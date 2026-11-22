In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Toscana esprime un impegno corale, radicato e capillare che vede alleate istituzioni regionali, amministrazioni comunali, università, centri antiviolenza, mondo del terzo settore e realtà economico-produttive.

Il messaggio civico che si solleva unanime dall'intero territorio regionale supera la dimensione della singola ricorrenza: la violenza sulle donne non è una questione privata né un'emergenza isolata, ma una responsabilità collettiva. Si combatte 365 giorni all'anno attraverso la prevenzione continua, l'educazione al rispetto, il contrasto agli stereotipi, il sostegno concreto all'autonomia economica delle donne e l'azione culturale condivisa.

Questa guida raccoglie in modo sistematico il panorama completo delle iniziative, dei dibattiti, delle manifestazioni artistiche e dei servizi attivi in Toscana, offrendo uno strumento di consultazione aperto a tutta la cittadinanza.

La Toscana delle donne: salute e valore del talento

La quinta edizione de La Toscana delle Donne, rassegna ideata e promossa dall'assessora regionale alle Pari Opportunità e alla Cultura Cristina Manetti e incentrata quest'anno sul tema emblematico "Straniere", sviluppa due assi d'intervento strategici per la tutela e la valorizzazione della figura femminile:

Villaggio della Salute (Piazza Duomo, Firenze): Inaugurato il 19 novembre davanti al palazzo della Presidenza della Regione Toscana (piazza Duomo 10), il Villaggio ospita fino al 23 novembre il camper multiscreening dell'ISPRO, in stretta sinergia con l'Azienda Usl Toscana Centro. La struttura mobile garantisce l'accesso gratuito ai programmi fondamentali di prevenzione oncologica e diagnosi precoce (esecuzione di mammografie, HPV test, Pap test, oltre alla consegna e al ritiro dei kit per lo screening del tumore del colon-retto). Orari di apertura: Dal 19 al 22 novembre dalle 10.00 alle 17.00; lunedì 23 novembre dalle 10.00 alle 14.00 (ingresso libero).

Inaugurato il 19 novembre davanti al palazzo della Presidenza della Regione Toscana (piazza Duomo 10), il Villaggio ospita fino al 23 novembre il camper multiscreening dell'ISPRO, in stretta sinergia con l'Azienda Usl Toscana Centro. Convegno "Talento senza confini": Presso il Baker Hughes Florence Learning Center si è svolto un importante momento di dibattito focalizzato sul superamento delle barriere di genere nei settori industriali ad alta intensità tecnologica. L'incontro ha evidenziato come robotica, digitalizzazione e intelligenza artificiale stiano abbattendo i limiti fisici e culturali del passato, favorendo l'ingresso delle donne nelle officine e nelle professioni tecniche. Interventi istituzionali e culturali: Laura Agostini (Vicepresidente Global Operations Gas Technology Services di Baker Hughes), l'assessora Cristina Manetti e Felicia Cîgorescu (curatrice d'arte e attivista per i diritti umani). Tavola rotonda aziendale: Moderata da Ludovica Fiaschi (Baker Hughes), ha visto la partecipazione di Lucia Lunghini (Beyfin), Monica Rigacci (Laika Caravans) e Alessandra Danesi (Thales), affiancata da un sentito tributo a Mary Becagli, storica ex dipendente del Nuovo Pignone. Riconoscimenti al mondo dello sport: L'assessora Manetti ha conferito il Pegaso de La Toscana delle Donne (l'opera "Capelli al vento" dell'artista Elio De Luca) alla capitana dell'ACF Fiorentina femminile Emma Severini e all'allenatore Pablo Piñones-Arce, per il ruolo dello sport come veicolo di emancipazione e parità.

Presso il Baker Hughes Florence Learning Center si è svolto un importante momento di dibattito focalizzato sul superamento delle barriere di genere nei settori industriali ad alta intensità tecnologica.

