L'Italia contemporanea vive ancora una palese contraddizione strutturale. Da un lato registriamo un balzo senza precedenti nelle competenze e nella formazione delle giovani donne, accompagnato da una rinnovata sensibilità culturale verso la parità; dall'altro, la nostra architettura economico-sociale continua a penalizzare il lavoro femminile con tassi di abbandono e divari retributivi ingiustificabili. È un corto circuito socio-economico che il solo dibattito teorico non è più in grado di sanare.

Tuttavia, proprio nelle crepe di questo sistema, si osserva la nascita di un movimento di reazione coordinato. Non si tratta di generiche dichiarazioni di intento, ma di un'alleanza pragmatica che si muove sui territori: imprese che trasformano il welfare aziendale in leva finanziaria, comunità agricole che promuovono la responsabilità sociale, festival culturali e scuole che decostruiscono la mascolinità tossica fin dai banchi di classe. Comprendere come queste micro-scelte territoriali affrontino e scardinino i macro-fallimenti dello Stato rappresenta oggi la vera chiave di lettura della transizione sociale italiana.

I dati elaborati dal Research Department di Intesa Sanpaolo delineano un ritratto impietoso delle distorsioni del nostro mercato del lavoro. Le giovani donne italiane rappresentano la generazione più qualificata della storia del Paese: nel 2025, la quota di donne tra i 25 e i 34 anni in possesso di un titolo terziario ha toccato il 37,8% (in marcata crescita rispetto al 31,7% del 2016), staccando nettamente la controparte maschile, ferma al 24,7%.

Ma questo straordinario primato formativo si scontra immediatamente con la rigidità dell'apparato produttivo. Sempre nel 2025, il tasso di attività femminile si è attestato al 57,8% (rispetto al 55,1% del 2016): una lieve progressione che colloca comunque l'Italia al penultimo posto nell'Unione Europea, a distanza siderale dalla media UE del 71,1%. Con un divario occupazionale di genere pari a 19,1 punti percentuali — circa il doppio rispetto allo standard europeo —, il Paese rivela la drammatica inefficienza del proprio modello di conciliazione. La forbice diventa una voragine di fronte alla genitorialità: nella fascia d'età tra i 25 e i 49 anni, il tasso di occupazione delle donne senza figli si attesta al 68,5%, ma crolla ad un tragico 39,5% per le madri con tre o più figli.

Assistiamo a un vero e proprio spreco sistemico di capitale umano. Senza infrastrutture di supporto e in assenza di una riorganizzazione aziendale dei tempi, la maternità viene tuttora trattata dal mercato come una sanzione professionale individuale, spingendo fuori dalla forza lavoro proprio le risorse più istruite.

Là dove le infrastrutture pubbliche di care-giving mostrano fragilità, sono le reti d'impresa sui territori a sviluppare risposte concrete, traducendo la responsabilità sociale da vuoto slogan ESG a prassi comunitaria. Un esempio virtuoso arriva dal comparto agroalimentare trentino con Cantina La-Vis. Nata nel 1948 a Lavis e custode oggi di 400 soci su 400 ettari vitati per una produzione annua di 2 milioni di bottiglie, la cooperativa ha scelto di trasferire l'etica del lavoro della terra sul piano della prevenzione della violenza di genere.

In occasione della cena solidale "Insieme contro la violenza", organizzata a Firenze il 12 novembre 2026 in collaborazione con FISAR Firenze presso il ristorante Blend Manifattura, la cooperativa devolverà il 50% del ricavato ad Artemisia, associazione che da oltre trent'anni garantisce tutela e rifugio a donne, bambini e adolescenti vittime di violenza. L'iniziativa si inserisce nel solco strategico del progetto Ritratti, linea di sei vini impreziosita dalle etichette d'artista di Margherita Paoletti, le cui silhouette umane fuse con la natura raccontano l'interdipendenza tra persona e ambiente.

Come spiega Ezio Dallagiacoma, Direttore Tecnico ed Enologo di Cantina La-Vis: "Il lavoro in vigna ci insegna che nulla cresce senza attenzione e continuità. Lo stesso vale per i rapporti umani: ascoltare, rispettare e avere cura degli altri richiede un impegno che si rinnova ogni giorno. Come cooperativa crediamo nel valore della partecipazione e con questa cena vogliamo fare la nostra parte, sostenendo Artemisia e ricordando che ciascuno può contribuire, attraverso i propri comportamenti, a una comunità in cui ogni persona possa sentirsi al sicuro"

L'ascolto, la pazienza e la cura a lungo termine — virtù necessarie per far prosperare la vigna — diventano modelli per la gestione delle relazioni umane. Un'impresa agricola dimostra così come la sostenibilità sociale si attui attraverso la difesa attiva della sicurezza fisica ed emotiva delle persone nel tessuto cittadino.

Le azioni riparatorie e il sostegno alle emergenze rimangono tuttavia parziali se non accompagnati da un'azione educativa profonda. Il contrasto strutturale alla violenza di genere necessita di una de-costruzione preventiva degli stereotipi culturali, da attivare fin dai primi anni della formazione scolastica, in perfetta sintonia con le direttive della Convenzione di Istanbul del 2013.

