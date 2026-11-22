Cosa significa, oggi, sentirsi davvero a casa? In un momento storico in cui il dibattito pubblico affronta quotidianamente i nodi dell'uguaglianza di genere, dell'identità e del senso di appartenenza, dare voce a chi è rimasto a lungo ai margini non è solo un atto poetico: è una necessità democratica. Il confine sottile tra l'essere riconosciuti e il sentirsi estranei non riguarda unicamente la provenienza geografica o il passaporto, ma la possibilità concreta di esercitare i propri diritti, di contare nella società e di veder valorizzata la propria storia.

È proprio da questa vertigine culturale che prende vita la quinta edizione de "La Toscana delle Donne", la rassegna ideata dall’assessora regionale alla Cultura e alle Pari opportunità Cristina Manetti. Inaugurata da un abbraccio collettivo di oltre 1.500 persone al Teatro Verdi di Firenze, la manifestazione si snoda in un intenso viaggio diffuso di 21 giorni — dall’8 al 28 novembre — trasformando piazze, teatri e luoghi d'arte della regione in laboratori ideativi sui diritti, la salute, il lavoro e la libertà.

Al centro di questo percorso brilla una parola provocatoria e feconda: "Straniere". Un concetto che la manifestazione punta a smontare e ricomporre, trasformando l'ansia dell'estraneità in un'opportunità di dialogo profondo. Un racconto che mette insieme le esperienze di chi in Toscana c'è nata e di chi l'ha scelta arrivando da lontano, abbattendo le barriere del pregiudizio.

"Straniere in casa propria": il paradosso storico del voto femminile

Siamo sicuri che la condizione di "straniera" appartenga solo a chi attraversa i confini di Stato? Il tema guida di quest'anno impone un'acuta riflessione storica. A ottant'anni dall'acquisizione del primo voto femminile in Italia, la memoria ci riporta a un'epoca non così remota in cui le donne italiane, pur vivendo nella propria terra, non avevano cittadinanza politica né diritto di parola nelle decisioni collettive. Erano, a tutti gli effetti, escluse dalla gestione del bene comune.

Questa memoria del passato conversa direttamente con il presente delle tante donne migranti che scelgono la Toscana per costruire il proprio futuro, in cerca di autonomia e dignità. Come ha ricordato Cristina Manetti durante l'apertura al Teatro Verdi (a fianco dei saluti del presidente della Regione Eugenio Giani, della sindaca Sara Funaro e della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi), il suffragio del 1946 è stato l'inizio di una strada ancora da percorrere: "Prima di allora le donne erano, in qualche modo, straniere in casa propria, perché la loro voce non veniva ascoltata. Oggi vogliamo continuare quel percorso, dando voce a tutte le donne..."

Riscritture culturali: quando la musica cambia prospettiva di genere

Cosa succede quando un'opera d'arte cambia declinazione di genere per ribaltare un punto di vista? Sul palco del Teatro Verdi, la cultura e il linguaggio sono diventati potenti grimaldelli per scardinare gli stereotipi. La maratona artistica ha visto l'attrice Anna Foglietta dare voce alle storie di resistenza del libro Invictae (con testi di Gabriele Scotti e la collaborazione di Lella Costa), il pianista Roberto Cacciapaglia eseguire la sua toccante Oceano, e il musicista Davide “Boosta” Dileo esplorare nuove sonorità elettroniche. Una pluralità di sguardi rafforzata da figure come la reporter e conduttrice Rajae Bezzaz, la scrittrice Igiaba Scego, la giornalista Marianna Aprile, e l'attrice Chiara Francini, protagonista a Prato dello spettacolo e vodcast Mamma Mia.

Il momento più dirompente della serata d'esordio è stato senza dubbio l'intervento canoro di Simona Bencini, frontwoman dei Dirotta su Cuba. Oltre a interpretare classici come Four Women di Nina Simone e I Will Survive di Gloria Gaynor, l'artista ha compiuto un gesto simbolico di straordinaria forza: ha trasformato il celebre verso di Ivano Fossati da Mio fratello che guardi il mondo in Mia sorella che guarda il mondo. Una deviazione linguistica apparentemente minima, ma in realtà rivoluzionaria, che rivendica la centralità dello sguardo femminile nel racconto del nostro tempo.

Dai diritti all'economia: Il divario di genere in Toscana e la risposta legislativa

Ma l'arte e la musica, da sole, non bastano se non impattano sulla realtà quotidiana delle persone. E la domanda sorge spontanea: come si traducono queste intuizioni culturali nella vita di tutti i giorni? La risposta passa inevitabilmente dall'analisi dei dati socio-economici del territorio. Il divario di genere nel mercato del lavoro toscano svela una distanza strutturale che richiede azioni immediate:

Tasso di attività: se per gli uomini si attesta al 78,2%, per le donne crolla al 65,5%, rivelando un divario di quasi 13 punti nella volontà o possibilità di accedere al mercato del lavoro.

Tasso di occupazione: il divario si conferma netto, con gli uomini occupati al 72,5% contro un misero 59,5% per le donne.

Questi numeri spiegano perché la battaglia simbolica del linguaggio debba saldarsi con le politiche pubbliche. Per colmare questo solco, la Regione Toscana sta varando una nuova legge quadro regionale sulla parità di genere, mirata a sistematizzare e potenziare le tutele sul territorio. A questa misura si affiancano i bandi operativi dedicati all'imprenditoria femminile (come le agevolazioni per l'internazionalizzazione e la partecipazione a Expo 2025 Osaka), oltre ai finanziamenti per i piani di welfare aziendale e ai contributi per la conciliazione vita-lavoro destinati anche alle lavoratrici indipendenti.

Memoria e Resistenza: Il tributo alle 258 donne di Sant'Anna di Stazzema

La lotta per i diritti del presente affonda le sue radici nella memoria consapevole. In questo senso, un momento centrale dell'intero programma è la tappa del 15 novembre all'Auditorium di Sant'Anna di Stazzema, intitolata "Le donne di Sant'Anna: sacrificio e coraggio".

L'evento rende omaggio al sacrificio delle 258 donne vittime del terribile eccidio nazifascista del 1944, attraverso la presentazione di un'opera d'arte dedicata alla vittima più giovane della strage. Ricordare chi ha pagato con la vita il prezzo della barbarie non è un semplice esercizio di retorica, ma il carburante indispensabile per alimentare le battaglie odierne contro ogni forma di violenza di genere e di sopraffazione.

"La Toscana delle Donne" ci ricorda con forza che la parità di genere non è un capitolo secondario o un trafiletto da spuntare nel bilancio delle politiche pubbliche, ma l'asse portante attorno a cui ruota il futuro di una comunità. La presidenza regionale di Eugenio Giani ha fatto propria la celebre lezione di Kofi Annan, già Segretario Generale delle Nazioni Unite: l'uguaglianza tra i sessi non è soltanto un fine in sé, ma la condizione imprescindibile per azzerare la povertà, guidare lo sviluppo sostenibile e costruire una governance davvero democratica.

Integrare le diversità significa fare in modo che le tutele scritte sui testi costituzionali si trasformino in opportunità tangibili per chiunque abiti la nostra società, al di là del genere o della provenienza.