Il mondo Coop e la Fondazione Noi: 80.000 euro e il 1522 sulla tavola

Le cooperative di consumo del Distretto Coop Tirrenico (Unicoop Firenze, Unicoop Etruria e Coop Unione Amiatina), coordinate dalla Fondazione Noi – Legacoop Toscana guidata da Irene Mangani, hanno promosso una mobilitazione economica e informativa di grande impatto sociale.

Donazione diretta da 80.000 euro: Le cooperative hanno stanziato un contributo straordinario destinato a sostenere operativamente i Centri Antiviolenza (CAV) attivi sul territorio regionale. Questa misura si aggancia a un tema cruciale: garantire la sostenibilità delle strutture d'accoglienza indispensabili per sottrarre le donne alla dipendenza economica e alla violenza domestica.

Le cooperative hanno stanziato un contributo straordinario destinato a sostenere operativamente i Centri Antiviolenza (CAV) attivi sul territorio regionale. Campagna diffusa "Pane e Scontrino": Dal 18 al 25 novembre, in tutti i punti vendita della rete, il pane della forneria viene confezionato in un sacchetto speciale recante il messaggio d'impatto: “Per molte donne la violenza è pane quotidiano. È il momento di dire BASTA!”. L'avviso, accompagnato dal numero gratuito nazionale antiviolenza e stalking 1522, è stampato in evidenza anche su tutti gli scontrini fiscali, trasformando l'atto quotidiano della spesa in uno strumento di informazione salvavita.

Nomina della Commissione regionale Pari opportunità

A conferma dell'impegno delle istituzioni democratiche, l'Aula del Consiglio Regionale a Palazzo del Pegaso ha approvato all'unanimità la nomina delle 20 componenti della nuova Commissione regionale per le Pari Opportunità (CPO). I nominativi, illustrati dal presidente della Prima Commissione Vittorio Salotti, sono:

Rita Biancheri, Sara Bimbi, Francesca Brogi, Agnese Buti, Francesca Cecchi, Sondra Cerrai, Federica Di Sarcina, Loredana Dragoni, Monica Giommetti, Niccoletta Gullace, Claudia Martini, Chiara Mazzei, Patrizia Ovattoni, Monica Paffetti, Giulia Periccioli, Veronica Poli (consigliera comunale a Pisa, il cui insediamento è stato salutato in Aula dal capogruppo Marco Stella), Laura Rimi, Carmen Rosario Rosales Dulanto, Francesca Torricelli e Donatella Turchi.

L’impegno dell'Università di Firenze

L'Ateneo fiorentino promuove un denso calendario scientifico e divulgativo aperto alla città che si estende fino al 4 dicembre. Come sottolineato dalla Rettrice Alessandra Petrucci, la consapevolezza è il primo strumento di prevenzione per scardinare stereotipi e comportamenti di controllo che limitano la libertà femminile.

Azioni Simboliche e di Prevenzione Diretta: Illuminazione del Rettorato: Dalla sera di martedì 24 alla mattina di giovedì 26 novembre, la sede di Piazza San Marco si illumina integralmente di rosso. Presidi di sicurezza per gli studenti: Durante le iniziative pubbliche vengono distribuiti fischietti antiviolenza e cartoline informative contenenti le indicazioni sui gesti di emergenza da compiere e i numeri utili da contattare.

Evento "Prendere Posto" (Martedì 24 novembre, ore 17.00): Sede: Aula Magna del Rettorato (Piazza San Marco 4, Firenze) – Inserito nel programma OFF del Festival L'Eredità delle Donne. Tema: Un confronto di alto profilo istituzionale sulla leadership femminile e sugli spazi conquistati dalle donne nei luoghi del sapere e delle decisioni. Interventi d'eccellenza: Alessandra Petrucci : Prima donna a guidare l'Ateneo fiorentino nella sua storia; Rosaria Amato : Prima donna nella storia a ricoprire la carica di Questore di Firenze; Debora Berti : Prorettrice alla ricerca UNIFI e prima donna italiana eletta Presidente della European Colloid and Interface Society; Margherita Cassano : Prima donna Presidente della Suprema Corte di Cassazione, la carica più alta della magistratura ordinaria italiana; Rosa María Crujeiras Casais : Rettrice dell'Università di Santiago de Compostela, prima donna alla guida dell'ateneo galiziano in oltre cinque secoli di storia; Nicoletta Maraschio : Presidente onoraria dell'Accademia della Crusca, di cui è stata la prima donna Presidente; Claudia Nati : Prima donna alla presidenza dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze. Moderazione: L'incontro, condotto dalla giornalista Michela Berti, prevede un dialogo aperto stimolato dalle domande dirette di studentesse e ricercatrici. Ingresso gratuito con prenotazione online.

