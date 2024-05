Associazione Dimore Storiche Italiane: la Giornata 2024

Firenze, 15 aprile 2024 - Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 26 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIV edizione. Su oltre 550 monumenti nazionali che apriranno, 104 sono in Toscana: 9 ad Arezzo, 38 a Firenze, 2 a Livorno, 12 a Lucca, 9 a Lucca, 21 a Massa Carrara, 6 nelle Terre di Pisa, 3 a Pistoia, 13 a Siena. Castelli, rocche, ville, parchi e giardini che saranno visitabili gratuitamente.

L’iniziativa, un’immersione nella storia che rende il nostro Paese unico, si svolge in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, l’Associazione culturale Città Nascosta, la Scuola di Musica di Fiesole, l’Associazione Ville Borbone, l’Associazione Ville e Palazzi Lucchesi, la Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), la Camera di Commercio TNO e ha ricevuto il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, UNESCO e di Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Arezzo, Provincia di Livorno, Provincia di Lucca, Provincia di Massa Carrara, Provincia di Pisa, Provincia di Siena, Comune di Firenze, Comune di Castagneto Carducci, Comune di Fivizzano, Comune di Grosseto, Comune di Lucca, Comune di Pisa, Comune di Pistoia, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Unione Comuni della Lunigiana e degli ambiti territoriali The Lands of Giacomo Puccini e Terre di Pisa.

L’evento è realizzato con il sostegno di Fondazione CR Firenze, Generali - Agenzia Generali di Empoli Iacopo Speranza.

La Giornata Nazionale ADSI è l’occasione per riscoprire le bellezze nascoste del nostro Paese. Facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia, non solo sarà possibile godere di un patrimonio artistico e culturale troppo spesso ignorato, ma anche cogliere l’immenso valore sociale ed economico che la rete di dimore storiche rappresenta. Esse costituiscono un perno fondamentale per le economie dei borghi in cui si trovano. Il 54% di tali immobili è situato in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti e, nel 28% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti.

Per questo motivo la Giornata Nazionale ADSI rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico del Paese. La loro presenza sul territorio è fondamentale per moltissime filiere: da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo (che comprende ristorazione, attività ricettive e visita degli immobili), dalla convegnistica alla realizzazione di eventi, dal settore agricolo al mondo vitivinicolo impiegando molte figure professionali, perlopiù artigiani specializzati - restauratori, maestri vetrai, ebanisti, fabbri – sempre rare da trovare.

Gli ingressi ad alcune dimore sono a numero limitato ed è necessaria la prenotazione. L’elenco suddiviso per province e le modalità di accesso sono indicate sul sito dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Associazione Nazionale Dimore Storiche

L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

LE APERTURE IN TOSCANA

AREZZO

Castello di Gargonza | località Gargonza 3, Monte San Savino (AR) Castello di Montecchio Vesponi | via Montecchio Vesponi, località Montecchio, Castiglion Fiorentino (AR) Castello di Montozzi | via Castello di Montozzi 6, località Castello di Montozzi Pergine Valdarno, Laterina (AR) Palazzo Bourbon Del Monte - Aboca Museum | via Niccolò Aggiunti 75, Sansepolcro (AR) Val Romana | località Sargiano, Arezzo Villa Il Cicaleto | via Sargiano 31, Olmo (AR) Castelletto di Montebenichi | piazza Gorizia 19, località Montebenichi, Bucine (AR) Tenuta di Frassineto | strada Vicinale del Duca 14, località Frassineto (AR) Castello dei Conti Guidi di Castel San Niccolò | località Castel San Niccolò, Strada in Casentino (AR)

