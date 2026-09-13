Affitti in calo e compravendite in ripresa

Il panorama immobiliare fiorentino alla fine dell'estate 2026 si presenta caratterizzato da una marcata divergenza tra il settore delle locazioni e quello delle compravendite. Secondo i dati elaborati da Idealista, il mercato degli affitti ad agosto 2026 registra un prezzo medio di 21,7 €/m², confermando un trend di raffreddamento rispetto ai picchi storici del recente passato. Parallelamente, il comparto delle compravendite mostra segnali di forte dinamicità stagionale, pur celando criticità strutturali: se da un lato si assiste a una ripresa congiunturale, dall'altro le rilevazioni di Abitare Co. e dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa evidenziano una significativa contrazione dei volumi di scambio su base annua.

In questo scenario, Firenze emerge come una piazza complessa, dove la correzione dei prezzi delle locazioni si scontra con una riduzione delle transazioni, posizionando la città in controtendenza rispetto alla stabilità del panorama nazionale.

L’evoluzione dei canoni di locazione nel capoluogo toscano riflette un assestamento fisiologico dopo la crescita esponenziale degli anni precedenti. Basandosi esclusivamente sui dati Idealista aggiornati ad agosto 2026, il mercato mostra una traiettoria di rientro, nonostante un isolato rimbalzo nel breve periodo. Di seguito le variazioni percentuali rilevate:

Variazione mensile (rispetto a luglio 2026): -3,1%.

Variazione trimestrale: +2,8%.

Variazione annuale: -13,8%.

Il dato più rilevante per l'analista è il confronto con il massimo storico di 27,0 €/m² raggiunto a luglio 2025. L'attuale valore di 21,7 €/m² rappresenta una distanza del -19,5% dal picco, segnale inequivocabile di un mercato che ha esaurito la spinta speculativa e sta cercando un nuovo punto di equilibrio.

L'analisi territoriale evidenzia una polarizzazione estrema tra i diversi distretti della città. Mentre il Centro mantiene i prezzi più elevati, alcune aree periferiche stanno subendo correzioni tecniche di portata eccezionale.

Zona Prezzo m² Ago 2026 Variazione Annuale Centro 24,6 €/m² -12,9% Campo di Marte 20,7 €/m² -2,1% Firenze Sud 19,5 €/m² +1,3% Bellariva - Rovezzano 19,2 €/m² N/A Coverciano 16,7 €/m² -10,7% Isolotto - Legnaia 16,5 €/m² -30,7% Rifredi 16,3 €/m² -14,1%

In questo quadro spicca il dato di Isolotto - Legnaia, che registra un calo record del -30,7% annuo. Si tratta di una violenta correzione tecnica: l'area aveva infatti toccato il suo massimo storico (23,9 €/m²) proprio nell'agosto del 2025. Firenze Sud rimane l'unica zona in territorio positivo (+1,3%), mentre Rifredi si conferma il distretto più accessibile della città con 16,3 €/m².

Il mercato delle vendite, analizzato attraverso i dati OMI/Agenzia delle Entrate ed elaborato da Abitare Co. e Tecnocasa, delinea quello che possiamo definire il "paradosso fiorentino". La città vive una scissione tra la vivacità stagionale e il trend strutturale:

Crescita congiunturale: Rispetto al primo trimestre 2026, si registra un balzo del +12,9% (per un totale di 1.168 transazioni). Questo dato indica un forte rimbalzo stagionale tipico dei mesi primaverili.

Calo tendenziale: Nel confronto con il secondo trimestre del 2025, il mercato segna invece una contrazione dei volumi dell'-8,2%.

Firenze si configura come un'eccezione negativa nel panorama delle grandi città italiane. Mentre la media nazionale segna una stabilità sostanziale (+0,1%) e piazze come Milano rimangono solide (0,0%) o Napoli crescono sensibilmente (+4,2%), Firenze si trova sul fondo della classifica insieme a Palermo, evidenziando una difficoltà nel sostenere i volumi di scambio su base annua.

Il comparto delle nuove costruzioni a Firenze rappresenta un caso di studio critico. A fronte di una media nazionale che vede il "nuovo" correre con un +19,1% trimestrale e un impressionante +30,8% annuo, Firenze registra un pesante segno negativo: -18,6% di vendite rispetto al trimestre precedente.

L'incidenza del nuovo sul totale del mercato fiorentino è marginale, pesando solo per il 4,5% (appena 53 compravendite su 1.168 totali). Questo divario tra la domanda nazionale e l'offerta locale suggerisce un rallentamento specifico della piazza fiorentina nel segmento premium, penalizzato da una scarsità di prodotto e da costi di realizzazione in aumento.

La cautela degli analisti, ribadita da Giuseppe Crupi (CEO di Abitare Co.), trova fondamento in un quadro macroeconomico globale deteriorato. Il costo del denaro, salito al 2,5%, agisce da deterrente sia per l'accesso al credito delle famiglie sia per il finanziamento dei grandi progetti di sviluppo. Tale incremento è la diretta conseguenza delle tensioni inflattive sui prezzi energetici e delle strozzature nelle catene di approvvigionamento causate dal conflitto tra USA e Iran.

In conclusione, Firenze si conferma una piazza in una delicata fase di transizione. Se la stabilità nazionale (+0,1%) infonde una moderata fiducia, le specificità locali — con il crollo dei volumi delle compravendite e la marcata correzione dei prezzi degli affitti — impongono una riflessione sulla sostenibilità dei valori raggiunti nel 2025. Il mercato fiorentino sembra essere entrato in una fase di "technical correction" prolungata, in attesa di un riequilibrio tra le aspettative dei venditori e le reali capacità di spesa dei potenziali acquirenti.