Incontro "Dare voce alle esperienze" (Mercoledì 25 novembre, ore 16.30): Sede: Campus delle Scienze sociali (Edificio D6, Aula Convegni 0.18, via delle Pandette 9, Firenze). Evento finale del General Course "Laboratorio sulla violenza di genere", organizzato da Unifi include con l'Associazione Senza Veli Sulla Lingua ed Euniwell. Programma: Saluti istituzionali della Rettrice Alessandra Petrucci e dell'Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Firenze Benedetta Albanese. Segue il monologo teatrale dell'attrice Valeria Graci. Tavola rotonda: Moderata da Maria Paola Monaco (Delegata all'Inclusione e alla diversità), con gli interventi di Patrizia Scotto di Santolo (giornalista e vicepresidente dell'Associazione Senza Veli sulla lingua), Mario De Maglie (psicoterapeuta e vicepresidente del CAM – Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti) e Mirella Loda (già docente di Geografia a UNIFI). Contributi audiovisivi: Proiezione di video dell'Associazione Senza Veli sulla lingua, dell'audio-trailer del podcast "Mai più Barbablù" e del cortometraggio "Voci da Bamyan" (realizzato dal laboratorio LaGeS con Studio Azzurro). Ingresso libero su prenotazione.



Trasporti pubblici: "Facciamo rete contro le molestie"

Le più recenti rilevazioni Istat evidenziano che il 29,6% delle donne che hanno subito molestie fisiche al di fuori del contesto lavorativo ha vissuto l'episodio a bordo di un mezzo pubblico o all'interno di stazioni ferroviarie. Di fronte al dato allarmante che vede il 94% delle vittime rinunciare alla denuncia, la risposta toscana si concretizza nella campagna "Facciamo rete contro le molestie", avviata il 20 novembre come evoluzione dello storico progetto One Two Free.

La rete integra GEST (gestore della tramvia fiorentina), at - autolinee toscane (trasporto su gomma), Savino Del Bene Volley, Centro Antiviolenza Artemisia e Unicoop Firenze, con il patrocinio formale della Regione Toscana.

I Volti della Campagna Civica: La comunicazione non impiega modelli ma donne reali attive nei rispettivi settori: Atlete di livello internazionale: Caterina Bosetti, Linda Nwakalor e Kiera Van Ryk (Savino Del Bene Volley); Lavoratrici dei trasporti: Camilla Chellini (at - autolinee toscane), Laura Mancini e Nicoletta Cappelluti (GEST); Professioniste del centro antiviolenza: Eleonora Bartoli ed Elisa Fumarola (psicologhe del CAV Artemisia).

La comunicazione non impiega modelli ma donne reali attive nei rispettivi settori: Presentazione Ufficiale (Domenica 22 novembre, ore 15.00): Presso il Pala BigMat di Firenze, prima della gara di Serie A1 Savino Del Bene - Brescia, l'iniziativa viene illustrata dai vertici aziendali e associativi: Sandra Leoncini (AD Savino Del Bene Volley), Franco Middei (AD at), Denis Ratto (AD GEST), Laura Piccioli (Unicoop Firenze) ed Elodie Migliorini (Artemisia). Nell'occasione viene consegnato un riconoscimento al personale del punto vendita Coop.fi di Casellina per il decisivo aiuto prestato nel marzo 2026 a una giovane vittima in difficoltà.

