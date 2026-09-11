​Il Medioevo nei borghi di Barberino e Brozzi

In un’epoca dominata dal consumo rapido e dalla virtualità, dove cerchiamo davvero l'autenticità? Spesso la risposta non si trova nei grandi circuiti monumentali, ma nel cuore dei nostri borghi, dove la storia smette di essere un capitolo polveroso per farsi esperienza collettiva. Le date da segnare in rosso sul calendario sono quelle di sabato 12 e domenica 13 settembre: due giorni in cui il tempo si ferma per lasciare spazio alla rassegna "Memoriae et Historiae di Semifonte" a Barberino Val d’Elsa e alla "Festa Medievale" di Brozzi. Queste non sono semplici sagre di paese, ma atti di memoria che trasformano il territorio in un palcoscenico a cielo aperto.

L'atelier creativo "Sartor Antiqua" di Barberino Val d’Elsa è il frutto del lavoro corale dell'associazione Happy Days Onlus. Un gruppo di residenti volontarie trasforma un sentimento di appartenenza in "capolavori sartoriali", realizzando costumi d'epoca per oltre 60 figuranti. Questo sforzo dimostra che l'identità non è un reperto da museo, ma un legame vivo che si rinnova attraverso il fare.

Il sindaco David Baroncelli sintetizza perfettamente questo spirito: "La festa nasce dal lavoro corale di un gruppo di volontari e volontarie che risiedono, amano e si sentono parte integrante di questo iconico luogo, poggia le basi sulla spinta di un sentimento collettivo che diventa abilità artigianale ed investe sulla realizzazione di veri e propri capolavori sartoriali."

Spesso pensiamo ai grandi santi come figure universali ma distanti. L'edizione di quest'anno di "Memoriae et Historiae" ci insegna invece a cercare il "ponte spirituale" sotto i nostri piedi. In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, il direttore artistico Francesco Mattonai ha intrecciato la figura del Poverello d'Assisi con la storia locale. Attraverso gli incontri documentati del Santo con figure valdelsane come il Beato Davanzato e San Lucchese, scopriamo che la storia universale e quella locale sono in realtà la stessa trama. È una lezione di consapevolezza: riscoprire le radici spirituali del territorio significa promuovere messaggi di pace e dialogo ancora drammaticamente attuali.

A Brozzi, nella periferia fiorentina, all’ombra dell’antico Torrione, la 19^ edizione della Festa Medievale dimostra che la storia non è un'esclusiva dei centri storici blasonati. Quando le note dei Riuros riempiono l'aria e il Corteo storico della Repubblica Fiorentina sfila tra le strade moderne, avviene una magia: la periferia smette di essere "margine" e torna a essere borgo pulsante.

L’approccio "aperto e inclusivo" voluto dagli organizzatori trasforma l’evento in un laboratorio di educazione permanente. Ecco come l'immersione diventa totale attraverso attività specifiche per ogni borgo:

A Barberino Val d’Elsa: Ci si mette alla prova con il tiro con l'arco presso la Pineta di via Cassia , ci si lascia incantare dall'equilibrismo e dal lancio dei coltelli di Juriy Longhi o dalle fiamme dello spettacolo "Vrika" di Ornella Caponero . La chiusura catartica è affidata ai giochi di fuoco de "I quattro elementi" della Compagnia Barraca .

Ci si mette alla prova con il tiro con l'arco presso la , ci si lascia incantare dall'equilibrismo e dal lancio dei coltelli di o dalle fiamme dello spettacolo "Vrika" di . La chiusura catartica è affidata ai giochi di fuoco de "I quattro elementi" della . A Brozzi: Si partecipa alla caccia al tesoro teatrale "Il tesoro di Avalon" a cura di Quinte Off, si ammira la falconeria dei Predatori di Vallefredda e si chiude la serata con l'emozionante spettacolo "Il Canto del Fuoco".

In entrambi i contesti, i mercati contadini, i laboratori di scrittura medievale e la pittura di scudi per bambini rendono il passato un'esperienza tattile e indimenticabile.

Al di là della bellezza dei costumi e della suggestione delle fiamme, queste manifestazioni portano con sé un valore sociale inestimabile. Come sottolineato dall'assessora regionale Cristina Manetti, si tratta di esempi di "cultura diffusa" che valorizzano l'identità toscana attraverso la partecipazione comunitaria.