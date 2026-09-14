Il medico di famiglia sta scomparendo?

Trovare un nuovo medico di base dopo un pensionamento, o riuscire a ottenere una ricetta in tempi brevi è diventata un’impresa complessa per migliaia di cittadini: il sistema della medicina territoriale sta collassando, o sta attraversando una metamorfosi?

Mentre i dati sulla carenza di personale descrivono uno scenario critico, in Toscana iniziano a emergere esperimenti locali che offrono una speranza concreta. Non si tratta solo di aggiungere nomi a un elenco, ma di ripensare il modo in cui la sanità abita i territori, trasformando la crisi in un’opportunità per ricostruire i legami di prossimità.

La carenza di medici di medicina generale non è una percezione soggettiva, ma una crisi documentata da numeri precisi che mettono a nudo le fragilità del sistema regionale. Secondo i dati diffusi da Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, la situazione ha raggiunto livelli di allarme:

531 medici mancanti in tutta la regione Toscana.

149 carenze rilevate solo nell'Asl Toscana Centro.

Le aree del disagio: I vuoti sono pesanti nelle città — con 21 medici mancanti a Prato e 13 a Firenze — ma diventano critici nelle aree periferiche e montane come l'Alto Mugello, la Montagna Pistoiese e comuni come Castelfiorentino, Fucecchio e Montespertoli.

Questi numeri rappresentano un rischio diretto per i Livelli Essenziali di Assistenza. Senza il primo pilastro della medicina territoriale, la programmazione sanitaria rischia di restare un guscio vuoto, lasciando i cittadini più fragili privi di un orientamento sicuro.

"In Toscana mancano sempre più medici di medicina generale... Sono numeri inaccettabili, la Regione Toscana ha il dovere di illustrare come intende, in concreto, ovviare a questo problema e invertire la rotta. Servono con urgenza nuove assunzioni" afferma Marco Stella, Capogruppo Forza Italia al Consiglio regionale.

Mentre alcune sigle sindacali scelgono la strada della protesta, la Fimmg Toscana ha deciso di non aderire allo sciopero. La posizione espressa dal segretario regionale Niccolò Biancalani non è un segnale di resa, ma una scelta strategica: il sindacato punta a "governare il cambiamento" piuttosto che bloccarlo, difendendo strumenti come il Ruolo Unico e le Case della Comunità, purché resi sostenibili.

La vera emergenza, secondo Biancalani, non è solo numerica ma organizzativa. Il problema risiede nel continuo "aggiungere attività ad altre attività" senza fornire i supporti necessari. Per salvare la professione, la medicina generale richiede oggi:

Il riconoscimento del lavoro di back office, spesso invisibile ma opprimente.

Lo snellimento della burocrazia e delle prescrizioni ripetitive.

L'integrazione di personale di studio e infermieristico per liberare il medico da compiti amministrativi.

In questa visione, l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione non sono minacce, ma alleati necessari per restituire al medico il suo bene più prezioso: il tempo della relazione con il paziente.

"Un medico di famiglia deve occuparsi della cura delle persone, della cronicità, della prevenzione e della presa in carico, non essere sommerso da burocrazia... Ogni nuova funzione affidata alla medicina generale deve corrispondere a risorse, organizzazione e tempo professionale adeguati." dichiara Niccolò Biancalani, Segretario Regionale Fimmg Toscana.

Una risposta pratica alla carenza di servizi arriva da Empoli, nelle frazioni di Fontanella e Sant'Andrea. Qui, nei locali di via Senese Romana 549, è nato un Ambulatorio di Prossimità che funge da vero e proprio "buffer" contro il rischio di marginalizzazione sanitaria delle zone distanti dai grandi ospedali. Il servizio non è statico, ma segue una pianificazione progressiva per rispondere ai bisogni reali:

Assistenza Medica : Il dottor Francesco Venditto ha iniziato il servizio il 14 settembre; dal 25 settembre l'apertura si è spostata al venerdì mattina, con l'obiettivo di arrivare a due giorni a settimana da ottobre.

Il ha iniziato il servizio il 14 settembre; dal 25 settembre l'apertura si è spostata al venerdì mattina, con l'obiettivo di arrivare a due giorni a settimana da ottobre. Supporto OSS : Dal 22 settembre 2026, ogni martedì è presente un Operatore Socio-Sanitario di SintesiMinerva per servizi di prossimità e consegna farmaci a domicilio per i soggetti fragili.

Dal 22 settembre 2026, ogni martedì è presente un Operatore Socio-Sanitario di per servizi di prossimità e consegna farmaci a domicilio per i soggetti fragili. Inclusione e Margini: Un elemento di innovazione sociale è la presenza di un medico in pensione che offre consulenze su appuntamento specificamente per chi è privo di tessera sanitaria o cerca un secondo parere medico.

Questo modello riporta la sanità "sotto casa", garantendo tre giorni di apertura complessivi tra medico e OSS, presidiando un territorio che rischiava il deserto assistenziale.

Il successo del caso empolese risiede nella capacità del Comune di agire come "collante" tra mondi diversi. Il progetto non è calato dall'alto, ma nasce da un'idea del Circolo Sant'Andrea, raccolta e concretizzata in tempi record grazie a una sinergia tra associazionismo e impresa sociale.

La sostenibilità economica è garantita da un modello di finanziamento pubblico-privato: le Farmacie Comunali di Empoli hanno stanziato un contributo di 10.000 euro annui, con un impegno formale che si estende almeno fino al 2027. Questo garantisce che l'ambulatorio non sia un intervento d'urgenza passeggero, ma un progetto strutturale.

Tuttavia, l'aspetto più profondo è quello umano. Valentina Papale, presidente di Arci Empolese Valdelsa, ha sottolineato come l'iniziativa rappresenti il coraggio di una comunità che decide di andare "oltre la gestione ordinaria". In un'epoca in cui mantenere vivi i Circoli locali è una sfida quotidiana, trasformarli in presidi sanitari è un atto di innovazione sociale estrema.

La crisi dei medici di base in Toscana ci insegna che le sole assunzioni, pur urgenti, non risolveranno il problema se il modello resta quello del passato. Serve una visione che integri il supporto clinico con il "lavoro di back office" e che sappia valorizzare le reti locali.

L'esperienza di Empoli suggerisce che la sanità territoriale può sopravvivere solo se diventa un impegno collettivo, dove il pubblico finanzia, il privato sociale opera e l'associazionismo mette a disposizione i luoghi del cuore.