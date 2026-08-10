Afa: l'emergenza diventa normalità

Firenze, 6 agosto 2026- E' un'estate torrida, il nono giorno consecutivo di codice rosso. Mentre i termometri delle stazioni di Orto Botanico e Giardino di Boboli toccano la soglia psicologica e fisica dei 40°C reali, i bollettini del Ministero della Salute registrano una temperatura massima percepita di 38°C, segnale di un disagio bioclimatico che non concede tregua. Questa non è più una parentesi meteorologica; è il volto di un mondo che cambia, imponendoci di ripensare il confine tra emergenza e normalità.

Le ondate di calore non possono più essere gestite con piani stagionali estemporanei. Secondo Niccolò Biancalani, segretario regionale di Fimmg Toscana: "Il caldo non è più un’emergenza e non è più una questione soltanto ambientale: è un elemento che cambia strutturalmente la medicina territoriale".

L’afa del 2026 ha confermato che la tecnologia da sola non basta: serve il rapporto umano. Il medico di medicina generale è la prima linea di difesa, lo "strumento di prevenzione permanente" capace di intercettare il rischio prima che si trasformi in acuzie. L'intervento proattivo si articola in tre direttrici:

Monitoraggio costante : Individuazione dei pazienti isolati o socialmente fragili durante i picchi termici.

Individuazione dei pazienti isolati o socialmente fragili durante i picchi termici. Ricalibrazione farmacologica : Revisione delle terapie (spesso cardiovascolari o diuretiche) che lo stress termico può rendere pericolose.

Revisione delle terapie (spesso cardiovascolari o diuretiche) che lo stress termico può rendere pericolose. Filtro ospedaliero: Prevenzione degli aggravamenti clinici per evitare il collasso dei Pronto Soccorso, garantendo che l'ospedale resti il luogo delle emergenze reali e non delle carenze territoriali.

Il dato più allarmante non è il picco pomeridiano, ma l'assenza di refrigerio notturno. Nelle stazioni di Orto Botanico (24°C), Boboli (23°C) e Firenze Università (22°C), le minime sono rimaste così alte da impedire al corpo umano il necessario recupero termico.

L'aspetto critico è la rapidità della risalita: alle ore 11:00 del mattino, la colonnina di mercurio era già schizzata a 34,5°C. Questo significa che la "finestra di sollievo" per la popolazione — il tempo utile per uscire, fare la spesa o ventilare le abitazioni — si è progressivamente chiusa, trasformando l'intera giornata in una trappola di calore senza soluzione di continuità.

La tutela della salute deve entrare nei codici di programmazione e nei contratti di lavoro. L’accordo siglato a Firenze tra Just Eat e i sindacati FILT CGIL (Stefano Gorelli) e FIT CISL (Alice Chiaramonti) rappresenta una pietra miliare nell'adattamento del mondo del lavoro. Per la prima volta, la sicurezza non è un auspicio, ma un parametro operativo rigido:

Sistema Worklimate : Utilizzo di algoritmi per monitorare l'esposizione al calore in tempo reale.

Utilizzo di algoritmi per monitorare l'esposizione al calore in tempo reale. Stop alle biciclette muscolari : Divieto di consegna su mezzi non elettrici nelle ore di massimo rischio.

Divieto di consegna su mezzi non elettrici nelle ore di massimo rischio. Diritto alla salute vs Reddito: Garanzia di pause retribuite e riprogrammazione dei turni per assicurare che nessun rider debba scegliere tra la propria incolumità e il salario.

Grazie all'impulso del Presidente Eugenio Giani e dell'assessora Monia Monni, la Toscana si è fatta promotrice di un "Codice regionale delle buone pratiche". Questo strumento non serve a gestire i nove giorni di bollino rosso, ma a preparare i prossimi trent'anni.

Il passaggio fondamentale, sostenuto con forza dalla medicina territoriale, è l'integrazione di queste pratiche in una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici che sia permanente. Le istituzioni non devono più "reagire" al sole, ma costruire una società resiliente dove la protezione dalle ondate di calore sia un pilastro del welfare regionale.