Presso il Pala BigMat di Firenze, prima della gara di Serie A1 Savino Del Bene - Brescia, l'iniziativa viene illustrata dai vertici aziendali e associativi: Sandra Leoncini (AD Savino Del Bene Volley), Franco Middei (AD at), Denis Ratto (AD GEST), Laura Piccioli (Unicoop Firenze) ed Elodie Migliorini (Artemisia). Meccanismo di Solidarietà Sportiva: Per l'intera stagione agonistica, Unicoop Firenze trasforma il gesto atletico in risorse concrete: 30 euro donati ad Artemisia per ogni punto a "muro" siglato in casa dalle giocatrici della Savino Del Bene Volley.

Per l'intera stagione agonistica, Unicoop Firenze trasforma il gesto atletico in risorse concrete: siglato in casa dalle giocatrici della Savino Del Bene Volley. Il Metodo "One Two Free" per l'Intervento del Passante (Bystander Intervention): Sui pendini informativi (900 elementi su tram e bus) e sui manifesti dotati di QR code è scaricabile il vademecum operativo ideato da Artemisia. La guida fornisce indicazioni chiare su come chi assiste a una molestia possa intervenire in sicurezza senza cercare atti eroici: Rivolgersi direttamente alla persona molestata fingendo di conoscerla per interrompere il contatto con il molestatore; Coinvolgere il personale di bordo (conducenti o verificatori) o gli altri passeggeri; Azionare i pulsanti di emergenza presenti a bordo; Offrirsi come testimone oculare dell'accaduto e rimanere al fianco della vittima.

Sui pendini informativi (900 elementi su tram e bus) e sui manifesti dotati di QR code è scaricabile il vademecum operativo ideato da Artemisia.

Teatro Cantiere Florida: rassegna "Effetto donna - Dialoghi taciuti"

La settima edizione della rassegna curata da Versiliadanza, sostenuta dalla Città Metropolitana di Firenze e da UNIPOL SAI (Agenzia Firenze Ovest), va in scena al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111 Rosso, Firenze):

Giovedì 19 novembre (ore 21.00): "Le donne che amano muoiono", testo, regia e interpretazione di Claudia Allodi (in sinergia con la rassegna "Il Filo Rosso" del Quartiere 4). Rappresentazione intima in cui le figure mitiche e storiche di Eva, Maddalena e Frida danno voce al percorso di consapevolezza e ribellione contro l'ossessione e la gabbia della violenza.

"Le donne che amano muoiono", testo, regia e interpretazione di Claudia Allodi (in sinergia con la rassegna "Il Filo Rosso" del Quartiere 4). Rappresentazione intima in cui le figure mitiche e storiche di Eva, Maddalena e Frida danno voce al percorso di consapevolezza e ribellione contro l'ossessione e la gabbia della violenza. Sabato 21 novembre (ore 19.00): Serata a più voci sulla danza contemporanea d'autore: Luca Tomao: "Questo senso occasionale" (debutto in prima assoluta, produzione Versiliadanza); Tocnadanza: "Viaggio rosso", interpretato da Sara Cavalieri e Giulio Petrucci; Asmed - Balletto di Sardegna: "Hito", coreografia e interpretazione di Flavia Dule e Beatrice Guastalla; Art Music Academy: "Love me into madness", coreografie firmate da Claudia Nuzzaci, Stella Ciutti e Matilde Danti.

Serata a più voci sulla danza contemporanea d'autore: Domenica 22 novembre (ore 16.30, con repliche scolastiche il 23 e 24 novembre): "WonderLand. Come suona vivere a rovescio" (co-produzione Versiliadanza e Compagnia TPO). Spettacolo immersivo per le famiglie integrato da una audiodescrizione poetica curata per spettatori ciechi e ipovedenti.

Campi Bisenzio: "Insieme contro la Violenza di genere" a I Gigli

Presso il Centro Commerciale I Gigli, la direzione aziendale curata da Saviola Chesi (Savills), in collaborazione con la vicesindaca e assessora alla cultura Federica Petti e UCI Cinema, promuove un mese intero di attività pedagogiche e culturali:

Proiezioni Cinematografiche per le Scuole: Oltre 300 studenti delle scuole superiori del territorio partecipano il 16, 17 e 23 novembre (ore 9.00) presso UCI Cinema alla visione del film "Se domani non torno", ispirato alla memoria di Giulia Cecchettin, seguito da momenti di dibattito guidati dagli operatori del Centro Antiviolenza Artemisia.

