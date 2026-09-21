Vanoli dopo l'1-1 con il Napoli esalta lo spirito viola

Conferenza stampa di mister Paolo Vanoli dopo Fiorentina - Napoli

Mister Paolo Vanoli dopo Fiorentina - Napoli 1-1 ha fatto i complimenti alla squadra per come ha affrontato il match, con coraggio e anche in modo sbarazzino: per lui la Fiorentina avrebbe potuto anche vincere.

Ha sottolineato che la squadra ha le potenzialità per vincere queste partite, ma deve migliorare la precisione in area - i tiri c'erano, i portieri sono stati decisivi.Ha ringraziato il pubblico del Franchi: se la squadra dà tutto, i tifosi possono regalare punti.

Sul piano tattico: nel primo tempo Viery stringeva troppo lasciando un rischio calcolato sui cambi di gioco del Napoli, per poi ripartire con gli esterni.

Applausi a Valdepenas entrato con personalità.

Messaggio finale: "la classifica non dobbiamo guardarla", la Fiorentina è una squadra di talento che deve imparare a giocare l'uno per l'altro, e proprio questo spirito visto contro il Napolitano è ciò che gli è piaciuto di più.