Cosa accade quando le oscillazioni a bassa frequenza dei sintetizzatori analogici incontrano l'acustica monumentale di uno dei più grandiosi luoghi di culto della cristianità? Il dialogo tra la sperimentazione sonora contemporanea e l'architettura sacra non è mai un semplice esercizio di stile: è un'esplorazione profonda sul modo in cui la percezione del tempo, dello spazio e del divino possa mutare attraverso il suono.

Il 19 novembre 2026, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze diventerà il teatro di una prima assoluta di straordinario spessore concettuale: Lux Non Finita, un progetto originale ideato da Davide “Boosta” Dileo.

Far risuonare la monodia antica attraverso la sensibilità sonora del XXI secolo non significa compiere un'operazione nostalgica o dissacrante. Si tratta, al contrario, di utilizzare la tecnologia del suono come una lente d'ingrandimento acustica, capace di rivelare la profonda matrice spirituale e l'intrinseca modernità della musica medievale.

La genesi di Lux Non Finita (“Luce senza fine”) affonda le sue radici nella lunga fascinazione di Davide “Boosta” Dileo per le strutture formali del Medioevo. La produzione nasce su commissione del Musicus Concentus ed è stata fortemente voluta dall’Opera di Santa Maria del Fiore per instaurare un cortocircuito espressivo tra le pietre secolari del Duomo e i linguaggi del presente.

Il cuore pulsante dell'opera risiede nel canto monodico della tradizione cristiana, con una predilezione anatomica per il repertorio gregoriano. Per sua natura, la monodia nasce in risposta agli ampi tempi di riverberazione delle grandi basiliche romane e gotiche: una sola linea melodica, priva di armonia complessa, capace di librarsi nell'aria senza che l'eco ne sovrapponga e confonda le note. Boosta recepisce questa lezione architettonica e la traduce in una scrittura per synth essenziale e meditativa, dove le frequenze dei sub-bass e i pad analogici non sovrastano le voci, ma agiscono come una risonanza d'ambiente, un'estensione virtuale delle navate.

In questa prospettiva, l'elettronica perde ogni connotazione edonistica ed esecutiva per farsi materia acustica pura. Le oscillazioni modulari del tastierista torinese avvolgono il canto sacro come un alito invisibile, creando un ponte temporale in cui l'arco di mille anni si annulla nella vibrazione dell'aria.

Per tradurre questa visione in un'architettura sonora viva, Boosta ha strutturato un organico esecutivo di straordinaria ricchezza. Sul palco allestito all'interno del Duomo dialogheranno le sezioni d'archi e di ottoni dell’Ensemble Suoni Riflessi, rinomata formazione fiorentina guidata dalla raffinata bacchetta del Maestro Mario Ancillotti, unitamente alla solennità espressiva del Coro della Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze, diretto dal Maestro Michele Manganelli.

La partecipazione della Cappella Musicale segna il terzo anno consecutivo di una virtuosa sinergia istituzionale e artistica con il Musicus Concentus. Questo percorso trilogico ha già dimostrato quanto il rigore liturgico e la prassi esecutiva del coro rinascimentale e barocco possano integrarsi a meravigliose scommesse contemporanee: dalle evocative architetture vocali realizzate nel 2024 per Sacrarmonia insieme ad Antonella Ruggiero, fino alle imponenti masse corali plasmate nel 2025 per il Requiem per la Terra di Paco Peña. Con Lux Non Finita, l'ensemble della Cattedrale compie il passo definitivo verso la musica elettronica, facendosi scultura sonora dinamica al servizio del progetto di Boosta.

L'approdo di Davide “Boosta” Dileo a un'opera di tale rigore concettuale nella Cattedrale di Firenze non è un episodio isolato, bensì il coronamento organico di una traiettoria artistica proteiforme. Cofondatore e anima ritmico-armonica dei Subsonica, Boosta ha sempre affiancato alla dimensione dell'alt-pop e del rock elettronico da palasport una prolifica carriera da compositore, produttore e sound artist aperto ai contaminamenti colti, vantando collaborazioni che spaziano da Mina a Roberto Bolle, dai Placebo ai Depeche Mode.