Oltre 300 studenti delle scuole superiori del territorio partecipano il presso UCI Cinema alla visione del film "Se domani non torno", ispirato alla memoria di Giulia Cecchettin, seguito da momenti di dibattito guidati dagli operatori del Centro Antiviolenza Artemisia. Spazio Interattivo "Muro dei pensieri": Un corner allestito al primo piano in Corte Lunga dove passanti e studenti possono affiggere riflessioni e testimonianze personali.

Un corner allestito al primo piano in Corte Lunga dove passanti e studenti possono affiggere riflessioni e testimonianze personali. Tavola Rotonda "Libere di contare" (19 novembre, ore 16.30): Organizzata dal Comitato Pari Opportunità del Tribunale di Prato in Corte Lunga. L'incontro analizza l'autonomia finanziaria delle donne come barriera indispensabile contro la violenza economica. Questo focus dialoga idealmente con lo stanziamento di 80.000 euro da parte del mondo cooperativo e con le testimonianze del premio "Donna coraggio" conferito alle associazioni di tutela.

Organizzata dal Comitato Pari Opportunità del Tribunale di Prato in Corte Lunga. Coreografia "La luce che siamo" (25 novembre, ore 17.30): Spettacolo di danza in Corte Lunga che vede esibirsi 30 alunne delle scuole secondarie di primo grado "Verga" (IC La Pira) e "Garibaldi" (IC Margherita Hack).

Spettacolo di danza in Corte Lunga che vede esibirsi 30 alunne delle scuole secondarie di primo grado "Verga" (IC La Pira) e "Garibaldi" (IC Margherita Hack). Iniziativa Solidale App Gigli Pass (25 novembre): Riscatto gratuito di un coupon speciale tramite app civica; l'azione sblocca un contributo economico diretto erogato dal Centro Commerciale a favore dei Centri Antiviolenza Artemisia e La Nara.

Bagno a Ripoli: una settimana di incontri e spettacoli (22-28 novembre)

Il Comune di Bagno a Ripoli, guidato dal sindaco Francesco Pignotti insieme all'assessora alle Pari Opportunità Sandra Baragli e alla presidente della Commissione Pace e diritti Silvia Innocenti Becchi, dispone una rete articolata di iniziative:

22 Novembre (ore 17.00) – Teatro Acli Ponte a Ema: Spettacolo teatrale "Alfabeto al femminile, storie vere, storie di donne" (prenotazioni al 3281189511).

Spettacolo teatrale "Alfabeto al femminile, storie vere, storie di donne" (prenotazioni al 3281189511). 23 Novembre (ore 9.00) – Teatro Acli Ponte a Ema: Incontro "Di padre in figlio, la violenza sulle donne nella storia" rivolto agli studenti della scuola media Redi (curato da La Rosa dei Venti e Adra).

Incontro "Di padre in figlio, la violenza sulle donne nella storia" rivolto agli studenti della scuola media Redi (curato da La Rosa dei Venti e Adra). 24 Novembre (ore 17.00) – Panchina Rossa di Grassina: Inaugurazione del progetto civico "Occhio ai segnali", promosso dai CCN di Grassina e Antella con la cooperativa Coop.21 per aiutare i giovani a riconoscere i primi segnali di controllo e possesso nelle relazioni.

Inaugurazione del progetto civico "Occhio ai segnali", promosso dai CCN di Grassina e Antella con la cooperativa Coop.21 per aiutare i giovani a riconoscere i primi segnali di controllo e possesso nelle relazioni. 24 Novembre (ore 21.00) – Teatro La Fonte (via Roma 368): Rappresentazione centrale "Corpi di vento" , libero adattamento dal testo "Ferite a morte" di Serena Dandini. Diretto da Silvia Becattini con le attrici della Compagnia Giovanile Comarimaggio (Gaia Cecchi, Margherita Daziano, Sara Frastagli, Miriam Galasso, Caterina Innocenti, Ginevra Marchi, la voce cantata di Carlotta Daziano e la partecipazione di Adele Faggioli), lo spettacolo vede l'intervento del CAV Artemisia. Ingresso a offerta libera previa prenotazione su piattaforma Eventbrite. Replica per le scuole: 25 novembre (ore 10.00) per gli studenti del Liceo Gobetti-Volta, in collaborazione con Spi Cgil e Auser.