FIRENZE

centro storico

Villa Medicea Lorenese del Poggio Imperiale | piazzale del Poggio Imperiale 1, Firenzeore 17 . Concerto a cura della Scuola di Fiesole Franz Joseph Haydn (Rohrau 1732 – Vienna 1809) Concerto per pianoforte e orchestra in re maggiore Hob.XVIII:11 - Vivace | Un poco Adagio | Rondo all'Ungarese. Allegro assai (Lorenzo Gorgoni pianoforte, Orchestra dei Ragazzi, Antonino Siringo direttore) Giardino San Francesco di Paola | piazza San Francesco di Paola 3, Firenze Giardino Torrigiani | Via dei Serragli 144, Firenze Palazzo Antinori di Brindisi Aldobrandini | via dei Serragli 9, Firenze Palazzo Frescobaldi | via Santo Spirito 11, Firenze Terrazza Antica Torre di via Tornabuoni | via Tornabuoni 1, Firenzeore 15 . Concerto a cura della Scuola di Fiesole Heitor Villa-Lobos (Rio de Janeiro 1887 – Rio de Janeiro 1959) - Preludio n. 1 | Preludio n. 4 |Studio n. 11

Agustín Pío Barrios Mangoré (San Juan Bautista de las Misiones 1885 – San Salvador 1944) - Canción de la Hilandera | Julia Florida (Barcarola) | Un Sueño en la Floresta

Giovanna Carrillo Fantappiè chitarra Palazzo Bartolini Salimbeni | piazza Santa Trinita 1, Firenze Palazzo Gondi | via dei Gondi 2 e piazza San Firenze 1, Firenze Giardino e Palazzo Rosselli del Turco | Borgo Santi Apostoli 40r, Firenze Palazzo Antinori | piazza Antinori 3, Firenze Palazzo Pucci | via de’ Pucci 4, Firenze Palazzo dei Pittori | viale Giovanni Milton 49, Firenze Palazzo Malenchini | via dei Benci 1, Firenze Palazzo Ridolfi | via Maggio 13, Firenze Palazzo Corsini sul Prato | via Il Prato 58, Firenzeore 16 . Concerto a cura della Scuola di Fiesole Pietro Domenico Paradisi (Napoli 1707 – Venezia 1791) Toccata dalla Sonata n. 6 arr. H. Renié e Le due Selene

Gioachino Rossini (Pesaro 1792 – Passy 1868) Preghiera da “Mosé in Egitto” arr. John Thomas

Bernard Andrès (Belfort 1941) Parvis, Cortége et Danse pour deux harpes

Jean-Michel Damase (27 January 1928 – 21 April 2013) Sonatine pour deux harpes - Allegro | Andante | Allegro

Le Due Selene (Aran Spignoli Soria arpa, Nora Spignoli Soria arpa) Palazzo Ginori | via de’ Ginori 11, Firenze Palazzo Budini Gattai | piazza Santissima Annunziata 1, Firenzeore 12 . Concerto a cura della Scuola di Fiesole Johann Joachim Quantz (Oberscheden 1697 – Potsdam 1773) Sonata in re maggiore per tre - flauti | Vivace | Largo | Moderato | Vivace

Ludwig van Beethoven (Bonn 1770 – Vienna 1827) Duo in sol maggiore WoO 26 - Allegro con brio | Minuetto quasi allegretto

Leslie Searle (Coventry 1937) Tre danze per trio di flauti - Music time | Voyage de l'Armada | Ragtime

Aleksandr Čerepnin (San Pietroburgo 1899 – Parigi 1977) Quartetto op. 60 - In the church | Parents hope for the children | In the kitchen (Emma Falleni flauto, Amedeo Ferraro flauto, Vittoria Frigo flauto, DongShi Li flauto) Palazzo Niccolini | via dei Servi 15, Firenzeore 11 . Concerto a cura della Scuola di Fiesole Franz Schubert (1797 - 1828) Quartetto per archi n. 10 in mi bemolle maggiore op. 125 n. 1, D.87 - Allegro moderato | Scherzo. Prestissimo. Trio | Adagio | Allegro

