Vanoli: costruiamo insieme una Viola competitiva e duratura

Vanoli: "Costruiamo insieme il futuro viola per una Fiorentina competitiva e duratura"

"Costruiamo insieme il futuro viola per una Fiorentina competitiva e duratura". Questa la sintesi delle parole del Tecnico gigliato, Paolo Vanoli, ai microfoni di www.acffiorentina.com alla vigilia di Fiorentina - Pisa di Coppa Italia, in programma martedì 15 settembre a Firenze con inizio alle ore 21.

Intanto, in occasione dei cento anni dalla fondazione del Club, la Regione Toscana ha conferito il Pegaso d'Oro all'ACF Fiorentina, consegnando il riconoscimento al Presidente Giuseppe B Commisso.

"Un piacere, un onore e una grande emozione consegnare a Giuseppe e Catherine Commisso il Pegaso d’Oro della Regione Toscana alla Fiorentina" . Così il presidente regionale Eugenio Giani che ha proseguito:

"Un riconoscimento che celebra cento anni di storia, ma soprattutto cento anni di emozioni, passione e appartenenza. Perché la Fiorentina non è soltanto una squadra: è parte dell’identità di Firenze e della Toscana, un amore che passa di generazione in generazione.Grazie a Giuseppe e Catherine per aver condiviso con noi questo momento così speciale.Cento anni di Fiorentina, cento anni di cuore viola. E una storia che continua".