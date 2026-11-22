Parlare di contrasto alla violenza di genere durante le ricorrenze ufficiali è un esercizio semplice e rassicurante. Molto più complesso è garantire una coerenza quotidiana, fatta di prevenzione sul campo, interventi integrati e, soprattutto, una presenza istituzionale costante e priva di distinzioni di fronte a ogni singola tragedia.

La Toscana rappresenta un territorio emblematico: una regione al centro di iniziative sanitarie ed educative virtuose, ma anche teatro di contraddizioni. L'8 febbraio 2025 a Rufina si è consumata la tragedia di Eleonora Guidi, uccisa all'interno del proprio contesto territoriale, lasciando una famiglia distrutta e un bambino senza la madre. A distanza di tempo, il quadro giudiziario rimane complesso: l'uomo accusato dell'omicidio si trova in libertà vigilata ed è sottoposto a ulteriori accertamenti peritali.

La risposta organizzativa e sanitaria della Regione mostra come la tutela delle donne passi attraverso una visione clinica e sociale integrata. L'incontro "La salute delle donne. Medicina di genere, prevenzione e il Codice Rosa", che si svolgerà domani (dalle 10:00 alle 12:30) presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze nell'ambito della quinta edizione de La Toscana delle Donne, promuoverà una rete di prevenzione all'avanguardia.

L'evento, aperto dal presidente Eugenio Giani, dall'assessora alla cultura e pari opportunità Cristina Manetti (ideatrice della manifestazione) e dall'assessora a sanità e politiche sociali Monia Monni, con l'introduzione di Mojgan Azadegan (responsabile del Centro di coordinamento regionale Medicina di genere), evidenzia tre pilastri:

Maternità complesse : Le testimonianze cliniche di percorsi di gravidanza portati a termine in presenza di patologie severe quali sclerosi multipla, artrite reumatoide e a seguito di un trapianto di cuore, dimostrazione dei progressi scientifici della medicina di genere.

Le testimonianze cliniche di percorsi di gravidanza portati a termine in presenza di patologie severe quali sclerosi multipla, artrite reumatoide e a seguito di un trapianto di cuore, dimostrazione dei progressi scientifici della medicina di genere. Prevenzione oncologica : La presentazione curata da Simona Dei, direttrice generale di ISPRO, relativa alle attività di screening e diagnosi precoce attivate all'interno del Villaggio della Salute.

La presentazione curata da Simona Dei, direttrice generale di ISPRO, relativa alle attività di screening e diagnosi precoce attivate all'interno del Villaggio della Salute. Il Codice Rosa: L'intervento di Vittoria Doretti, responsabile della rete regionale, incentrato sul percorso di assistenza tempestiva e tutela per le vittime di violenza, nato in Toscana e riconosciuto come modello di eccellenza a livello internazionale.

Trattare la salute femminile in modo olistico significa comprendere che la cura medica, la prevenzione oncologica e la protezione contro le violenze fisiche sono facce della stessa medaglia: strumenti concreti volti a garantire l'incolumità e la dignità della persona.

Accanto alle strutture sanitarie e alle aule di tribunale, la terza lezione riguarda la forza della mobilitazione dal basso come motore di coesione sociale e riappropriazione degli spazi pubblici. Un esempio virtuoso arriva dalla 4ª edizione della "Woman in run", marcia ludico-motoria in programma ad Altopascio per sabato 21 novembre 2026, con partenza da Badia Pozzeveri e percorsi articolati su 3, 4.5 e 7.5 km.

Promossa dal Comune di Altopascio con la collaborazione dell'ASD Podistica TAU, del Comitato Paesano di Badia Pozzeveri e inserita nel Trofeo Podistico Lucchese, la manifestazione aggrega un denso tessuto associativo del territorio: l'Associazione Anna Maria Marino, le Uncinettine di Porcari, la Farmacia Comunale, la Misericordia di Altopascio, i gruppi Zumba ed Essity. L'iniziativa unisce l'atto simbolico dell'indossare un indumento rosso all'impegno culturale, concretizzato nell'allestimento di una mostra tematica contro la violenza curata dall'Associazione Anna Maria Marino insieme alle Uncinettine di Porcari.

Come dichiarato dall'assessora alle politiche sociali Valentina Bernardini: "Vogliamo, con questa iniziativa, fare rumore contro la violenza sulle donne e far arrivare il nostro abbraccio e la nostra solidarietà a tutte le vittime."

L'impegno politico e sociale di una comunità locale assume così una forte valenza pedagogica: scendere in strada insieme significa abbattere il muro dell'isolamento che spesso circonda le vittime e trasformare la solidarietà da astratto principio etico a presenza fisica, visibile e corale.