenza pianificato nel PEI (sottoscritto e condiviso dalla madre); dall’altro, l’eccezione di difetto di giurisdizione o irretrattabilità del PEI, sostenendo che il mancato aumento delle ore di sostegno avrebbe dovuto essere oggetto di tempestiva impugnazione dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale ex art.

133 c.p.a., non potendo la scuola estendere discrezionalmente l’orario oltre la copertura del personale specializzato assegnato.

Ribaltando la decisione della Corte d’Appello, la Cassazione pone al centro della riflessione giuridica la nozione di “tempo scolastico”. Il tempo non è inteso come mero incastro organizzativo o parametro contabile, ma come variabile didattica viva, capace di incidere profondamente sulla qualità degli apprendimenti e sul benessere del minore disabile e dell’intera classe. L’allontanamento anticipato del bambino disabile, compiuto in via sistematica prima del termine delle lezioni mentre la campanella non è ancora suonata per gli altri, si traduce in una barriera discriminatoria.

La garanzia di un orario pari a quello degli altri studenti non costituisce il mero portato formale del principio di eguaglianza, ma trova fondamento nella dimensione sostanziale dell’art. 3, comma 2, Cost. Compito delle istituzioni è rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona. È l’amministrazione scolastica a dover piegare e adattare la propria macchina organizzativa alle esigenze esistenziali dell’alunno, e mai il contrario. La disabilità non può mutarsi in motivo di esclusione parziale o segregazione oraria a causa di rigidità gestionali o di bilancio.

Il punto cruciale della sentenza n. 23363/2026 risiede nell’indicazione del reale valore del PEI. L’istituto scolastico e i giudici d’appello sostenevano che la riduzione fosse legittima poiché inserita nel piano concordato e firmato. La Cassazione chiarisce l’insostenibilità logico-giuridica di tale tesi: il PEI nasce come misura compensativa e promozionale, volta a stimolare le potenzialità del disabile attraverso l’assegnazione di supporti personalizzati. Per il principio di non contraddizione insito nell’ordinamento, uno strumento concepito per includere non può essere convertito in un titolo di legittimazione della limitazione del diritto all’istruzione.

Ne consegue che l’insegnante di sostegno non può essere qualificato come un “sorvegliante speciale” o un custode esclusivo, la cui assenza fisica determini l’impossibilità per il bambino di permanere nei locali scolastici. Il docente di sostegno è contitolare della sezione e della classe; pertanto, l’intera comunità docente deve farsi carico dell’inclusione anche nelle ore scoperte dal personale specializzato, ricercando un ragionevole accomodamento. La Cassazione precisa che la riduzione dell’orario scolastico rispetto a quello della classe può considerarsi legittima solo in via eccezionale, se motivata da rigorose, superiori e certificate ragioni cliniche o sanitarie nell’esclusivo interesse della salute e cura del minore, e mai per sopperire a carenze di organico o per gestire condotte comportamentali complesse della patologia.

In conclusione, la sentenza del 16 luglio 2026 segna una pietra miliare indiscutibile. Il principio di diritto espresso vincola i giudici di merito ed i futuri orientamenti: «La riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell’infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del tempo del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell’amministrazione sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno dinanzi al competente giudice amministrativo.»