Eventi e Coronavirus: conferme e annullamenti

Tra gli appuntamenti che si terranno (seguendo le norme di sicurezza previste dal Governo), le Meditazioni quaresimali nel Duomo di Firenze con il Cardinale Betori stasera alle 21,15. Chiuso il Teatro della Pergola

L'Opera di Santa Maria conferma che il primo appuntamento di stasera delle meditazioni quaresimali tenute dal Cardinale Betori in Battistero, nell'ambito della rassegna musicale O Flos Colende, si svolgerà con le norme di sicurezza previste dal Governo il cui decreto è stato condiviso dalla Conferenza Episcopale Italiana. L'inizio è alle ore 21.15.

L'appuntamento di stasera fa parte del ciclo di meditazioni quaresimali che aprono, come gli anni precedenti, la rassegna di Musica Sacra “O Flos Colende”, promossa dell'Opera di Santa Maria del Fiore. Il tema scelto è la Passione di Cristo, secondo la narrazione evangelica di San Giovanni.

ANNULLAMENTI

CHIUSO TEMPORANEAMENTE IL TEATRO DELLA PERGOLA

A Firenze LE RAGAZZE DI BARBIANA - Biblioteca delle Oblate - 5 marzo

Gli appuntamenti del fine settimana al Museo degli Innocenti

L'incontro dal titolo "Quel tesoro dei beni confiscati da restituire all'Italia" in programma domani alle 18.30 promosso dall'associazione Politica, Ora!". Sarà comunicata nuova data nei prossimi giorni.

Le presentazioni del volume di Nicola Marra 'Ogni stizza faci funtana' prevista per giovedì 5 marzo 2020 nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi alle ore 17, e quella della rivista 'L'area di Broca' in programma nella Sala Fallaci lunedì 9 marzo, sono rinviate a data da destinarsi.

La manifestazione dedicata al biologico e al biodinamico, la terza edizione di Firenze Bio e Terra Nuova Festival, prevista alla Fortezza da Basso dal 20 al 22 marzo non si terrà.

Non si terrà più lunedì 30 marzo 2020 l'Assemblea annuale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana: a stabilirlo è stato il Consiglio di Odg Toscana.

Casole d'Elsa: l'evento dell'8 marzo al Museo Civico Archeologico e della Collegiata.

A Livorno annullata per domenica prossima 8 marzo la Gara podistica “Quercianella Run”, promossa da AITQ Proloco Quercianella. La manifestazione, che aveva già registrato centinaia di partecipanti, sarà rinviata ad altra data.

Sempre a Livorno sono annullate tutte le iniziative in programma al Centro Donna di Largo Strozzi organizzate in occasione della Festa della Donna (8 marzo).

La Fondazione Versiliana comunica che in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, lo spettacolo “Coast to Coast” con Rocco Papaleo in programma questa sera ( 5 marzo 2020) al Teatro Comunale di Pietrasanta è sospeso. I rimborsi saranno effettuati entro il 31 marzo con le seguenti modalità: I biglietti acquistati on line sul sito Ticketone saranno rimborsati direttamente da Ticketone. I biglietti acquistati nei punti vendita Ticketone saranno rimborsati rivolgendosi al punto vendita di acquisto. I biglietti acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Pietrasanta saranno rimborsati presso la biglietteria stessa che sarà aperta nei seguenti giorni e orari: giovedì 12, giovedì 19 e giovedì 26 marzo dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Il Teatro Comunale Antella (Via Montisoni 10, Bagno a Ripoli – Firenze) ha deciso di rimandare in data da definire lo spettacolo annunciato di sabato 7 marzo alle ore 21.00 in occasione della Festa della donna: “EFFETTO PAPAGENO” con Daniela D’Argenio Donati e la regia di Michele Panella.

A Borgo San Lorenzo

lo spettacolo "Filo filò" di Marco Paolini inserito nel cartellone della Stagione Teatrale e in programma domani 6 marzo al Teatro Giotto;

gli eventi organizzati dal Comune di Borgo San Lorenzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna in programma il 7 e l'8 marzo;

l'appuntamento con "La Traviata" del 12 marzo al Teatro Giotto inserito nel cartellone della Stagione Lirico Sinfonica