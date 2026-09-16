A tavola con il produttore: otto masterclass tra cucine e vini

Firenze, 15 settembre 2026 | Dopo il successo delle prime due edizioni, l’8 ottobre prende il via la terza edizione di “A Tavola con il Produttore”, il ciclo di otto incontri mensili dedicati all’enogastronomia e alle tradizioni dei territori toscani. L’apertura sarà dedicata all’Isola d’Elba.

Ideato dal giornalista e sommelier Milko Chilleri e dal ristoratore Francesco Carzoli, il progetto propone un percorso sensoriale che unisce vini, materie prime e ricette tipiche di otto aree della Toscana, offrendo a tutti — appassionati, esperti e neofiti — l’occasione di scoprire le eccellenze della regione.

Le serate si terranno all’Osteria Pratellino di Firenze (zona Ponte al Pino), con inizio alle 20:30. Gli ospiti potranno degustare e acquistare etichette e annate spesso rare, presentate direttamente dai produttori, mentre lo chef Matteo Caccavo firmerà i piatti del menu, costruiti in abbinamento ai vini.

"Il vino sta cambiando modo di raccontarsi e di farsi conoscere, e la nostra iniziativa si inserisce in questa evoluzione. Le otto serate sono pensate come masterclass informali e accessibili a tutti, dall’esperto al neofita, con un approccio semplice: comprendere il vino attraverso la degustazione. Ogni azienda è accompagnata da piatti preparati con materie prime del territorio, lavorate con rigore per offrire un’esperienza autentica e fedele all’identità delle etichette presentate", spiegano Francesco Carzoli e Milko Chilleri.

L’iniziativa ha come media partner la testata giornalistica RossoRubino.tv e l’emittente televisiva Firenze TV.Le prenotazioni sono obbligatorie: è possibile chiamare il numero 055 0203832 o scrivere a osteriapratellino@gmail.com.I soci delle scuole e associazioni di sommelier avranno diritto a uno sconto del 10%.

PROGRAMMA COMPLETO

8 ottobre 2026 — Elba: Tra Vento e Mare

Azienda: Chiesina di Lacona – Isola d’Elba (LI)

Aperitivo — Palamita sott’olio, panzanella all’elbana, gurguglione

In abbinamento: Elba Vermentino

Antipasto — Sburrita di baccalà

In abbinamento: Elba Rosato

Primo — Penne in barca

In abbinamento: Ansonica Elba

Secondo — Cacciucco all’elbana

In abbinamento: Elba Rosso

Dolce — Corollo marinese con crema all’anice

In abbinamento: Distilleria Toscana — London Gin

12 novembre 2026 — Il carattere del tempo nella Vernaccia di San Gimignano

Aziende: Collemuccioli, Casa Lucii, Teruzzi, Mormoraia

Aperitivo — Crema di formaggio, broccoli e aringa marinata

In abbinamento: Vigna Arta — Vernaccia Riserva 2023

Antipasto — Polpetta di trippa alla Vernaccia e zafferano

In abbinamento: Mareterra — Vernaccia Riserva 2014

Primo — Risotto allo zafferano e ossobuco

In abbinamento: Sant’Elena — Vernaccia Riserva 2017

Secondo — Costine di maiale al miele e zenzero

In abbinamento: Antalis — Vernaccia Riserva 2018

Dolce — Zuccotto

In abbinamento: Agricola Toscana — Brandy 15 anni

3 dicembre 2026 — Acque, Storie e Sapori

Azienda: Podernovo – San Casciano dei Bagni (SI)

Aperitivo — Capocollo e spalla di Cinta; polpette di lesso di Chianina

In abbinamento: Aliki

Antipasto — Zuppa di pesce di lago arrosto

In abbinamento: Spiridio

Primo — Gnudi al burro e tartufo

In abbinamento: Therra

Secondo — Involtini di maiale, pecorino e cavolo nero

In abbinamento: Argirio

Dolce — Ciaffagnoni alle castagne e ricotta

In abbinamento: Agricola Toscana — Vodka

21 gennaio 2027 — I sapori della Terra Rossa

Azienda: Società Agricola Bulichella – Suvereto (LI)

Aperitivo — Cardi in umido e fritti; frittata di carciofi

In abbinamento: Tuscanio

Antipasto — Inzimino di seppie

In abbinamento: Col Sera

Primo — Ramen di terra e mare

In abbinamento: Rubino

Secondo — Cinghiale alle castagne di Sassetta

In abbinamento: Montecristo

Dolce — Schiaccia campigliese

In abbinamento: Agricola Toscana – Bitter Orange

18 febbraio 2027 — Tra argille, tartufi e sapori

Azienda: Podere Pellicciano – San Miniato (PI)

Aperitivo — Crostini con spuma di gota; crostini al tartufo; mallegato; cecina

In abbinamento: Fonte Vivo

Antipasto — Bordatino alla pisana

In abbinamento: Fonte Vivo

Primo — Lasagne al ragù alla butese

In abbinamento: Egola

Secondo — Stracotto di mucco pisano

In abbinamento: Buccianello

Dolce — Crumble di amaretti santacrocesi

In abbinamento: Griso

18 marzo 2027 — L’altopiano e il Riesling

Azienda: Maestà della Formica – Careggine (LU)

Aperitivo — Torta d’erbi; crostini di polenta e lardo; prosciutto Bazzone

In abbinamento: Drankante

Antipasto — Minestra di farro e trota

In abbinamento: Vigne Sparse

Primo — Lasagne di castagne alla garmugia

In abbinamento: Riesling

Secondo — Coniglio in umido

In abbinamento: Gamo

Dolce — Pasimata

In abbinamento: Agricola Toscana — Limoncello

22 aprile 2027 — Pinot & Co: tra eleganza e carattere

Azienda: Bacco del Monte – Vicchio del Mugello

Aperitivo — Castagnaccio e pancetta; raveggiolo; ricotta

In abbinamento: Jemini

Antipasto — Polenta morbida con funghi

In abbinamento: Anjelicum

Primo — Tortelli mugellani al ragù d’anatra

In abbinamento: Torre di Ponente

Secondo — Capriolo alla crema

In abbinamento: Monteprimo

Dolce — Torta di marroni

In abbinamento: Agricola Toscana — Liquore al cioccolato

6 maggio 2027 — Il respiro dell’Amiata

Azienda: La Nascosta – Castiglion d’Orcia (SI)

Aperitivo — Salumi di Cinta, pecorino, biscotti di Roccalbenga

In abbinamento: Moscaminer

Antipasto — Polenta di castagne con aringa

In abbinamento: Gisso

Primo — Tortelli di patate al ragù di cinghiale

In abbinamento: Saltamacchia

Secondo — Scottiglia amiatina

In abbinamento: Giovesone

Dolce — Torta ricciolina

In abbinamento: Agricola Toscana — Liquore al cioccolato