Rappresentazione centrale , libero adattamento dal testo "Ferite a morte" di Serena Dandini. 25 Novembre (ore 19.30) – CRC Antella: Apericena di solidarietà e proiezione del film "Se domani non torno" (info e prenotazioni al 055621207).

Apericena di solidarietà e proiezione del film "Se domani non torno" (info e prenotazioni al 055621207). 26 Novembre (ore 14.30) – Auditorium Ospedale Santa Maria Annunziata (Ponte a Niccheri): Giornata di sensibilizzazione a cura del personale dei consultori Ausl Toscana Centro aperta alla cittadinanza, con la testimonianza diretta di Elisabetta, sorella di Eleonora Guidi (vittima di femminicidio).

Giornata di sensibilizzazione a cura del personale dei consultori Ausl Toscana Centro aperta alla cittadinanza, con la testimonianza diretta di Elisabetta, sorella di Eleonora Guidi (vittima di femminicidio). 26 Novembre (ore 17.00) – Panchina Rossa dell'Antella: Replica del percorso informativo di strada "Occhio ai segnali".

Replica del percorso informativo di strada "Occhio ai segnali". 28 Novembre (ore 15.00) – Casa del Popolo di Grassina: Evento multidisciplinare "L'elefante della stanza", comprensivo di mercatino, laboratori intelligenti, talk e performance culturali a cura di Collettivo Loredana Aps, Sicurcaiv e Falene.

Nella tabella sottostante sono organizzati gli eventi cardine programmati nei comuni delle province toscane al di fuori della città metropolitana fiorentina:

Provincia / Comune Data & Luogo Iniziativa / Titolo Evento Livorno 25 Novembre Centro Donna Livorno "Due passi, una relazione" feat. "Giochiamo alla pari" • Ore 18.00: Laboratorio esperienziale sul consenso attraverso il tango argentino guidato dalla psicologa Eleonora Paparo e dal ballerino Gabriele Sassetti. • Ore 20.00: Talk clinico-sportivo promosso dalla Consulta dei Giovani con le operatrici del CAV Randi e la partecipazione della campionessa paralimpica Ambra Sabatini. • A seguire: Buffet conviviale e spettacolo satirico condotto dall'attrice Simonetta Musitano. Nell'occasione viene siglato il protocollo operativo permanente tra Centro Donna e Consulta Giovani (alla presenza di Libera Camici, Rachele Casali, Michele Magnani, Michela Casarosa, Silvia Bartoli, Sonia Manetti e Maria Teresa Vitali). Siena (Colle di Val d'Elsa) 25 Novembre (ore 18.45) Teatro del Popolo Spettacolo Immersivo "Il Peso del Silenzio" • Produzione Theatrikos diretta da Darshana Patrizia Tedesco, in scena con Laetitia Fauconnier e Patrizia Salerno (voce maschile registrata di Armando Turchi, collaborazione di Aniello Ciaramella). • Allestimento a pianta centrale riservato a soli 60 spettatori disposti a 360° attorno all'azione scenica per trasformare il pubblico in testimone diretto. • Drammaturgia corale integrata da dati statistici istituzionali aggiornati al 2026 e testimonianze sonore registrate da donne del territorio. Iniziativa promossa dall'Assessora Monica Sottili. Prenotazione via email obbligatoria (t.gargani@comune.collevaldelsa.it). Arezzo (Castiglion Fiorentino) 20 Novembre (ore 21.00) Teatro Mario Spina XIV Edizione Premio Internazionale "Semplicemente Donna – Harmony Award" • Cerimonia condotta da Guido Albucci e Giacomo Marinelli Andreoli, promossa dall'organizzatrice Chiara Fatai e dall'Assessora Stefania Franceschini (con il sostegno di Menchetti), in memoria di Angelo Morelli. Incontri didattici nelle scuole il 20 e 21 novembre. • Elenco Premiati e Categorie Ufficiali: - Martina Caironi (Donna e sport) - Aurora Angelucci (Parità di genere) - Fatima Haidari (Impegno sociale) - Teresa Fornaro & Veronica Iacovacci (Ricerca scientifica) - Maria Giovanna Durante (Donna e ambiente) - Simona Leto & Vera Squatrito (Donna coraggio) - Parisa Nazari (Diritti umani) - Gabriella Simoni (Giornalismo) - Emanuela Biffoli (Imprenditoria per il sociale) - Alaa Arsheed (Arte e cultura per il sociale) - Francesco Menditto (Personaggio uomo per i diritti umani) Arezzo (Casentino) 21-22 Novembre Stia e Bibbiena Rassegna Culturale per "L'Eredità delle Donne" • Ciclo di incontri culturali e approfondimenti didattici sul ruolo storico e scientifico delle donne, promosso dal Museo dell'Arte della Lana di Stia, dal Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena e dall'Ecomuseo del Casentino.

