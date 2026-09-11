Canoni in calo a Firenze: -3,1% ad agosto e -13,8% in un anno

Milano, 11 settembre 2026 – Ad agosto i canoni di locazione a Firenze registrano un calo del 3,1% su base mensile — e del 13,8% su base annuale — scendendo a 21,7 euro al metro quadro. Una correzione significativa che non intacca il posizionamento del capoluogo toscano come seconda città più cara d'Italia dopo Milano.

La stessa dinamica si riscontra a livello provinciale, con un calo mensile del 3,4% e annuale del 13,8%.

È quanto emerge dall'analisi condotta da idealista, portale immobiliare n°1 in Italia.

La discesa dei canoni riflette anche un riequilibrio graduale dell'offerta cittadina, con un effetto calmiere sui prezzi. Dopo una lunga fase di calo, negli ultimi due trimestri lo stock è tornato a crescere (17,5%), anche per effetto della diffusione di forme di locazione alternative all'affitto tradizionale offerte dai proprietari.

Analisi delle zone di Firenze

Delle 7 zone monitorate da idealista, 3 registrano un aumento dei canoni ad agosto, 3 sono incalo e 1 resta stabile.

A guidare i rialzi Bellariva-Rovezzano (3,3%) e Firenze Sud (1,2%); più marginale Isolotto-Legnaia (0,1%).

In calo invece Centro (-3,7%), Rifredi (-1,6%) e Campo di Marte (-1,2%); stabile Coverciano.

Su base annua il quadro è più severo: Firenze Sud è la sola zona in crescita (1,3%), mentre tutte le altre sono in calo, dal -2,1% di Campo di Marte al -30,7% di Isolotto-Legnaia, il crollo più marcato della città.

Seguono Rifredi (-14,1%), Centro (-12,9%) e Coverciano (-10,7%).

Scendendo a livello di quartiere, i cali più marcati riguardano Leopoldo-Vieusseux (-36,3% annuo, 15,6 euro/m²) e Legnaia-Soffiano-Ponte a Greve (-32,3%, 17,4 euro/m²); seguono Porta al Prato-Cascine (-30,7%, 20,1 euro/m², nel Centro) e Duomo-San Marco (-25,2%, 23,8euro/m²).

In controtendenza, Campo di Marte-Stadio cresce del 9,3% annuo (18,8 euro/m²) e San Jacopino-Puccini del 3,8% (20 euro/m²); anche Santa Maria Novella, il quartiere più caro della città, sale dell'1,1% annuo, toccando il proprio massimo storico a 27,8 euro/m².

Il Centro resta la zona più cara della città (24,6 euro/m²); all'estremo opposto, Rifredi (16,3euro/m²) e Isolotto-Legnaia (16,5 euro/m²) offrono le maggiori opportunità per chi cerca casa.