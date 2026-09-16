"Non chiamateci solo banca": il futuro da 'Visionari' di Mediolanum

Fotografie di Ruby Hernandez

Spesso, quando pensiamo a una banca, l’immagine mentale che si materializza è quella di un’infrastruttura algida: una rete di algoritmi, sportelli e numeri che sembrano scorrere indipendentemente dalle nostre vite. Ma cosa accadrebbe se smettessimo di considerarla una semplice "cassaforte" e iniziassimo a vederla come un alleato nel disegno del nostro destino?

Questa è la domanda che ha aleggiato ieri sera tra le mura dell’Hotel 500 di Firenze, a Campi di Bisenzio, durante la tappa fiorentina di "Visionari – La Banca al servizio delle Persone". Introdotta da Alessandro Collini, Private Banker e Manager della filiale di Firenze, la serata non è stata un semplice evento istituzionale. Attraverso il dialogo tra Sara Doris, Giovanni Pirovano e la scrittrice Allegra Groppelli, è emerso un laboratorio culturale che guarda al futuro, trasformando la memoria di un grande fondatore in una visione collettiva.

La finanza, nella sua accezione più nobile, non riguarda l'accumulo, ma la circolazione della fiducia. Il passaggio cruciale emerso a Firenze è la transizione della banca da entità finanziaria a "dispositivo sociale". Non è un termine tecnico, ma una promessa etica: l’istituto non esiste per gestire flussi, ma per curare relazioni e sostenere i progetti di vita delle persone. In un’epoca di incertezza, la banca diventa lo spazio in cui la responsabilità individuale incontra la stabilità istituzionale.

«Questa serie di incontri nasce dal desiderio di continuare a raccontare non solo la storia di mio padre, ma soprattutto la sua visione. Una visione che trova una risonanza, profonda e di valore, nell’idea che la banca esista per accompagnare le persone nelle loro scelte di vita, non solo economiche» ha affermato Sara Doris, Vicepresidente di Banca Mediolanum.

Il ciclo di 12 serate "Visionari" segna il passaggio dal racconto biografico di un uomo straordinario ("Ennio, mio padre") a una riflessione collettiva che proietta i valori del passato verso le sfide del 2026.

Fotografie di Ruby Hernandez

Esiste una nobiltà nel "fare banca" che attraversa i secoli. Il format "Visionari" trae linfa dal conferimento del "Premio Amadeo Peter Giannini per l’Etica e il Patrimonio Italiano", una scintilla che ha svelato un parallelismo profondo. Da un lato Giannini, il "banchiere d'Italia" che fondò Bank of America dando credito a chi non aveva garanzie se non la propria parola; dall'altro Ennio Doris, che nel 1997 trasformò l’istituto in banca con l’ossessione della vicinanza umana.

Entrambi hanno interpretato la finanza come un atto di democratizzazione del mercato, portando la dignità del risparmio e del credito a chi ne era escluso. Oggi, quella visione ha trasformato Banca Mediolanum in uno dei primi cinque istituti del Paese, con una presenza che abbraccia Italia, Germania, Francia, Spagna e Irlanda.

La finanza umanistica non vive di manifesti, ma di scelte controcorrente che pesano sul bilancio ma salvano la comunità. La storia di questa istituzione è costellata di momenti in cui l'etica ha prevalso sulla logica del profitto immediato:

Il trauma del 2008 : Mentre il mondo crollava sotto il peso dei titoli tossici, la banca scelse di rimborsare 120 milioni di euro ai clienti coinvolti nel crac Lehman Brothers . Non era un obbligo contrattuale, era un impegno morale.

Mentre il mondo crollava sotto il peso dei titoli tossici, la banca scelse di rimborsare 120 milioni di euro ai clienti coinvolti nel crac . Non era un obbligo contrattuale, era un impegno morale. La tempesta dello spread (2011): In un momento in cui i mercati fuggivano dal debito pubblico italiano, Doris decise di acquistare titoli di stato nazionali, un atto di fede verso il sistema-Paese che andava oltre il mero calcolo finanziario.

Questi gesti dimostrano che la memoria non è un feticcio, ma un motore per l'azione: la banca non è un fornitore neutro, ma un attore che si assume il rischio insieme al suo cliente.

Il benessere di un risparmiatore non può esistere in un territorio desertificato. La finanza umanistica si manifesta nella capacità di reinvestire valore nella comunità. A Firenze si è ricordato come l'attività bancaria si intrecci con il sostegno a realtà come il Dynamo Camp di San Marcello Pistoiese, un luogo dove la cura diventa vita, o la collaborazione con la Caritas di Siena e la Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura. Sostenere chi è fragile non è filantropia accessoria, ma parte integrante di un modello economico che riconosce nel territorio la sua radice più profonda.

Il vero benessere nasce dalla conoscenza. Per questo il portale "CosaConta" non è un manuale tecnico, ma uno strumento di "lifestyle economy" per leggere il mondo. Capire perché il prezzo del gelato aumenta o come l'inflazione impatti sul costo dei voli nell'estate significa riappropriarsi della propria capacità di scelta.

Dalla gestione del TFR alle riflessioni sull’economia dell’attenzione — come dimostrato dal parallelismo tra l'hype per l'ultimo film di Nolan, Odissea, e i meccanismi del mercato dell'intrattenimento — l'obiettivo è rendere il risparmio un "atto di responsabilità verso noi stessi". Non è una privazione, ma la costruzione metodica della propria libertà.