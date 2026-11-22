A novembre 2026 ricorre il bicentenario dalla nascita di Carlo Lorenzini, le cui celebrazioni, curate dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi e dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, si arricchiscono nell’autunno 2026 di un articolato programma di iniziative, incontri e collaborazioni, per rendere omaggio allo scrittore e alla sua opera più celebre.

Il 2026 è anche l’anno in cui si celebrano i 70 anni dall'inaugurazione del Parco di Pinocchio a Collodi e i 55 dal primo ciak dello sceneggiato televisivo Le avventure di Pinocchio, prodotto nel 1972 dalla Rai e dalla SanPaoloFilm, oggi Multimedia San Paolo, e diretto da Luigi Comencini: una delle trasposizioni più amate e significative del capolavoro collodiano, entrata nell’immaginario di intere generazioni e in grado di restituire sullo schermo tutta la poesia, l'ironia e l'umanità della storia del burattino.

La felice coincidenza tra anniversari collodiani sarà festeggiata sabato 21 novembre al Parco di Pinocchio a Collodi (Pistoia): una giornata che vedrà Fondazione e Gruppo Editoriale San Paolo collaborare per un evento che intende celebrare e mantenere viva la memoria di una tradizione che ha plasmato l’immaginario nazionale, e oltre.

La giornata accoglierà, alle ore 15 nella Sala del Grillo, un dialogo per ricordare i valori promossi dal capolavoro letterario, alla presenza di Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi; Andrea Balestri, interprete di Pinocchio in Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, che presenterà anche il suo libro Pinocchio racconta Pinocchio 50 anni dopo, racconto del dietro le quinte della sua partecipazione da bambino allo sceneggiato, edito Fiorenza Editore; don Paolino Campus, segretario di produzione per San Paolo Film; e don Antonio Rizzolo, amministratore di Diffusione San Paolo.

«Il 2026 riunisce tre anniversari importanti: i duecento anni dalla nascita di Collodi, i settant’anni del Parco di Pinocchio e i cinquantacinque anni dall’inizio delle riprese dello sceneggiato di Luigi Comencini, una delle trasposizioni più amate del capolavoro collodiano. Tre ricorrenze che testimoniano la straordinaria vitalità di una storia senza tempo, capace di attraversare generazioni e linguaggi diversi.

Il Parco di Pinocchio ha proprio questa vocazione: far rivivere la storia del burattino, trasformandola in un’esperienza che continua a coinvolgere e sorprendere bambini e adulti. Celebrare insieme questi anniversari significa rinnovare il legame con un patrimonio culturale e immaginario che appartiene a tutti» così Giordano Bruno Guerri.«La San Paolo scelse di produrre il film riconoscendo nel linguaggio audiovisivo uno strumento efficace per raggiungere il più ampio pubblico – sottolinea don Rizzolo - Ancora oggi Pinocchio rappresenta non soltanto un’opera del passato, ma una proposta culturale ed educativa anche per le nuove generazioni», conclude.

Con l’occasione, verrà esposto al Parco il burattino originale del film.