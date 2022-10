A pranzo al ristorante pizzeria Settebello

Firenze 25 ottobre 2022 – La posizione è intrigante in estate quando si può mangiare, o fare l’aperitivo in terrazza soprattutto la sera, quando si gode del fresco. Ma il locale è aperto tutto l’anno sia a pranzo che a cena.

Il ristorante – pizzeria Settebello si trova all’interno del giardino della piscina Nannini, in Lungarno Aldo Moro. E’ dotato di forno a legna e gestito dal 2016 da Nico Fejzaj, che si occupa della sala, e sua moglie Ana che dirige la brigata di cucina.

Il locale prende il nome dalla nazionale di pallanuoto. Alle Olimpiadi di Londra, durante un'intervista, i giocatori della Rari Nantes Napoli, raccontarono al giornalista Nicolò Carosio che trascorrevano le lunghe trasferte giocando a scopa. E Settebello diventò il soprannome della rappresentativa azzurra.

“Il Settebello non è legato alla piscina Nannini, come qualcuno potrebbe pensare – spiega Nico Fejzaj – le attività agonistiche dell’impianto natatorio ci portano pubblico. Ma noi vogliamo presentare le nostre proposte per il pranzo soprattutto a chi lavora in attività commerciali, uffici e studi del quartiere di Bellariva”.

Il menu per il pranzo offre una sosta veloce, salutare e bella da vedere. Oltre a primi, secondi e contorni (prezzo fisso € 10,00 acqua compresa) propone piatti unici di carne, o pesce, vegetariani, o vegani (€ 12,00 circa) e insalatone.

Da gustare gli spaghetti Settebello, pomodori, burrata, granelli di pistacchio, il salmone e fagioli e riso in bianco, il piatto vegano con riso in bianco con verdure saltate e ceci e quello vegetariano riso in bianco con uovo sodo e fagiolini. Piatti leggeri, per non appesantire il rientro al lavoro. E prezzi accessibili alle tasche di sportivi e famiglie che frequentano l’impianto.

A cena si mangia à la carte, oppure pizza. Consigliati gli spaghetti allo scoglio, la frittura di gamberi e calamari e la selezione di dolci tra cui la Crema Catalana. Da provare le pizze Tartufata, pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, porcini e crema di tartufi, la Gustosa, pomodoro mozzarella, speck, datterini rossi e burrata, come la Bianco, mozzarella, acciughe, burrata e scorza di limone.

La carta comprende vini toscani e nazionali e birre alla spina o in bottiglia anche analcoliche. Da provare la Hoegaarden, una classica birra Blanche belga non filtrata a base di frumento. Viene servita nel suo bicchiere ghiacciato per esaltarne il profumo fragrante e speziato con note di coriandolo e scorza d’arancia. Il gusto è fruttato e leggermente mielato che la rende piacevole, dissetante e beverino.

Per prenotazioni: Tel. 055 606840 - settebellobellariva@yahoo.it (Sabato aperto solo a cena).