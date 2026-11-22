Le biblioteche comunali di Firenze rafforzano il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, aderendo dal 2026 al progetto nazionale “I Rifugi”, una rete che a settembre 2026 contava 459 biblioteche e librerie in tutta Italia, con l’obiettivo di rendere questi luoghi punti di riferimento per l’informazione, la sensibilizzazione e il primo orientamento verso i servizi territoriali antiviolenza.

L’adesione del sistema bibliotecario fiorentino è una delle principali novità delle iniziative promosse dal Comune di Firenze in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. Una scelta che rafforza il ruolo delle biblioteche come spazi pubblici di prossimità, nei quali l’accesso alla cultura e alla conoscenza si accompagna a un impegno concreto per la prevenzione della violenza, la promozione del rispetto e il sostegno alla comunità.

Il progetto ‘I Rifugi’, ideato nel 2023 dalla casa editrice Settenove e sostenuto, per il secondo anno consecutivo, dalla Fondazione Giulia Cecchettin e, per l’edizione 2026, dall’Associazione Italiana Biblioteche, nasce con l’obiettivo di costruire una rete diffusa di presìdi culturali impegnati nel contrasto alla violenza di genere. Attraverso percorsi di formazione specifici rivolti al personale delle biblioteche e delle librerie aderenti, l’iniziativa fornisce strumenti per riconoscere situazioni di difficoltà, offrire un primo supporto informativo e indirizzare le persone verso i centri antiviolenza e i servizi specializzati presenti sul territorio.

Le biblioteche assumono così il ruolo di sentinelle dei fenomeni sociali, capaci di intercettare bisogni e favorire il collegamento con la rete territoriale antiviolenza, composta da centri antiviolenza, consultori, servizi sociali, presìdi sanitari, forze dell’ordine e altre istituzioni. Un ruolo di ascolto e orientamento che non sostituisce l’intervento delle professionalità specializzate, ma contribuisce a rendere più accessibili le informazioni e i percorsi di sostegno.

“La violenza contro le donne si combatte ogni giorno, non soltanto il 25 novembre, e richiede un impegno che coinvolga tutta la comunità – dichiarano l’assessora alle Pari opportunità Benedetta Albanese e l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini –. La cultura ha un ruolo fondamentale in questa sfida, perché aiuta a riconoscere e superare gli stereotipi, a promuovere il rispetto e a costruire relazioni fondate sulla libertà e sull’uguaglianza. Con l’adesione a ‘I Rifugi’ le nostre biblioteche diventano parte attiva di una rete che mette insieme cultura, prevenzione e orientamento, offrendo alle donne un ulteriore punto di riferimento sul territorio. È una scelta che traduce in un impegno concreto la responsabilità collettiva di contrastare la violenza di genere. Vogliamo una Firenze in cui nessuna donna si senta sola e in cui la libertà e la sicurezza delle donne siano una responsabilità di tutti”.

L’iniziativa si inserisce nel programma di appuntamenti che le Biblioteche comunali dedicano alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un calendario diffuso nei Quartieri che affronta il tema da prospettive diverse: dall’educazione affettiva alla violenza nelle relazioni tra adolescenti, dall’autonomia economica delle donne agli stereotipi di genere, fino alla tratta e alle discriminazioni legate all’età.

Tra gli appuntamenti, alla Biblioteca Leonardo da Vinci, il 24 e 26 novembre, gli incontri e laboratori per le classi “Biblioteche come rifugi”, dedicati proprio al ruolo delle biblioteche e delle librerie come luoghi di accoglienza e orientamento. Alla Biblioteca delle Oblate, il 25 novembre, un incontro sull’autonomia economica delle donne e, il 27 novembre, un approfondimento sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti. Alla Biblioteca Fabrizio De André sarà invece inaugurato ‘Prospettive di genere’, uno scaffale permanente dedicato alle questioni di genere. Il calendario completo degli appuntamenti, tutti a partecipazione gratuita, è riportato nella scheda che segue. Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione.

Ad accompagnare il programma sarà anche una grafica dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, con particolare evidenza al 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24, al quale è possibile rivolgersi per ricevere ascolto, informazioni e orientamento verso i servizi di sostegno.

L’adesione a ‘I Rifugi’ rappresenta un ulteriore passo nell’impegno del Comune per rendere le biblioteche luoghi sempre più aperti alla comunità, nei quali la cultura contribuisce anche alla prevenzione della violenza e alla promozione dei diritti.