La sua produzione solista testimonia una vera e propria vocazione per il superamento dei confini di genere. Dopo l'esordio cantautorale e intimo di La stanza intelligente (2016), l'artista ha firmato nel 2020 Facile, un album capace di scalare con sorpresa le classifiche di vendita della musica classica grazie a un minimalismo pianistico impregnato di sfumature sintetiche. Un'indagine sonora proseguita poi con il rigore di Post Piano Session (2022), la dimensione solistica pura di Soloist (2025) e culminata nel 2026 con PIANORAMA, opera sintesi tra pianoforte ed elaborazioni digitali.

È proprio questo background ad abilitare Boosta a muoversi con disinvoltura nei sancta sanctorum della cultura mondiale. Le sue installazioni soniche e i suoi concerti sono stati ospitati in luoghi istituzionali e spazi d'eccezione:

Teatro alla Scala (Milano)

(Milano) OGR – Officine Grandi Riparazioni (Torino)

(Torino) Gallerie d'Italia

MegaMuseo (Aosta)

(Aosta) Castel Sant'Angelo (Roma)

(Roma) Servant Jazz Quarters (Londra)

(Londra) Sala Vanni (Firenze)

Lux Non Finita si colloca all'interno di una prestigiosa eredità. Il concerto rappresenta infatti il quinto capitolo di un percorso quinquennale d'eccellenza, nato dalla sinergia tra l'Opera di Santa Maria del Fiore e il Musicus Concentus, che ha trasformato l'interno del Duomo in una fucina di dialogo tra il sacro e i linguaggi musicali del nostro tempo:

2022: Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura inaugurano il ciclo con la lauda medievale rivisitata in Altissima Luce.

Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura inaugurano il ciclo con la lauda medievale rivisitata in Altissima Luce. 2023: Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura ritornano insieme a Uri Caine e I Virtuosi Italiani per Back to Bach – Special Edition.

Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura ritornano insieme a Uri Caine e I Virtuosi Italiani per Back to Bach – Special Edition. 2024: Antonella Ruggiero e l'Arkè String Quartet rileggono il repertorio spirituale con Sacrarmonia, insieme alla Cappella Musicale diretta da Michele Manganelli.

Antonella Ruggiero e l'Arkè String Quartet rileggono il repertorio spirituale con Sacrarmonia, insieme alla Cappella Musicale diretta da Michele Manganelli. 2025: Il maestro del flamenco Paco Peña presenta la grandiosa composizione sinfonico-corale Requiem per la Terra, con la partecipazione della Cappella Musicale.

Il maestro del flamenco Paco Peña presenta la grandiosa composizione sinfonico-corale Requiem per la Terra, con la partecipazione della Cappella Musicale. 2026: Davide “Boosta” Dileo firma Lux Non Finita, portando per la prima volta la sintesi sonora analogica e digitale a confrontarsi con la monodia della Cattedrale.

Pensato come un dono culturale di inestimabile valore restituito alla città e alla comunità internazionale dei viaggiatori, l'evento sarà ad accesso completamente gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Data e Ora: Giovedì 19 novembre 2026, ore 21:15

Giovedì 19 novembre 2026, ore 21:15 Luogo: Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze

Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze Modalità di accesso: Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Le prenotazioni si apriranno a partire dalle ore 9:30 di giovedì 12 novembre 2026 ed è possibile riservare il proprio posto direttamente tramite la Piattaforma di Biglietteria Ufficiale dell'Opera del Duomo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Le prenotazioni si apriranno a partire dalle ed è possibile riservare il proprio posto direttamente tramite la Piattaforma di Biglietteria Ufficiale dell'Opera del Duomo. Con il supporto di: Le attività del Musicus Concentus sono realizzate grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze, con il contributo speciale dell’Opera di Santa Maria del Fiore.

Lux Non Finita si prospetta come un evento destinato a lasciare un segno profondo nel dibattito sulla fruizione dell'arte sacra contemporanea. Rileggere la monodia gregoriana attraverso le frequenze e i circuiti del XXI secolo dimostra quanto la grande musica non appartenga mai a un'epoca trascorsa, ma viva in una costante condizione di presenza.