Nel contesto del 67° Festival dei Popoli, all'interno della sezione Popoli Next Generation, il documentario "Le cose che posso cambiare" di Serena Mannelli e Federico Micali (proiettato domani al Cinema La Compagnia) mette al centro la voce diretta di dieci adolescenti: Orlando, Ada, Federico, Duccio, Dalia, Vittoria, Leone, Emma, Teresa e Giacomo. Il film documenta un laboratorio educativo sul consenso, sull'uso del linguaggio e sul superamento della mascolinità tossica, trovando il proprio fulcro filosofico nell'emblematica citazione di Angela Davis: "Non voglio più accettare le cose che non posso cambiare: voglio poter cambiare ciò che non accetto".

Parallelamente, la quinta edizione del Festival Pari e Dispari coinvolge a Pistoia circa 500 studenti provenienti da una vasta rete di istituti della provincia — dal Liceo Forteguerri al Liceo Scientifico Amedeo di Savoia, dal Liceo Pacini all'Istituto Einaudi, fino al Liceo Coluccio Salutati di Montecatini e all'Istituto Lorenzini di Pescia. Attraverso approfondimenti specifici, come l'analisi condotta dalle saggiste Irene Biemmi e Anna Antoniazzi a partire dal testo "Infanzia e stereotipi di genere in TV", i ragazzi analizzano i modelli comportamentali rigidi trasmessi da pubblicità e serie animate.

Intervenire sull'immaginario infantile e giovanile significa disinnescare la violenza prima che si manifesti, offrendo alle nuove generazioni gli strumenti critici per rifiutare le dinamiche relazionali tossiche.

Se l'educazione giovanile prepara la società del futuro, il mondo produttivo ha il dovere di trasformare la propria governance nel presente. I risultati della decima edizione del Premio Women Value Company, ideato da Intesa Sanpaolo e Fondazione Marisa Bellisario, confermano che le politiche aziendali inclusive non costituiscono un mero costo formale o una concessione etica, ma un potente driver di redditività e resilienza economica.

In dieci anni di attività, l'iniziativa ha vagliato oltre 8.500 candidature, premiando circa 950 PMI d'eccellenza e mobilitando quasi 8 miliardi di euro di finanziamenti volti a favorire la parità di genere. Tra le oltre 650 imprese candidate per l'edizione 2026 (che impiegano circa 24 mila addetti):

L'83% adotta politiche avanzate di flessibilità oraria;

L'81% struttura percorsi specifici di formazione per la valorizzazione del talento femminile;

Tra il 77% e l'80% garantisce piani articolati di welfare, assistenza sanitaria, asili e conciliazione vita-lavoro.

La Presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Lella Golfo, chiarisce la portata di questo cambiamento metodologico: "Dieci anni che ci hanno radicate ancora di più nella convinzione che la parità rappresenti un asset di crescita e innovazione vitale per l'imprenditoria italiana."

Questa impostazione trova un riscontro diretto nei bilanci aziendali: il 70% delle PMI candidate ha registrato un fatturato in crescita su base annua. Per sostenere questo percorso, Intesa Sanpaolo ha stanziato un ulteriore miliardo di euro nel 2026 per le imprese a guida femminile o inclusive, affiancando strumenti finanziari dedicati:

S-Loan Diversity: finanziamenti a medio-lungo termine con riduzione del tasso d'interesse per le aziende che raggiungono specifici KPI di welfare ed equità di genere; Business Gemma: soluzioni di credito garantite dal Fondo PMI con opzione di sospensione della quota capitale per lavoratrici autonome e imprenditrici; mamma@work: credito agevolato a sostegno della conciliazione tra impegni familiari e carriera professionale; Welfare Hub: piattaforma digitale per la gestione personalizzata dei fringe benefit e dei servizi alla famiglia.

La convergenza tra welfare d'impresa, azione culturale ed educazione giovanile trova la sua sintesi politica nelle istituzioni locali capaci di fare da regia territoriale. La quinta edizione de La Toscana delle Donne, rassegna ideata dall'assessora regionale Cristina Manetti con il sostegno del presidente Eugenio Giani, ha scelto per il 2026 il titolo emblematico "Straniere".

La rassegna (inaugurata al Teatro Verdi di Firenze con interventi di artisti e figure pubbliche tra cui Anna Foglietta, Roberto Cacciapaglia, Boosta, Simona Bencini e Rajae Bezzaz) utilizza la metafora dello "straniero" per affrontare i temi dell'appartenenza, dei diritti e dell'integrazione di chi arriva da culture diverse per contribuire allo sviluppo regionale.

La manifestazione fa proprio il principio enunciato dall'ex Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan: "L'uguaglianza di genere è più che un obiettivo in sé. È una condizione preliminare per affrontare la sfida di ridurre la povertà, promuovere lo sviluppo sostenibile e costruire un buon governo."

La declinazione toscana dimostra che la valorizzazione delle diversità non è una semplice appendice della politica sociale, ma l'asse portante attorno a cui progettare l'attrattività economica, lo sviluppo sostenibile e la coesione democratica di un territorio.

I dati del mercato del lavoro e le esperienze virtuose qui analizzate convergono verso un'unica conclusione: l'Italia dispone di un immenso patrimonio di talento e capitale umano femminile che l'attuale modello di welfare pubblico non riesce ancora a mettere a valore. La sfida del superamento dei divari di genere non può più essere delegata a interventi normativi episodici.

Il cambiamento richiede la spinta simultanea e integrata di tutti gli attori della società: le imprese, chiamate a integrare la conciliazione nei propri modelli di business; la scuola e l'industria culturale, con il compito di formare cittadini privi di pregiudizi; e le istituzioni pubbliche, chiamate a fare da cassa di risonanza per le eccellenze territoriali.