📞 SERVIZI NAZIONALI E CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV)

1522 – Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking Tipologia: Servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Pari Opportunità). Gratuto, anonimo, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Accessibilità: Raggiungibile da rete fissa e mobile o tramite chat. Supporto garantito in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino, portoghese e polacco. Offre accoglienza e orientamento con psicologhe e avvocate.

Centro Antiviolenza Artemisia (Firenze e Città Metropolitana): Telefono: 055 601375 (Attivo per prima accoglienza, supporto psicologico, consulenza legale e protezione dei minori).

Centro Antiviolenza Associazione Randi (Livorno): Servizio: Partner del Centro Donna del Comune di Livorno per il sostegno ed emancipazione delle donne vittime di maltrattamento.

Centro Antiviolenza La Nara (Prato e area pratese): Servizio: Presidio territoriale accreditato per i percorsi di uscita dalla violenza di genere.



🔗 PRENOTAZIONI INIZIATIVE ED EVENTI

Università degli Studi di Firenze: Registrazioni per le conferenze "Prendere Posto" (24 nov) e "Dare voce alle esperienze" (25 nov) sui canali ufficiali dell'Ateneo.

Registrazioni per le conferenze "Prendere Posto" (24 nov) e "Dare voce alle esperienze" (25 nov) sui canali ufficiali dell'Ateneo. Comune di Bagno a Ripoli: Biglietti gratuiti per lo spettacolo "Corpi di vento" (24 nov, Teatro La Fonte) riservabili sulla piattaforma Eventbrite. Contatti aggiuntivi: Teatro Acli Ponte a Ema (3281189511) e CRC Antella (055621207).

Biglietti gratuiti per lo spettacolo "Corpi di vento" (24 nov, Teatro La Fonte) riservabili sulla piattaforma Eventbrite. Comune di Colle di Val d'Elsa: Prenotazione obbligatoria per lo spettacolo immersivo "Il Peso del Silenzio" (limite di 60 posti) via email: t.gargani@comune.collevaldelsa.it.

La trama fitta di iniziative che attraversa la Toscana dimostra che la risposta alla violenza di genere richiede un'alleanza strutturale capace di agire su più livelli della vita civile. Dai luoghi della massima formazione accademica alle corsie del trasporto pubblico, dalle sale teatrali di periferia ai banchi delle scuole e ai punti vendita del commercio cooperativo, la comunità toscana sceglie di non rimanere indifferente.

La prevenzione quotidiana, il sostegno economico alle strutture d'accoglienza, la formazione all'affettività per i più giovani e la diffusione dei dispositivi di emersione come il 1522 rappresentano i pilastri di una battaglia di civiltà che non si esaurisce nella giornata del 25 novembre. Garantire a ogni donna il diritto inalienabile di vivere in sicurezza, di decidere per la propria vita e di realizzare i propri talenti è la premessa indispensabile per costruire una società autenticamente democratica, equa e libera.