Da giovedì l’edizione 2019 di Toscana Arcobaleno d’Estate

Il 20 giugno, dalle ore 18.30, una notte di arte, cultura e degustazioni ‘stellate’ in onore di Cosimo, Caterina de’ Medici e Leonardo. Una serata unica nella splendida location del Forte Belvedere tra piatti gourmet elaborati da importanti chef come gli stellati Maria Probst, Filippo Saporito e Marco Stabile, presidente dell’Associazione Ristoratori Fiorentini

Ci saranno anche Leonardo, Cosimo I e Caterina de’ Medici all’evento inaugurale dell’edizione 2019 di “Toscana Arcobaleno d’Estate”, in programma giovedì 20 giugno dalle ore 19 al Forte Belvedere di Firenze. La manifestazione di quattro giorni (dal 20 al 23 giugno) ideata dalla Nazione e organizzata da Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana con la collaborazione di Anci Toscana, Ente Bilaterale Turismo Toscano e categorie economiche, inizierà quindi con un omaggio a tre personaggi che hanno fatto la storia, anche in cucina. Il Genio di Vinci con le sue ardite sperimentazioni ideate per i banchetti di corte, la famiglia dei Medici con la sua rinomata tradizione culinaria, che Caterina esportò oltralpe quando divenne regina di Francia.

Così sarà davvero una notte di arte, gusto e cultura, quella che si prepara per il 20 giugno. Sui tavoli sotto le stelle si dispiegherà un “arcobaleno” di piatti di antica memoria, rivisitati nell’elaborazione contemporanea di ristoratori, sommelier e chef di grande levatura, come gli stellati Marco Stabile (L’Ora d’Aria), eletto da poco presidente dell’Associazione Ristoratori Fiorentini, Maria Probst (La Tenda Rossa) e Filippo Saporito (La Leggenda dei Frati).

A coordinarli insieme alla Confcommercio ci sarà l’Unione Regionale Cuochi della Toscana che con i sommelier di Ais Toscana e i barman daranno vita ad un menù ‘geniale’, come merita un’iniziativa dedicata a Leonardo a cinquecento anni dalla sua morte. Portate buone e belle da vedere, come era nella tradizione dei convivi rinascimentali: una gioia per il palato e per la vista con tocchi scintillanti garantiti dall’oro alimentare fornito da Manetti Battiloro, storica azienda fiorentina che dal 1500 trasforma l’oro in foglia alimentare. Tra i piatti da non perdere, la celebre zuppa di cipolle, poi il berlingozzo salato, i “toscanissimi” fegatini e la “carabaccia” di Caterina, le polpettine di sedano e il maialino arrosto laccato d’oro, arrivando a dolci golosi come i macaron con crema al cioccolato e lamponi, nella proposta dello chef stellato Marco Stabile. Senza dimenticare poi i vini, le bollicine e le acque aromatizzate, del tipo di quelle che si usavano ai banchetti.

La serata avrà una degna coreografia tra musici, sbandieratori, danze dell’epoca, alfieri, dame e cavalieri dai costumi sontuosi e curatissimi: sessanta i figuranti che faranno rivivere il Forte Belvedere nella rievocazione storica curata dal regista della serata Luciano Artusi, grande studioso e divulgatore della storia fiorentina, erede di quel Pellegrino che con il suo celebre ricettario ha “messo l’Italia a tavola”.

Sarà dunque l’identità fiorentina in tutta la sua magnificenza ad emergere in un luogo speciale per Firenze, riportando in auge quel gusto per la bellezza che da sempre ha contrassegnato lo scorrere del tempo in città.

A dare un tocco di modernità la musica del dj set live strumentistico di Omero&Friends. Intorno alle 22.45, a conclusione della serata, una grande sorpresa speciale per tutti gli ospiti.

“Aperitivo d’Estate” al Forte Belvedere, evento solo su invito, aprirà ufficialmente il ricchissimo calendario di iniziative messe in piedi in tutta la Toscana in occasione dei quattro giorni di Toscana Arcobaleno d’Estate, che ormai da qualche anno segnano il vero avvio della stagione estiva.