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847) dal Quartetto per archi n. 4 in mi minore op. 44 n. 2 - Allegro assai appassionato (Edoardo Bianchi violino, Viola Matteoli violino, Letizia Zanobini viola, Aurora Pierattini violoncello) Fondazione Mello – Studio d’arte le Colonne | Borgo Pinti 24, Firenze Palazzo Leopardi – Galleria Studio Marcello Tommasi | via della Pergola 57, Firenze Palazzo Ximenes Panciatichi | Borgo Pinti 68, Firenze Cimitero evangelico agli Allori * | via Senese 184, Firenze

provincia

Villa di Tizzano | via di Castel Ruggero 71, Località Tizzano, Bagno a Ripoli (FI) Castello Il Palagio | via di Campoli 96/98, San Casciano Val di Pesa (FI) Villa Senzano | via Grevigiana 63, San Casciano Val di Pesa (FI) Villa Antinori del Cigliano | Via Cigliano 17, San Casciano Val di Pesa (FI) Villa Calcinaia | via Citille 84, Greve in Chianti (FI) Cantina storica della Fattoria Pasolini dall’Onda | piazza Mazzini 10, Barberino Tavarnelle (FI) Castello di Barberino di Mugello | via di Castello 11, Barberino di Mugello (FI) Parco Mediceo di Pratolino | via Fiorentina 276, Pratolino (FI) Villa di Bivigliano | via del Viliani 84, località Bivigliano, Vaglia (FI) Villa Corsini – Le Mozzete | località Le Mozzete 1, Scarperia e San Piero a Sieve (FI) Castello del Trebbio | via Trebbio 1, Scarperia e San Piero a Sieve (FI) Palazzo Torriani |via Fabroni 58, Marradi (FI) Villa Martelli di Gricigliano | via di Gricigliano 52, località Sieci, Pontassieve (FI) Villa Bossi | via dello Stracchino 32, Pontassieve (FI) Convento e Santuario di Monte Senario | via Monte Senario 3474, Vaglia (FI) Fondazione Montanelli Bassi * | via G. Di San Giorgio 2, Fucecchio (FI)

Per l’occasione Città Nascosta curerà 3 percorsi guidati a Firenze al costo di 10€ p.p. ciascuno (sarà possibile partecipare a più percorsi):1. Fra angoli nascosti, percorsi simbolici e piante rare, una passeggiata “fuori le mura” alla scoperta del Giardino San Francesco di Paola, del Conventino e del Giardino Torrigiani→ Ore 10.30: appuntamento in piazza San Francesco di Paola 3, davanti al giardino di San Francesco di Paola2. Famiglie prestigiose, residenze rinascimentali e giardini segreti per un itinerario cittadino fra Palazzo e Giardino Rosselli del Turco, Palazzo Antinori e Palazzo Ginori→ Ore 14.30: appuntamento in borgo Santi Apostoli 19, davanti a palazzo Rosselli del Turco 3.

Angoli verdi, insoliti scorci e orti sospesi fra le mura di Palazzo Grifoni Budini Gattai, Palazzo Niccolini e Palazzo Pucci→Ore 16.30: appuntamento in piazza Santissima Annunziata 1, davanti a palazzo Budini Gattai

LIVORNO

Casa Carducci | via Giuseppe Garibaldi 11, Castagneto Carducci (LI) Castello di Populonia | località Populonia, Piombino (LI)

LUCCA

centro storico

Complesso Conventuale di San Francesco | piazza San Francesco, Lucca Giardino dell'Arcivescovato | via Arcivescovato 43, Lucca

provincia

Villa Maria Teresa | via della Pieve S. Stefano 3427, San Martino di Vignale (LU) Villa Gambaro a Petrognano | via di Petrognano 13, Capannori (LU) Villa Torrigiani di Camigliano | via Stradone di Camigliano, Capannori (LU) Villa Mansi | via delle Selvette 259, località Segromigno, Capannori (LU) Fondazione Ricci - Villa Caproni | via Roma 20, Barga (LU) Casa Museo Giovanni Pascoli * |Località Caprona 6, Castelvecchio Pascoli, Barga (LU)

Versilia

Villa Borbone | via dei Tigli 32, Viareggio (LU) Fattoria Borbonica di Camaiore | via della Verdina 36, Camaiore (LU) Villa Orlando| Viale Puccini 252, Torre del Lago (LU) Casa Museo Ugo Guidi * | Via Civitali 33, località Vittoria Apuana, Forte dei Marmi (LU)

In collaborazione con Associazione Ville e Palazzi Lucchesi e Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia aps.

