A tavola con il produttore: otto masterclass tra cucine e vini

Firenze, 15 settembre 2026 | Dopo il successo delle prime due edizioni, l’8 ottobre prende il via la terza edizione di “A Tavola con il Produttore”, il ciclo di otto incontri mensili dedicati all’enogastronomia e alle tradizioni dei territori toscani. L’apertura sarà dedicata all’Isola d’Elba.
Ideato dal giornalista e sommelier Milko Chilleri e dal ristoratore Francesco Carzoli, il progetto propone un percorso sensoriale che unisce vini, materie prime e ricette tipiche di otto aree della Toscana, offrendo a tutti — appassionati, esperti e neofiti — l’occasione di scoprire le eccellenze della regione.
Le serate si terranno all’Osteria Pratellino di Firenze (zona Ponte al Pino), con inizio alle 20:30. Gli ospiti potranno degustare e acquistare etichette e annate spesso rare, presentate direttamente dai produttori, mentre lo chef Matteo Caccavo firmerà i piatti del menu, costruiti in abbinamento ai vini.
"Il vino sta cambiando modo di raccontarsi e di farsi conoscere, e la nostra iniziativa si inserisce in questa evoluzione. Le otto serate sono pensate come masterclass informali e accessibili a tutti, dall’esperto al neofita, con un approccio semplice: comprendere il vino attraverso la degustazione. Ogni azienda è accompagnata da piatti preparati con materie prime del territorio, lavorate con rigore per offrire un’esperienza autentica e fedele all’identità delle etichette presentate", spiegano Francesco Carzoli e Milko Chilleri.
L’iniziativa ha come media partner la testata giornalistica RossoRubino.tv e l’emittente televisiva Firenze TV.Le prenotazioni sono obbligatorie: è possibile chiamare il numero 055 0203832 o scrivere a osteriapratellino@gmail.com.I soci delle scuole e associazioni di sommelier avranno diritto a uno sconto del 10%.
PROGRAMMA COMPLETO
8 ottobre 2026 — Elba: Tra Vento e Mare
Azienda: Chiesina di Lacona – Isola d’Elba (LI)
Aperitivo — Palamita sott’olio, panzanella all’elbana, gurguglione
In abbinamento: Elba Vermentino
Antipasto — Sburrita di baccalà
In abbinamento: Elba Rosato
Primo — Penne in barca
In abbinamento: Ansonica Elba
Secondo — Cacciucco all’elbana
In abbinamento: Elba Rosso
Dolce — Corollo marinese con crema all’anice
In abbinamento: Distilleria Toscana — London Gin
12 novembre 2026 — Il carattere del tempo nella Vernaccia di San Gimignano
Aziende: Collemuccioli, Casa Lucii, Teruzzi, Mormoraia
Aperitivo — Crema di formaggio, broccoli e aringa marinata
In abbinamento: Vigna Arta — Vernaccia Riserva 2023
Antipasto — Polpetta di trippa alla Vernaccia e zafferano
In abbinamento: Mareterra — Vernaccia Riserva 2014
Primo — Risotto allo zafferano e ossobuco
In abbinamento: Sant’Elena — Vernaccia Riserva 2017
Secondo — Costine di maiale al miele e zenzero
In abbinamento: Antalis — Vernaccia Riserva 2018
Dolce — Zuccotto
In abbinamento: Agricola Toscana — Brandy 15 anni
3 dicembre 2026 — Acque, Storie e Sapori
Azienda: Podernovo – San Casciano dei Bagni (SI)
Aperitivo — Capocollo e spalla di Cinta; polpette di lesso di Chianina
In abbinamento: Aliki
Antipasto — Zuppa di pesce di lago arrosto
In abbinamento: Spiridio
Primo — Gnudi al burro e tartufo
In abbinamento: Therra
Secondo — Involtini di maiale, pecorino e cavolo nero
In abbinamento: Argirio
Dolce — Ciaffagnoni alle castagne e ricotta
In abbinamento: Agricola Toscana — Vodka
21 gennaio 2027 — I sapori della Terra Rossa
Azienda: Società Agricola Bulichella – Suvereto (LI)
Aperitivo — Cardi in umido e fritti; frittata di carciofi
In abbinamento: Tuscanio
Antipasto — Inzimino di seppie
In abbinamento: Col Sera
Primo — Ramen di terra e mare
In abbinamento: Rubino
Secondo — Cinghiale alle castagne di Sassetta
In abbinamento: Montecristo
Dolce — Schiaccia campigliese
In abbinamento: Agricola Toscana – Bitter Orange
18 febbraio 2027 — Tra argille, tartufi e sapori
Azienda: Podere Pellicciano – San Miniato (PI)
Aperitivo — Crostini con spuma di gota; crostini al tartufo; mallegato; cecina
In abbinamento: Fonte Vivo
Antipasto — Bordatino alla pisana
In abbinamento: Fonte Vivo
Primo — Lasagne al ragù alla butese
In abbinamento: Egola
Secondo — Stracotto di mucco pisano
In abbinamento: Buccianello
Dolce — Crumble di amaretti santacrocesi
In abbinamento: Griso
18 marzo 2027 — L’altopiano e il Riesling
Azienda: Maestà della Formica – Careggine (LU)
Aperitivo — Torta d’erbi; crostini di polenta e lardo; prosciutto Bazzone
In abbinamento: Drankante
Antipasto — Minestra di farro e trota
In abbinamento: Vigne Sparse
Primo — Lasagne di castagne alla garmugia
In abbinamento: Riesling
Secondo — Coniglio in umido
In abbinamento: Gamo
Dolce — Pasimata
In abbinamento: Agricola Toscana — Limoncello
22 aprile 2027 — Pinot & Co: tra eleganza e carattere
Azienda: Bacco del Monte – Vicchio del Mugello
Aperitivo — Castagnaccio e pancetta; raveggiolo; ricotta
In abbinamento: Jemini
Antipasto — Polenta morbida con funghi
In abbinamento: Anjelicum
Primo — Tortelli mugellani al ragù d’anatra
In abbinamento: Torre di Ponente
Secondo — Capriolo alla crema
In abbinamento: Monteprimo
Dolce — Torta di marroni
In abbinamento: Agricola Toscana — Liquore al cioccolato
6 maggio 2027 — Il respiro dell’Amiata
Azienda: La Nascosta – Castiglion d’Orcia (SI)
Aperitivo — Salumi di Cinta, pecorino, biscotti di Roccalbenga
In abbinamento: Moscaminer
Antipasto — Polenta di castagne con aringa
In abbinamento: Gisso
Primo — Tortelli di patate al ragù di cinghiale
In abbinamento: Saltamacchia
Secondo — Scottiglia amiatina
In abbinamento: Giovesone
Dolce — Torta ricciolina
In abbinamento: Agricola Toscana — Liquore al cioccolato