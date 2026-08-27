Medicina: avere più posti all'università non basta

In un Paese che da anni lamenta la carenza di medici, la soluzione sembrava risiedere in un'equazione lineare: eliminare o allentare il numero chiuso per permettere a più giovani di indossare il camice bianco. Eppure, i dati del 2026 provenienti dagli atenei toscani raccontano una storia diversa e inquietante. Nonostante l'aumento dei posti disponibili, le iscrizioni ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria sono in calo. Questo paradosso ci obbliga a guardare oltre la soglia delle aule universitarie: il vero ostacolo alla vocazione medica non è più solo un test accademico, ma una barriera economica e sociale, invisibile ma insormontabile. La domanda che sorge spontanea è se il futuro della nostra sanità stia scivolando via non per mancanza di talenti, ma per l'impossibilità di sostenerne il costo della vita.

I dati relativi alle Università di Firenze, Pisa e Siena mostrano una flessione nelle iscrizioni al nuovo sistema del semestre filtro, un modello sperimentale che avrebbe dovuto democratizzare l'accesso ma che, nei fatti, sembra aver generato incertezza e distacco. Non basta ampliare la capacità ricettiva degli atenei se non si considera l'ecosistema in cui lo studente deve muoversi. La formazione medica non è un processo isolato in laboratorio, ma un percorso che richiede stabilità e supporto logistico.

“Non basta aumentare i posti disponibili all’Università se poi non ci preoccupiamo anche delle condizioni concrete nelle quali gli studenti devono vivere e formarsi. La casa, il costo della vita e i servizi non sono questioni separate dalla formazione dei futuri medici, ma ne sono parte integrante”, sottolinea Niccolò Biancalani, segretario regionale di Fimmg Toscana.

Se un tempo lo sbarramento era rappresentato dai quiz di logica e biologia, oggi il vero filtro selettivo è il mercato immobiliare. A Firenze, la proliferazione di "studentati di lusso" — spesso veri e propri alberghi mascherati — ha spinto i prezzi verso l'alto, rendendo la città ostile per chi non appartiene a fasce di reddito elevate. Il paradosso si fa politico quando si scopre che, nonostante la disponibilità di fondi, il sistema pubblico non riesce a garantire il diritto all'abitare.

“Se per anni si consente che in città spuntino come funghi alberghi travestiti da case dello studente di lusso, favorendo l'aumento vertiginoso dei prezzi, e se la Regione non investe in edilizia pubblica universitaria, allora non meravigliamoci che gli studenti non scelgano più l’Ateneo fiorentino. Ricordo che dei 1616 posti letto nelle case dello studente fiorentine, oltre il 10% sono indisponibili perché non si è saputo mettere a terra gli interventi. Il Governo, anche tramite il PNRR, ha messo a disposizione ingenti risorse per l’edilizia universitaria, siamo curiosi di sapere se la Regione si è mossa” denuncia il consigliere regionale Matteo Zoppini.

Il legame tra i costi dell'affitto e la corsia d'ospedale è più stretto di quanto si possa immaginare. Ogni studente che rinuncia all'iscrizione per motivi economici rappresenta un medico in meno nel sistema sanitario tra dieci anni. La programmazione sanitaria non può dunque limitarsi alla gestione del personale già formato, ma deve intervenire a monte. Se studiare Medicina diventa un privilegio di censo, stiamo sacrificando il potenziale umano necessario a garantire la salute pubblica. La formazione dei futuri medici non comincia quando entrano in corsia: comincia dal momento in cui decidono di iscriversi all’università.

Emerge qui un paradosso strutturale: l'Università degli Studi di Firenze è un'istituzione in salute, capace di superare la media nazionale con una capacità assunzionale del 105% del turnover (67,73 Punti Organico assegnati contro le 64,38 cessazioni). L'ateneo ha le risorse per crescere e investire, ma questa solidità interna si scontra con una realtà cittadina che, secondo le critiche locali, sta diventando "meno vivibile, meno verde e con meno sicurezza". Un'università ricca in una città che diventa inaccessibile rischia di trasformarsi in una cattedrale nel deserto, incapace di attrarre i talenti necessari a giustificare i propri investimenti.

“Questi risultati ci dicono che l’Università di Firenze ha basi solide e lo spazio per costruire il proprio futuro. Vogliamo investire sui giovani, sulla ricerca e sui servizi. La solidità finanziaria acquista valore quando diventa capacità di creare opportunità per la comunità” afferma la Rettrice Alessandra Petrucci.

In questo scenario di esclusione economica, interventi mirati come quelli del DSU Toscana agiscono da necessario contrappeso. Per evitare che le barriere fisiche e assistenziali si sommino a quelle abitative, è stato lanciato un bando per studenti con disabilità che necessitano di sostegno intensivo, offrendo un assegno di cura di 15.000 euro. Si tratta di una misura fondamentale per garantire che il diritto allo studio non rimanga un'enunciazione teorica, ma diventi una possibilità concreta anche per i profili più fragili della comunità studentesca. La domanda per questi contributi deve essere presentata dal 1 al 25 settembre 2026.

Il calo delle iscrizioni a Medicina è il sintomo di un malessere più profondo: l'incapacità di integrare la formazione accademica con la vivibilità urbana. Per invertire la rotta non basta aggiungere banchi; serve un "piano di accoglienza" integrato che veda istituzioni, università e attori privati collaborare su studentati pubblici e co-housing. Senza una strategia che tuteli il diritto all'abitare, rischiamo di svuotare non solo le aule, ma il futuro stesso della nostra sanità.