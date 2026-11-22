Ph Anatrini

La Savino Del Bene Volley si ritrova dopo lo stop infrasettimanale di Cervia e supera per 3-1 la Laica Cioccolato UYBA!Una sfida complessa e non approcciata al meglio per le ragazze di coach Gaspari che, complici i diversi errori commessi, lasciano andare il primo parziale per 22-25.

Dalla seconda frazione, grazie anche all'inserimento in itinere di Eze (MVP del match), Alberti e Sirressi, le biancoblù recuperano l'iniziale svantaggio e si impongono per 25-23, trascinate da un'infermabile Kiera Van Ryk (10 punti nel set).

I successivi due parziali sono poi stati ad appannaggio della Savino Del Bene Volley, capace di ritrovare sicurezze in tutti i fondamentali e imporsi con ampio margine per 25-13 e 25-16.

A livello statistico, Kiera Van Ryk è risultata la Top Scorer del match con 26 punti, seguita da Skinner (17), Bosetti (13) e Aleksic (10).

Per le bustocche, quattro le atlete in doppia cifra: le due schiacciatrici Grozer (14) e Battista (13), oltre a Marchesini (13) e Wada (10).

Per quanto concerne la sfida a muro, la Savino Del Bene Volley a realizzato 9 muri complessivi (uno in più rispetto alle farfalle), mentre ha servito con meno intensità (1-3 il computo degli ace diretti).

Le percentuali in ricezione sono poi speculari (63% di positività per entrambe le formazioni), al contrario dell'attacco, che premia le padrone di casa (51%-37%).

Con i tre punti conquistati, Maja e compagne salgono a 17 punti in classifica e si apprestano ad affrontare una settimana di allenamenti in vista del nuovo match casalingo di domenica 22 novembre alle ore 17:00, in cui le toscane affronteranno la Banca Valsabbina Millennium Brescia.

Coach Kántor post-partita: "Nel primo set, secondo me, eravamo nervosi. Quando ci siamo tranquillizzati, la squadra ha cominciato a girare meglio, e non solo con le titolari. Avete visto che oggi abbiamo inserito giocatrici dalla panchina che hanno portato veramente un'anima in campo. Era quello che serviva, perché sappiamo che nella pallavolo, quando cominciamo a difendere, la partita diventa più bella da vedere e anche più bella da giocare. Sono veramente contento per le nostre atlete perché, secondo me, oggi hanno fatto una crescita incredibile."

Savino Del Bene Volley - Laica Cioccolato UYBA : 3-1 (22-25, 25-23, 25-13, 25-16)

Savino Del Bene Volley: Eze, Van Ryk, Skinner, Sirressi (L2), D'Odorico, Van Hecke, Aleksić, Bosetti, Ognjenović, Armini (L1), Graziani, Nwakalor, Bergmann, Alberti. All.: Gaspari.

Laica Cioccolato UYBA: Battista, Pelloni (L1), Malual, Monaco, Seki, Marchesini, Parlangeli (L2), Spaziano, Munarini, Martinez Vela, Torcolacci, Grozer, Otomo, Wada, Parra. All: Barbolini.

Arbitri: Giardini - Mazzarà

Durata: 1h 52' (23', 32', 22', 25')

Attacco Pt%: 51% - 37%

Ricezione Pos% (Prf%): 51% (41%) - 37% (24%)

Muri Vincenti: 9-8

Ace: 1-3

MVP: Eze

Spettatori: 1475

IL BISONTE FIRENZE

Non bastano gli importanti progressi dal punto di vista del gioco per interrompere la striscia negativa, adesso aggiornata a sette ko di fila: Il Bisonte Firenze riesce a tornare a vincere quantomeno un set, e sfrutta alla grande l’ingresso delle ragazze della panchina, ma alla fine è la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia a imporsi per 3-1, approfittando della solita mancanza di cinismo delle bisontine nel finale del primo set e nella fase centrale del quarto, oltre che dei sempre troppi errori in battuta (ben 19). Tornare a casa ancora una volta senza punti è pesante, ma coach Orefice può ripartire con più fiducia da questa prestazione, in cui oltre alla solita Cugno (top scorer del match con 25 punti e il 50% di positività in attacco) va segnalato il grandissimo impatto sul match di Aneta Zojzi, al primo anno in LVF A1 Fineco, entrata nel secondo set e capace di chiudere con 11 punti (di cui 3 a muro e 2 in battuta) e il 42% di efficienza in ricezione.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 20, Bolzonetti 7, Bierria ne, Blasi, Giovannini 6, De Bortoli (L), Candi 7, Frantti 7, Bridi 1, Kochurina 13, Varela 1, Davidovic ne, Gray 1. All. Pistola.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 4, Zojzi 11, Valoppi (L1), Cugno 25, Boldini, Piacentini ne, Fanfani (L2) ne, Milošič 7, Tanase 7, Caruso 2, Agrifoglio, Baird 3, Lokhmanchuk 1, Damaske 3. All. Orefice.

Arbitri: Saltalippi – Papadopol.

Parziali: 25-23, 25-21, 20-25, 25-21.

Note – durata set: 29’, 32’, 29’, 29’; muri punto: Megabox 10, Il Bisonte 13; ace: Megabox 6, Il Bisonte 4.