MASSA CARRARA . LUNIGIANA

Aulla

Abbazia e Museo di San Caprasio | piazza Abbazia 1, Aulla (MS) Fortezza della Brunella | via Brunella, Aulla (MS) Castello di Pallerone | piazza Castello 7, località Pallerone, Aulla (MS)

Fivizzano

Chiesa della Misericordia | via Labindo 18, Fivizzano (MS) Palazzo Fantoni Bononi (Museo della Stampa) | via Labindo 6, Fivizzano (MS) Biblioteca civica Abate "Emanuele Gerini" | via Umberto I° 26, Fivizzano (MS) Museo di San Giovanni degli Agostiniani | via Umberto I 26, Fivizzano (MS) Oratorio di San Carlo | via Umberto I 26, Fivizzano (MS) Castello dell’Aquila| Castel dell’Aquila 1, località Gragnola, Fivizzano (MS)

Licciana Nardi

Castello Malaspina di Terrarossa | piazza Castello, Licciana Naldi (MS) Castello Malaspina di Monti | località Castello 1, Licciana Nardi (MS) Castello di Pontebosio | via Pontebosio 3, Licciana Nardi (MS)

Mulazzo

Museo Casa di Dante | via P. Signorini 2, Mulazzo (MS) Palazzo Malaspina – Centro di Studi Storici Alessandro Malaspina | piazza Alessandro Malaspina, Mulazzo (MS)

Tresana

Castello Malaspina di Tresana | località Tresana (MS)

Pontremoli

Villa Pavesi Negri - Baldini | località Scorano 14, Pontremoli (MS) Molino La Serra - Casa Belmessieri | via Vignola c.s. 4, Pontremoli (MS) Castello del Piagnaro | Via del Piagnaro, Pontremoli (MS)

Villafranca in Lunigiana

Castello di Virgoletta | località Virgoletta, Villafranca in Lunigiana (MS) Castello di Malnido | piazza San Niccolò, Villafranca in Lunigiana (MS) Museo Etnografico | via dei Mulini 1, Villafranca in Lunigiana (MS)

TERRE DI PISA

centro storico

Giardino Garzella | via Sant’Antonio 106, Pisa Palazzo Blu (collezione permanente) | lungarno Gambacorti 9, Pisa

provincia

Badia di Morrona | via di Badia 8, località Morrona, Terricciola (PI) Villa Gherardi del Testa | Corte Gherardi del Testa 25, Terricciola (PI) Giardino Venerosi Pesciolini - Il Giardino Sonoro di Ghizzano | via della Chiesa 4, Ghizzano, Peccioli (PI) Fattoria di Montelisi * |Piazza C. Battisti 9, Crespina Lorenzana (PI)

PISTOIA

Villa La Costaglia | via Vecchia Fiorentina II tronco 136, Quarrata (PT) Fattoria di Celle | via Montalese 7/A, Santomato di Pistoia (PT) Casa Museo Sigfrido Bartolini * | Via di Bigiano e Castel de' Bovani 5, Pistoia

SIENA

Castello di Belcaro | strada di Terrensano e Belcaro 32, Siena Villa Torre Fiorentina |via Fiorentina 45, Siena Villa di Cosona | via Cosona 1, Pienza (SI) Palazzo Massaini | località Palazzo Massaini, Pienza (SI) Palazzo Bianciardi | via Ferruccio 32, Castellina in Chianti (SI) Casa dell’Abate Naldi | via Dante Alighieri 24, San Quirico d’Orcia (SI) Castello di Contignano | via Piazza della Torre 1, Radicofani (SI) Castello di Brolio | località Madonna a Brolio, Gaiole in Chianti (SI) Badia a Coltibuono | località Badia a Coltibuono, Gaiole in Chianti (SI) Borgo e Villa Monte Sante Marie | località Monte Sante Marie, Asciano (SI) Convento San Bartolomeo Piancastagnaio | viale G. Vespa 368, Piancastagnaio (SI) Castello di San Fabiano | via di San Martino 1000 A, Monteroni d’Arbia (SI) Villa di Curiano | strada di Curiano 592, Monteroni d’Arbia (SI)

* In collaborazione con l'Associazione Nazionale Case della Memoria.